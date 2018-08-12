巨头效应已现 政策影响下短视频平台投资遇冷

原标题：巨头效应已现，政策推动洗牌大潮来临

热钱退烧 短视频平台投资遇冷

李静

7月26日，“内涵福利社”“夜都市Hi”“发你视频”应声倒下。2018年的短视频行业明显“冷”了很多。在资本最为疯狂的2016年和2017年，短视频行业几乎每个星期都会发生多起融资。但资本的疯狂止步于2017年下半年，2018年则更趋平静。

2017年5月左右，已有投资人预见即将到来的资本寒冬。人人视频联合创始人苗昊霖在接受《中国经营报》记者采访时回忆道，在投资人的建议下，人人视频在2017年拿下三轮融资，为可能到来的资本寒冬储备弹药。当然，不是所有的短视频企业都像人人视频般幸运，更多的创业企业倒在资本寒冬之下。

与此相伴而至的是短视频行业的监管趋严。短视频行业在规范化中继续大浪淘沙，行业已经从群雄逐鹿的春秋时代进入头部寡头争霸的战国时代。

“内容就是违规了”

7月26日，网信办发出通知，针对当前一些网络短视频格调低下、价值导向偏离和低俗恶搞、盗版侵权、“标题党”突出等问题，国家相关部门对网络短视频行业集中整治，根据《网络安全法》等相关法律法规，依法关停“内涵福利社”“夜都市Hi”“发你视频”等3款网络短视频应用并在应用商店下架；联合约谈“哔哩哔哩”“秒拍”“56视频”等16款网络短视频平台相关负责人，对其中12款平台作出应用商店下架处置，要求平台企业对网民负责、对社会负责，作出全面整改。

“被关停没有其他原因，我们的内容就是违规了。”8月6日，大风（北京）科技有限责任公司（“发你视频”运营主体，以下简称“大风科技”）法定代表人周锋对记者说道。

在交谈中，周锋不愿多提“发你视频”，并称“不会留在短视频领域创业”。记者梳理发现，大风科技除运营“发你视频”之外，还有图片工具与图片社区“Funny”以及面向女性的美图产品“Cutie”。目前，这两款产品还在正常运营。在8月3日，该公司还发出了新的招聘信息。

根据目前网上资料显示，“发你视频”是一款聚合短视频平台。记者发现，2015年9月大风科技曾获得来自炫一下（北京）科技发展有限公司（“秒拍”的运营主体）的种子轮投资，之后在2017年拿到了一轮来自北京华耀中纬创业投资合伙企业的融资，但该公司并没有进行大的人员扩张，目前整个团队不足10人，尚不及一个中型短视频平台内容审核团队规模。

“聚合类短视频平台主要是通过技术手段收录互联网上的内容，有时候系统自动抓取了一些可能违规的内容，创业团队可能也不知道。”一位视频行业的业内人士对记者表示，这也是各大短视频平台扩大内容审核团队的原因。

苗昊霖告诉记者，人人视频在武汉有60多人的团队负责平台内容审核，并在线上做了让用户参与到内容审核中的机制和后台。今年4月，快手、今日头条因内容低俗被相关部门约谈后，今日头条方面宣布将6000人的运营审核队伍扩大至10000人，快手方面也扩容审核团队，急招3000人。

“以人均每月5000元的工资计算，每增加10个审核人员，意味着公司每月多开销5万元，10个人的内容审核团队对于海量的内容来说可能是杯水车薪，但是在资本寒冬下，这一开销对于一些账面上已经没有多少钱的公司来说却是一个不小的拦路虎。”上述业内人士说道。

深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）华北区高级投资经理李帅帅告诉记者，他们在短视频赛道上没有选择投资短视频应用平台，而是选择了短视频MCN（组织化的专业内容生产）机构。“没有投资短视频平台的原因就是内容审核问题，如果平台上的内容出现问题了，相关监管部门首先找到的肯定是平台而不是内容制作者，这就意味着投资平台的风险会更大。”李帅帅说。

行业继续洗牌

进入2018年，很多短视频应用平台的创业团队没能熬过资本寒冬，但曾经市场的疯狂仍然让很多人回味。2016年到2017年是短视频行业最热闹的两年，大量的创业者、投资方、资本涌入。

“做内容的、做产品的、做投资的人都涌了进来，市场上也涌现了很多产品，那时只要是围绕‘短视频’的项目，很容易就能融到钱。”苗昊霖说，“当时投资机构都在大文娱这块儿，短视频就是风口。”

