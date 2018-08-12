支付牌照难获 但PayPal在中国的跨境电商业务是重点

尽管获得中国境内支付牌照尚不明确，但国内日益增长的跨境电商贸易是PayPal国内的业务重点之一。

来源：界面新闻

作者：彭新

7月26日，PayPal发布了其截至6月30日的2018财年第二季度业绩报告。报告显示，PayPal第二季度净营收为38.57亿美元，比上年同期的31.36亿美元增长23%；净利润为5.26亿美元，比上年同期的4.11亿美元增长28%。新增活跃用户账户为770万个，同比增长18%。

关键的支付数据也有增长：第二季度，PayPal第二季度处理交易量达到23亿次，同比增长28%；总支付额为1394.03亿美元，比上年同期的1078.00亿美元增长29%，不计入汇率变动影响同比增长27%。

业绩增长源于向移动支付领域转型颇有成效，第二季度财报显示，移动支付交易额已占据该季度总交易额的39%。此外，PayPal积极开阔国际市场，希望从国际市场的增长中获利，该公司CFO John Rainey表示，注意到了全球支付市场增长，目前正积极推动公司进行全球扩张。8月10日，PayPal在中国启动中小企业客户月，进一步推动跨境业务增长。

尽管获得中国境内支付牌照尚不明确，但国内日益增长的跨境电商贸易是PayPal国内的业务重点之一。此前在接受界面新闻采访时，PayPal亚太区首席执行官兼高级副总裁Rohan Mahadevan表示，中国是PayPal的一个“非常重要且快速增长的市场”，并且，其主要任务是帮助中国商户把商品和服务出口至全球各地，并完成收结款，以及帮助中国消费者购买到全球各地的商品和服务。PayPal并未透露中国市场的市场份额。

在跨境电商贸易重，PayPal主要帮助中国商户把商品和服务出口至全球各地，并完成收结款，以及帮助中国消费者购买到全球各地的商品和服务。进一步说，跨境电商业务主要包含两大块：支付清算，以及相关增值服务。

PayPal采取该策略的背后，是全球跨境贸易仍有较大增长空间：根据商务部全球贸易格局报告显示，2017年中国跨境电商市场交易总额达到7.6万亿元。 预计至2020年，跨境电商交易总额占全国进出口贸易总额的比例将从当前约27%提高至37.6%。PayPal统计数据显示，该公司海外买家每5笔交易中就有1笔是从中国购买。

与市场上信用卡、支付清算公司不同，PayPal是一个双向聚合系统，既有商户信息，又有消费者信息，PayPal将借此帮助消费者和商家进行风险控制。目前，PayPal也与阿里巴巴旗下速卖通、百度、银联展开合作，推动跨境结算支付。

PayPal中国区商户业务部总经理陆六六表示，中小跨境企业正在呈现从传统B2B向B2C模式转型的趋势。与以往进驻大平台不同，这些公司自建电商需要解决品牌化、移动端、支付方式和客户服务等问题。

据PayPal介绍，为了帮助中小跨境电商海外业务，该公司提供多项服务帮助客户。包括提供外贸建站、海外营销推广和物流储存服务，以及反欺诈技术和卖家保障服务等，并帮助PayPal商户便捷收款。“我们在全球拥有2.25亿的消费者，还有我们的合作伙伴、风控系统，这些都是我们最核心的竞争力。”陆六六说。

在对于面对微信、支付宝在海外支付业务的竞争上，Rohan Mahadevan此前也向界面记者强调其全球竞争优势：“虽然说支付宝和微信支付也在扩展海外业务，但是其主要目的是为中国国内的消费者海外购买提供支付服务。实际上PayPal为全球超过1800万的商户提供支付解决方案也恰巧能够弥补中国商户目前在海外发展存在的不足。”