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中国互联网经济走出去 助力非洲“数字雄狮”崛起

中国互联网经济走出去 助力非洲“数字雄狮”崛起
2018年08月12日 08:51 央广网
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　　央广网北京8月11日消息（记者刘柏煊）据经济之声《天下财经》报道，近日，一场主题为“网络企业家：非洲数字雄狮的崛起”的论坛在南非约翰内斯堡举行。这场论坛由联合国贸发会议、南非政府和中资互联网企业等共同主办，吸引了非洲各国上千位青年创业者参加。来自中国的互联网企业将在接下来帮助这些青年创业者起步，让互联网经济在非洲也“落地生根”。

　　来自十几个非洲国家的1000多名年轻创业者将南非著名学府金山大学的大讲堂坐得满满当当。为了能进入现场，有数百人甚至在活动开始前两小时就排起长队。学习中国互联网经济的发展经验是在场不少人此行的目的。

　　联合国前秘书长潘基文在致辞中说，非洲将迎来数字经济发展的“黄金时代”。“随着数字经济的快速发展和技术的进步，下一个世纪会是属于非洲的，特别是属于非洲这些年轻人。”

　　联合国贸发会议秘书长穆希萨·基图伊说，电商是非洲经济发展和创业就业的新动力，然而，电商产业在非洲的布局仍然处于初级阶段。“2016年底，全球电商交易达到了25.7万亿美元，有70%的采购通过电商渠道完成，而今天，非洲的平均水平是2%。这也表明了非洲电商目前的发展情况。”

　　尽管如此，互联网经济在非洲实现跨越式增长的条件已经日渐成熟。数据显示，非洲当地手机和网络的普及率得到大大提升，目前已经跃升到35%左右；约3亿非洲人拥有手机钱包，比拥有银行账户的人还多。另外，麦肯锡的数据还预测，到2025年，网络将覆盖非洲50%的人群，当地线上销售额将突破750亿美元。

　　在这样的背景下，百度、阿里、腾讯等互联网企业进入非洲，不光输出平台、商品和服务，更提供技术、经验和资金。阿里巴巴在近日正式发布非洲创业基金，出资1000万美元，在未来10年支持100名非洲青年创业者。阿里巴巴集团董事局主席马云说：“我认为非洲有几个非常巨大的机遇在面前，第一是‘数字非洲’的发展；第二个机遇是物流网络；非洲的另一个机遇是全球化。在接下来十几年里，非洲会有100个阿里巴巴。”到场的非洲青年创业者说，互联网经济将为非洲的经济增长提供新的可能，期待中国互联网经济发展的经验能够在非洲得到因地制宜的复制。

　　南非学者、北京大学非洲智库专家天佑说，中国的电商平台在促进中非市场互通有无、搭建电商基础设施建设上发挥了重要作用。作为非洲最大的贸易伙伴，中国的科技创新可以为非洲国家在实现转型发展上带来借鉴与机遇，中国的互联网经济或将加速非洲整体的工业化。

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