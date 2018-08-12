视频网站影视公司联合抑片酬：单个演员每集禁超百万

澎湃新闻记者 陈宇曦

对于天价片酬现象，国内三大视频网站和主流影视公司联合发声。

8月11日，爱奇艺、优酷、腾讯视频、正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒联手发布《关于抑制不合理片酬，抵制行业不正之风的联合声明》。

联合声明称，三家视频网站联合六大影视制作公司即日起严格执行有关部门每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%，主要演员片酬不得超过总片酬的70%的最高片酬限额制度；并对不合理的演员片酬进行控制，三家视频网站和六大影视制作公司采购或制作的所有影视剧，单个演员的单集片酬（含税）不得超过100万元人民币，其总片酬（含税）最高不得超过5000万元人民币。

联合声明还表示，共同抵制偷逃税，“阴阳合同”等违法行为，共同倡导廉洁之风、弘扬浩然正气。对于有上述不正之风的个人与机构，三家视频网站与六大影视制作公司将协同建立黑名单机制，一经核实将停止一切合作，并依法向相关部门反映情况。

今年6月27日，中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《通知》，要求加强对影视行业天价片酬等问题的治理，控制不合理片酬，推进依法纳税，促进影视业健康发展。

《通知》强调，要制定出台影视节目片酬执行标准，明确演员和节目嘉宾最高片酬限额，现阶段，严格落实已有规定，每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%，主要演员片酬不得超过总片酬的70%。

在这一《通知》下发后，影视行业下游播出渠道的视频网站已经采取行动。

在今年8月1日的电话会中，爱奇艺CEO龚宇透露，“（对于）综艺节目，监管部门在演员片酬方面已经给了一些指导意见，电视行业和互联网视频行业已经按照这些指导意见，主要涉及演员片酬限制，已经开始执行。”

当时龚宇表示剧集方面的片酬限制仍在讨论中，“关于电视剧方面，政府和我们都在思考和讨论过程中，还没确定方案。”龚宇说。

从此次的声明来看，单个演员的片酬将被严格限制在单集不超过100万元，总片酬不超过5000万元。此前，不少演员的片酬已经达到甚至超过这一规模。

新丽传媒2017年6月提交的招股书申报稿显示，2016年，新丽传媒付给天津欣喜相逢文化传播有限公司的电视剧《如懿传》剧组劳务费分为5350万元，欣喜相逢介绍邀请周迅出演《如懿传》。2014年，新丽传媒投资拍摄《虎妈猫爸》，付给赵赵（上海）影视文化工作室的剧组劳务费用是4279.25万元，赵赵（上海）影视文化工作室是演员赵薇的公司，赵薇是《虎妈猫爸》的女主角。

根据华视娱乐招股书申报稿显示，2016年支付给上海鸿岸影视文化工作室及上海孙俪影视文化工作室的策划、宣传推广、演职等服务的费用为6048万元，孙俪是华视娱乐投拍的电视剧《那年花开月正圆》的女主角。

此次联手爱奇艺、优酷、腾讯视频这三大视频网站发布声明的，均为国内一线的影视制作公司，这意味着演员参演这些公司的作品或是作品通过这三大视频网站播出，其片酬将被严格限制。

成立于2011年的正午阳光，曾制作出《欢乐颂》《琅琊榜》《伪装者》等多部热门作品。

华策影视（300133）则是A股最大的电视剧制作公司，全网剧年产能达千集以上，产能规模为行业第一。作品包括《三生三世十里桃花》《楚乔传》《致我们单纯的小美好》等。

柠萌影业成立于2014年，作品包括《寂寞空庭春欲晚》《好先生》《择天记》等。据证券日报报道，今年3月柠萌影业完成C轮融资，或年内启动IPO。

慈文传媒（002343）也是国内老牌影视制作公司，作品有《老九门》《楚乔传》《花千骨》《那年花开月正圆 》等。

耀客传媒也是一家位于上海的影视公司，制作作品有《泡沫之夏》《宝贝》《心术》《兰陵王》等

新丽传媒出品作品包括《辣妈正传》《北京爱情故事》《煎饼侠》《夏洛特烦恼》《火锅英雄》《妖猫传》等电视剧、电影。今年3月，光线传媒将新丽传媒27%的股权亿33.1亿元卖给腾讯，腾讯成为新丽传媒第二大股东。