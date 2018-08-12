卡友支付千万罚单背后：或因接盘乐富代理商

刘颖、何莎莎

日前，中国人民银行（以下简称“央行”）官网发布消息显示，卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友支付”）因违法违规行为被合计处罚金额约2582.5万元。这一处罚无疑给本就亏损的卡友支付带来进一步影响。财报显示，2017年度，其营业收入虽然上升到5.99亿元，但净利润却出现大幅下滑，为亏损4712万元。

事实上，仅2017年卡友支付就收到了4张罚单，如今更是接到了数额高达2582.5万元的巨额罚单。值得注意的是，卡友支付还被勒令退出25省的收单业务，这使得卡友支付在未来开拓业方面将受到进一步的限制。

一位不愿具名的业内人士对《中国经营报》记者表示，卡友支付遭受重罚很有可能与接盘乐富代理商有关。据了解，随着乐富支付被摘牌退出全国收单市场，乐富核心团队大多并入卡友支付。卡友支付则对外公然宣称要全盘接收乐富支付的商户交易，并为其商户提供支付通道。

如今，年初就已被股东达华智能挂牌出售的卡友支付在遭遇重创后，市值是否会缩水成了一个悬而未决的问题，或许，这也是“接盘侠”南京铭朋迟迟未与达华智能签订转让协议的原因之一。

央行贴出第8张罚单

据披露，央行于2017年10月至2018年1月，分别对卡友支付和付临门支付开展了支付结算业务执法检查。经查实，卡友支付存在违反收单交易信息管理规定、违反收单外包业务管理规定、违反备付金管理规定、违反变更事项管理规定、违规留存银行卡敏感信息、未落实商户现场检查制度、违反收单结算账户设置管理规定等违规问题。

上述检查中还发现，卡友存在未按规定完整保存交易记录、严重违反商户实名制管理规定等违规行为，且存在消极配合人民银行检查监督的情况。除了开出巨额罚单以外，央行还要求卡友支付退出贵州、河北、浙江等25个省、自治区、直辖市的银行卡收单业务。

如今，卡友支付目前仅可在北京、天津、山东、四川、云南、青海、深圳以及港澳台开展银行卡收单业务，将如何渡过难关成为其当前面临的重大问题。

事实上，卡友支付已经不是第一次接到央行的罚单。2014年3月，卡友支付因“未落实商户实名制；对外包服务商监管不力；交易监测不到位、风险处置不力；违规布放POS机具；收单结算账户管理不严，使用个人银行结算账户作为单位收单结算账户”被央行做出“全国范围内停止接入新商户”的处罚决定。2015年4月，卡友支付又因“违反非金融机构支付规定”被央行上海分行处于“限期整改，并处以罚款5万元”。

而2017年，卡友支付更是接到了4张罚单。4月，卡友支付山东分公司因“违反银行卡收单业务管理相关规定”，被央行济南分行营业管理部罚款471422.86元；7月，卡友支付因违反支付业务规定，遭央行上海分行勒令限期改正并处以罚款6万元；8月，卡友支付湖南分公司因“违反银行卡收单业务相关规定”被央行长沙中心支行处以13万元罚款；12月，卡友支付黑龙江分公司因“违反银行卡收单业务相关制度规定”，遭央行哈尔滨中心支行处以6万元罚款。

收单业务后续影响

卡友支付服务有限公司成立于2003年，前身为中国银联控股子公司。公司在2009年进行了股份改制，在2012年6月28日获得央行行政许可，允许其在全国范围内开展银行卡收单业务。2015年被上市公司达华智能收购，并于2017年6月顺利通过第四批续展。

彼时的卡友支付曾为超过20多家银联分公司及100多家商业银行提供支付服务，并拥有稀缺的全国性银行卡收单牌照。同时，卡友支付还与腾讯财付通签署了合作协议，负责拓展和管理商户并向商户推广微信支付。

不过自2016年以后，卡友支付的经营状况却不再乐观。

财报显示，2016年度，卡友支付经审计的营业收入为3429万元，净利润1.06亿元；2017年度，其营业收入虽然上升到5.99亿元，但净利润却出现大幅下滑，亏损4712万元。从资产状况来看，2016年卡友支付经审计的总资产为2.63亿元、净资产9933万元，但2017年（未经审计）的总资产为4.95亿元，净资产减少为5221万元。

