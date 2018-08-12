区块链走形：微商“传”“销”虚拟币

郭建杭

在区块链技术的造富神话光芒下，普通投资者对区块链和虚拟货币仍雾里看花的时候，最先嗅到商机的就是传销和微商的从业者们。

“目前行业内存在技术向和模式向的两类区块链公司，做技术向的公司规模都不大，中等规模的公司平均在20人左右的规模，从业者来自于传统互联网企业的比较多，目前业内也就几百家公司；而模式向的区块链公司，就是以在各类社区运营拉人头类似空气币类的方式存在，从业者以传销直销微商和邮币卡的从业者转向过来的为主。”某溯源链从业者对《中国经营报》记者表示。

据多位区块链从业者估算，目前以线下做项目宣讲拉人头的模式向的区块链从业者人数保守估计过十万，从业者表示：“每一个大的正规的虚拟货币出现后，就有略微改动一下增加几个字母，重新命名后拿来做发币的项目出现。”

新玩法：微商社群

在区块链相关的论坛、营销宣讲会等活动现场上，现场爆满的与会者中，大部分是看起来在积极拓展人脉资源的微商群体。

前几年开始从事微商运营，自2017年下半年开始转投区块链的一位社群运营者表示，“这些微商转型过来的参与者，他们都有自己运营的社群，管理着好多个动辄五百人的微信群、QQ群等。在区块链玩家看来，他们是社交网络中的活跃人士，也是虚拟币发行方急需的流量入口。”

事实上，虚拟币发行方在各种渠道上寻找有社群运营能力的从业者，开出的条件也都颇为诱人，“区块链公司招聘社群运营主管，要求有1~2年工作经验，有区块链项目和互联网社区运营经验者优先，年薪6万~12万元”。在智联招聘上搜索北京地区区块链社区运营内容的招聘信息比比皆是。

前述运营者表示，微商在刚刚兴起的一段时间，从业者的收入较好，但是很快这个市场由于参与者众多，产品也鱼龙混杂，传统微商基本上很难再做新增客户了，原有客户资源对利润的贡献度也在降低，微商的利润率大不如前。但他们手中积累的用户和社群资源，是可以转化为区块链虚拟货币的流量入口。

据记者了解，公共区块链平台上，只要写一份合约，企业就可以发行自己的虚拟货币，而虚拟货币几乎以任意名头售卖。

根据区块链从业者的介绍，其模式为，有了虚拟货币后，主要的宣传方式就是参加各种营销大会、论坛，通过名人站台等方式推出，组织参与者培训，进行新项目的发布，承诺只要参与投资就有丰厚回报。

而在这个过程中，作为普通投资者可以介入到炒币环节，一个是在虚拟币刚交易所发行前，另一个就是虚拟币进入交易所后，投资者通过交易所买卖炒币。

但目前在交易所开账户炒币，对于普通投资者来说门槛较高，而在公开发行之前介入，用户购买时比较简单，而且也有利于发币方向普通投资者推介。

前述运营者表示，微商运营者们主要通过自己此前积累的客户拓展，他们一方面对接发币方的负责人，另一方面维护原有老客户，并向这个人群推介。

“一般一个大的社区运营者，少说也会有几十个虚拟币项目找他推介，他们也会考察币种后再推介给自己的客户，至于奖励方式，虽然每家的奖励方式不同，但基本都遵照静态收益和动态收益两种奖励方式，也就是币值的增加和有新增推荐人的业绩奖励。”

模式向的区块链平台，运营方式在本质上与微商和传销等拉人头投资的方式是一样的，某种程度上被定位为新型网络传销。

聚集各类营销大会

在五星级酒店、度假村等地举办，有名人或者网红站台的各类营销大会，是模式向区块链从业者的聚集地。“办一场营销大会，能有几百个区块链公司赞助。”

2018年5月22日，在北京东南五环外的丰大国际酒店，由瑞士银行、井通科技、币安交易所、万达财富集团共同投资成立的“列支敦士登加密货币交易所”进行签约仪式。

据现场参与者表示，“4月份时经过朋友推荐，说现在有一个新出的易企链，因为是刚推出的，分发和奖励的层级都比较高，还有投资机会，就开始关注，看起来平台还是比较有实力的，是万达财富集团做的，自己了解了一下还是井通科技做的，感觉比较保险”。

据参与者表示，“5月22日的营销大会来了有上千人，会场上都坐不下了，会场里面站满了人。”

但随后易企链被爆出盗用币安和井通科技公司之名为其站台。

在可查询到的易企链奖励机制中也发现，易企链的收益模式主要有两种：静态收益和动态收益。静态收益是指持有易企链获得增值收益，而动态收益则是推荐投资人拿“业绩”，类似于传销手法——拉人头拿收益。至于如何在数字货币交易平台交易，尚未可知。

事实上，微商从业者转型到区块链行业时，通过各类高调包装是必不可少的手段，而传统微商名人转型也有优势。

公开信息显示，初链（True Chain）在登录OKex等五大交易所的币价出现破发，其创始人林大亮，同时也是微商从业者。公开资料称林大亮在微商营销领域有多年耕耘，是资深微商创业导师、工信部微商专业委员会副秘书长。据记者了解，目前工信部并无微商专业委员会副秘书长职位。此外，初链官网显示的团队创始成员为Ren X，Jasper Xia，Eric Zhang。

区块链从业者中做技术和做模式的两极分化，差别极大，根据根据IT桔子的数据显示，区块链技术开发应用、媒体社区等相关企业有1652家，这其中认真做区块链技术的公司不超过1000家，此外有类似“空气币”这种做模式的平台，也以区块链从业者的身份自居。

区块链是对生产关系的改造，比互联网的未来爆发力更强。如果说互联网的价值是信息，那区块链的价值是交易，但目前区块链行业仍处在初级阶段。