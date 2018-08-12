共享单车“坟场”与共享经济宗旨不符

蒋光祥

近期，多个大城市共享单车“坟场”图片被爆出，无人问津的成千上万辆各色单车被废弃的现状触目惊心。令人十分意外与不解的是，平常急用车时，尤其是工作日早晚高峰，在市中心找一辆可以正常骑的单车难度并不低，郊区据说根本就是全天难觅。再与共享单车节约资源的出发点对照，不禁令人气到失笑。

从制约共享单车行业发展的“最大瓶颈在于颜色不够用”的段子，到整个市场陡然饱和，不过短短数年。推动共享单车行业高速发展的不仅是庞大的消费需求，还有较低的进入壁垒，过度竞争已是必然。其带来的首要问题就是企业片面追求规模，造成资源浪费，当前北京、上海等一线城市共享单车投放量都已接近各方估算的饱和数字，二三线城市也出现不同程度的共享单车闲置现象，每辆单车的日均骑行次数不断下降。竞争者抢占市场份额，低价竞争策略进一步挤压了企业的利润空间，无力或者无暇顾及技术创新和产品核心竞争力的培养，各单车企业除了颜色，早已趋于同质化，除了尽可能多地投放，似别无他法。

但共享单车行业的门槛其实并不低，它牵扯到硬件、供应链、物流、软件端、政府关系、市场营销和运营等诸多问题。共享单车无桩停放模式为使用者带来便利的同时，也造成违规停放占用大量道路和场地、扰乱公共交通秩序等不良现象。热点区域单车投放远超饱和，郊区无人问津，故障单车得不到及时修理等问题亟待企业正视。若企业不管不顾，加上使用者素质参差不齐，使得这一管理责任全部急速压向政府相关部门，必然造成行政管理成本高企，同时难免挤占与浪费公共资源。仅查扣违规停放共享单车一项，相关部门不仅需要耗不菲资金调配大量的搬运人员，很可能还需要辟出专门的场地进行保存，这也是多地出现共享单车“坟场”的根本成因。

包括共享单车在内的分享经济之所以得到广泛认可，就是因为其可以用较小的交易成本利用闲置资源。凡有人在，皆有剩余；凡有剩余，皆可共享。以共享经济为代表的新经济模式为可持续发展提供了最具操作性和变革性的手段。可以说使得我们初步找到了破解当代人类所遇能源、环境危机难题的方法。即通过共享的生产和消费方式，来大规模地提高生产要素及物品的流通和使用率。凡有共享，皆应实现；凡有实现，皆是双赢。

虽然共享经济创造了一种完全不同于传统经济的新模式，但当前显然仍处于婴儿期，操作性上还有许多为人诟病之处，还远未达到社会效用的帕累托优化之目的。在共享单车行业，多数企业都是在消耗大量资源，跑马圈地做增量市场。还不如一些社区组织居民捐出废旧自行车，统一修缮改造后投放在社区各治安亭，供居民登记使用的模式更具有分享经济特征。

更为令人无语的是，除了押金等费用，当初拿出极大的热情与开放的心态，扶这些共享单车企业上“C位”，助其创始人进富豪榜的普通用户的体验，也不一定在这些“七彩军团”关心之首。非第一梯队的企业暂且可以不论，两大巨头里面，摩拜还能看到一点进取的影子，造价不菲的早先车型虽笨重，但毕竟用料货真价实，出问题的概率相对低，还不断有新车型更迭，最近新出的大红车体验便十分惊艳，可惜太抢手，区域更新换代也远未到位。而著名的ofo小黄车则大多车辆老旧，锈迹斑斑，材质轻薄远不如自家那不知扔到何处的自行车，十辆有八辆会有各种问题，从车锁没电打不开到掉链子，还往往扫码后才发现，耽误着使用者本就着急的时间，令人怀疑商家心思全用在资本运作上，同时钱紧，并无半分钱可以拿出来照顾用户体验。用户在这一刻只不过成为了其引资白皮书里面的一个数字，而数字是不会说话，没有感觉的。

与国内先投放再管控的方式刚好相反，共享单车模式在成熟管控国度根本走不通。这些国度非常注重路权和规范化管理，所以是先管再投。国内一家共享单车（小蓝单车）最早“出海”的时候，选择旧金山意图快速扩张，大范围投放，结果被当地政府直接“踢”出，其美国团队随后解散，企业声誉也受到了影响。目前在美国共享单车领域一家独大的LimeBike，其投放的城市70%都是独家，并且当地政府只允许一家投放。但政府并非在此之前没有比较，迄今与ofo或摩拜的多次正面交锋，LimeBike鲜有败绩。从这个角度去看，国内各地政府对于共享单车的政策管控，亟须总结教训，吸取先进经验，辅以共享单车企业、市民使用者的共同参与，才是解决共享单车“坟场”问题的根本之道。不然共享单车“坟场”很可能如病人，治好一批又来一批。

作者为基金从业人员