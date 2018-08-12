国家市场监管总局：持续推进互联网广告专项整治工作

央广网北京8月11日消息（记者冯烁）据中国之声《全国新闻联播》报道，国家市场监管总局表示，对近日媒体报道的虚假违法广告问题高度重视，将进一步加大广告监管执法力度。

对近日媒体报道的虚假违法广告问题，国家市场监管总局表示，已在前期工作基础上采取措施，进一步加大广告监管执法力度，核实处理报道中所涉及的具体案例，督导有关属地工商和市场监管部门严肃查处虚假违法广告。

今年4月，国家市场监管总局向社会公开曝光典型案件20件，积极指导地方工商和市场监管部门查处“邦瑞特生发神药”等违法广告。今年上半年，全国工商和市场监管部门共查处违法广告案件1.5万余件，同比增加36.9%。

为严厉打击互联网广告违法行为，原工商总局下发了《关于开展互联网广告专项整治工作的通知》，加大对社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台、移动客户端等互联网媒介的整治力度，严厉查处社会影响恶劣、公众反应强烈、危害人民群众财产安全的虚假违法互联网广告。

下一步，各级工商和市场监管部门将继续保持整治虚假违法广告高压态势，重点查处涉及广大人民群众重大利益和社会反应强烈的虚假违法广告，持续推进互联网广告专项整治工作，加强相关部门间的协调沟通，形成监管合力，营造良好的广告市场环境。