据第三方研究机构易观发布的《2018短视频行业年度盘点》报告显示，2015年至2017年投融资次数分别为64、102和91，投融资金额分别为20.16亿元、62.43亿元和53.97亿元。其中短视频应用平台拿走了大部分，2017年84.8%（45.77亿元）的资金流向应用平台，剩余的钱分别流向了内容机构和应用平台。

然而风口一过，风口上的“猪”就会落下来。苗昊霖回忆道，在资本最疯狂时，平均每个季度会有二三十款产品出现，但到了2017年年底，很多产品没钱维持运营就死掉了。“因为很多产品不过是在一些已有产品上做重新包装，但无论是设计风格还是运营都达不到一个成熟产品的标准。另外当时很多产品做的是短视频内容的聚合，这背后如果没有流量的推动，小的创业团队即使有几轮融资，最后也还是会死掉。”

除了资本，不断推进的行业监管也在加速短视频行业的洗牌。近三年来监管部门公布的信息中，有40多个大型视频传播平台内容整治案件，涉及的平台或被约谈整改或遭遇下架处理。

“如今的短视频平台已从前几年百家争鸣的‘春秋时代’，变成了如今七雄争霸的‘战国时代’。”有米科技整合营销副总经理薛乐告诉记者，如今市场上的流量已经向头部的前几大平台聚集，而短视频营销已经成为广告主的一个重要选择。根据易观千帆指数显示，截至2018年5月，快手以2.39亿人次的月活排在短视频平台流量第一名，今日头条系的抖音、火山小视频、西瓜视频分别位列榜单2至4名，月活数据均过亿，而位于榜单第十位的爱奇艺纳豆，月活数据已经降低至915万人次，与头部平台差距显著。

完美世界影视投资并购部副总裁张艺告诉记者，短视频市场逐渐成熟，头部综合性短视频平台格局稳定，它们之间的竞争会加剧，初创企业进入门槛变高，长尾平台逐渐会被吞并或淘汰。

多位业内人士对记者表示，虽然短视频平台头部市场已经成型，但格局尚不稳定，腾讯2017年复活微视，既不差钱也不差流量，会是市场的“搅局者”。不过，目前微视的月活仅为690万人次。

MCN机构受资本追捧

国家加强对短视频行业的整顿，投资也更加谨慎。从去年年底开始投机机构对文娱行业的出手谨慎了很多，投资比例明显下降。

张艺认为，违法、违规的网络平台被限制和关停，其实为提供同样类型服务但合法合规的竞争对手腾出了市场空间。

虽然大部分资本方对短视频平台的投资趋于下行，但不少投资机构对短视频内容制作方，尤其是MCN机构持有较大的兴趣。

“有米在2017年11月上线了新媒体营销服务工具米汇平台，产品刚上线时，平台收集的短视频方面的数据显示，粉丝量达到500万就属于非常大的内容号，而现在粉丝量达到千万级别的已经有很多了，并且腰部内容号还在井喷式增长。”薛乐认为，微信生态中公众号已经超过2000万个，目前短视频内容号只有几百万个，还有不小的成长空间。

据金融数据公司烯牛数据提供的资料显示，从2018年1月1日至今，短视频行业共完成22笔融资，集中在天使轮、Pre-A轮和A轮，无论是融资数量还是金额较前两年均有大幅回落。但观察可见，今年获得投资的公司多为MCN机构，其中包括梨视频、二更、一条等。在2017年也有多家短视频MCN机构获得投资，如完美世界投资新片场，深创投投资何仙姑夫等。

“人类传递信息的方式从文字发展到图片再到现在的短视频，短视频是代表未来的一种表达方式，它的发展得益于智能手机的普及、4G和5G的发展、流量价格的降低。”李帅帅说，虽然短视频平台已经形成巨头效应，但短视频内容还存在投资洼地，而且内容变现模式更清晰，但现在市场上优质的、矩阵式的短视频MCN机构还比较稀缺。

记者从多方了解获悉，无论是个人短视频内容提供者、短视频平台、投资机构还是广告主，都倾向与短视频MCN机构合作。对于网红而言可以专心做内容，不用担心商业对接；对于短视频平台而言，MCN机构会对内容审核，可减少压力；而广告主和拥有内容矩阵的MCN合作，有多种广告露出的路径，风险更小。