究其原因，业内人士称这与“96费改”后，支付行业利润微薄不无关系，在此大背景下，支付机构不得不“铤而走险”。然而，这同时也意味着支付机构将面临更加严格的监管，卡友支付遭央行8次处罚的经历正是央行监管力度不断加大的缩影。

2017年6月，乐富支付续展失败。而随着乐富支付被摘牌退出全国收单市场后，其核心团队大多并入卡友支付。在获得了乐富支付的存量优势以及高忠诚的外包服务商团队后，卡友支付似乎迎来了逆袭的机会。在一份2017年支付机构10月交易量排名中，卡友支付从5月排名28名成功跃到10月第13名，月交易量从47亿上升到579亿元。

然而，2018年的千万级罚单、退出25省收单业务的处罚决定，让卡友支付的未来充满不确定。

有分析人士称，卡友支付此次违规很有可能与接盘乐富代理商有关。“乐富的代理商乱象比较严重，卡友支付接盘后也有些震不住。”该业内人士感叹道。据了解，随着乐富支付被摘牌退出全国收单市场，乐富支付核心团队大多并入卡友支付。卡友支付则对外公然宣称要全盘接收乐富支付的商户交易，并为其商户提供支付通道。

回顾乐富支付被取消支付牌照的经历，使得许多业内人士大跌眼镜。谁都没想到2017年遭遇摘牌的会是在业内做到如此大交易量和拥有如此多商户的乐富。

记者翻阅资料后发现，代理商混乱是乐富支付被摘牌的一大主因。

首先是虚假商户过多。2015年银行卡收单外包业务检查时，央行通过对乐富公司云南、福建、浙江3个省区的商户真实性核查，抽查发现其虚假商户占比达91.28%；2014年央行济南分行专项检查发现其虚假商户占比多达94.7%。

其次，外包服务商管理混乱。乐富支付将部分应自主完成业务违规外包，收单业务被外包机构层层转包，在央行2016年银行卡收单外包专项检查中，仅云南省就有65个外包服务商违规以特约商户名义入网。乐富支付对外包机构的业务开展无任何实质管理措施，纵容外包机构肆意违规开展业务。

再者，为无证经营支付业务机构提供交易接口。2016年无证经营支付业务专项整治工作中，发现乐富支付为多家无证经营支付业务机构提供支付通道，严重扰乱市场秩序。

此外，乐富支付多家分公司未按规定在央行分支机构备案，即在当地开展业务，严重违反银行卡收单业务属地化经营规定。

股东出售悬而未决

似乎是因为频繁被罚，在今年1月达华智能就拟将卡友支付出售，并在3月12日发布公告称卡友支付将以7.38亿元“卖”给南京铭朋信息科技有限公司。

对于出售卡友支付的原因，达华智能曾在采访中表示，根据公司战略发展的规划，本次转让卡友支付股权有利于公司整合资源，进一步调整产业布局，全力以赴布局核心产业。本次交易完成后，将为公司收回投资，有利于公司回笼资金，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展。

而据公开资料显示，拟接盘的南京铭朋打造了一个金融O2O平台，集生活与休闲、消费与金融、虚拟与现实，打通线上与线下的一个互联网金融生活平台。

有分析人士指出，如果收购成功，南京铭朋或将为卡友支付提供更好的支付场景。但根据《非金融机构支付服务管理办法》及《中国人民银行办公厅关于规范支付机构变更事项监督管理工作的通知》等法律法规，本次交易尚需央行的审批，并且本次交易事项仍存在一定的审批风险。

退出25省收单业务的卡友支付市值是否会缩水？就此，记者致电卡友支付、达华智能和南京铭朋三家公司，截至发稿前均未得到回复。

不过，分析人士称，无论是被卖还是被摘牌，卡友支付的前途堪忧已成不可改变的事实。近年来，监管部门连发多份文件，铁腕整治第三方支付市场，一些第三方支付面临洗牌或有机构出局。近期接踵而来的千万级罚单也证实了这一点，卡友支付的遭遇似乎只是一个开始。