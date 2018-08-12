新华社调查小程序骗局：百来块制作 竟敢要价几万元

新华社北京8月12日电 题：百来块制作的小程序，竟敢要价几万元——多地“微信、支付宝小程序”骗局调查

新华社记者许晟、桑彤

“他们说要退款只能退60%，还要减去做小程序框架每个6000元的费用。”江苏丹阳市的王先生说，“我才彻底明白这就是个圈套。”

王先生所说的圈套，是指近期频频曝出的小程序骗局。记者调查发现，多地出现打着微信、支付宝官方授权名义的公司，利用“专家讲师”煽动群众高价购买“限量的”小程序服务。而实际上授权是假、限量也是假，几万块购买的小程序，市场价可能也就百来块钱。

打着“官方授权”的幌子，套路环环相扣

根据记者调查，这类假冒提供小程序开发服务的骗局，一般都打着“官方授权”的幌子，而且有着环环相扣的套路。

“4月13日，我接到自称支付宝公司的电话，邀请我参加‘新电商新生态支付宝商业应用研讨会’，一开始我是拒绝的。”广西柳州的杨女士说，就是担心他们是假的。

但接下来，为打消疑虑，对方一般会发送带“微信”“支付宝”等注册商标的“授权”截图，让人误以为是腾讯或蚂蚁金服官方举办的活动。

“后来才发现，那不过是支付宝面对面支付的授权，根本不是小程序开发服务授权。”杨女士说，但当时在客服的劝说下，我还是去了现场。

到会场后，就是“专家讲师”煽动情绪、虚假宣传这一套。

“反正是各种洗脑，让人听了觉得千万不能错过，这个机会不仅难得，而且没有风险。”王先生说。

活动高潮是现场报名注册。

“主持人说现场报名注册有优惠！买二赠一，现场VIP只有一个名额。”王先生说，当时会场就沸腾了，办理注册的前台围满了人，抢注一个喊出一个，就这样，我也注册了6个小程序，分3次付了78000元。

主办方声称，6个小程序不仅可以帮商户自己推销产品，还可以垄断本地区6个细分行业在支付宝等平台上的搜索。比如，王先生注册了“气缸”小程序，当地“气缸”公司要在支付宝等平台上被搜索到，就需要通过王先生的小程序。

但过了不到3天，王先生打电话询问支付宝客服，才发现正规的小程序接入是免费的，而小程序制作的市场价也不过百来块钱一个。

由一二线向三四线城市扩散，取证维权难

王先生掌握了一份名单，40多名受害者分布在浙江、江苏、广东、上海、河南等多地，单人受骗金额从1万多元到十几万元不等。“光我联系上的受害者被骗总额就有130多万元。”他说。

蚂蚁金服数据显示，公司每月会收到“‘支付宝新应用’等活动是否为官方举办”的咨询约200个，受骗的商家集中在一二线城市线下传统行业商家，单个商户受骗金额在2万元至6万元不等。

另据微信团队不完全统计，自去年12月至今，微信举报邮箱共接到此类投诉百余起，活动区域呈现由一二线向三四线城市扩散的趋势。

“这种会议的组织者，为了规避风险一般会和与会者签订合同，一般是一方提供技术服务，一方交纳费用。合同本身是具有法律效力的。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领说，但只要证据充分，证明确实存在欺诈，追回被骗的资金是没有问题的。

可问题就在于取证难。“合同非常含糊，不留实际地址，联络人只留电话，且没有细化功能、开发负责人、所有权等具体信息。”王先生说。

“我到工商部门投诉，工商把这个企业列入异常名录，但后来我发现他们又注册了新公司。”杨女士说，前不久还接到其他公司打来的电话，也是一样的套路。

也有部分受害者报了警，但据记者了解，截至目前，大部分案例还处于立案侦查阶段。

如何防止“小程序”诈骗蔓延？

防止“小程序”诈骗蔓延，微信、支付宝等平台责无旁贷。据了解，微信在官方公众号上已多次披露此类骗局，呼吁大家切勿轻信外部虚假宣传的付费商务合作。

“如果发现冒用官方名义、收取不正当费用的公司，可收集证据，向辖区工商部门或公安机关举报，或向微信（邮箱：xiaochengxu0109@qq.com）、腾讯110、‘腾讯举报受理中心’小程序举报。”微信相关部门负责人说。

蚂蚁金服也发布声明，重申支付宝官方没有、也不会授权别人举办此类活动，更不会随便收费，如果大家遇到此类情形，可以随时拨打蚂蚁金服客服中心电话95118求证或举报。

目前，微信正在配合公安机关、工商部门打击冒名企业，对违法违规主体公司或第三方开发团队做出拉黑和下架小程序等处罚；蚂蚁金服则是在系统后台设置安全提示及水印，发现第三方冒用支付宝、蚂蚁金服品牌的，采取清退账号等措施，并禁止其再使用蚂蚁金服开放平台的相关服务等。

“证据充分时可以向公安机关报案处理，走刑事立案程序。”赵占领说，如果达不到刑事立案标准，还可以通过民事协商或向法院提起民事诉讼，以撤销合同、获取赔偿等。