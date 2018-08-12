胡群/文

美国著名经济学家罗纳德·麦金农教授（Ronald I。 Mckinnon）在第一本著作《经济发展中的货币和资本》一书中首创金融压抑理论，并成功地分析了金融压抑的危害，成为金融发展理论的奠基之作。

在中国，小微企业、三农等领域中“贷款难、贷款贵”正是金融压抑的表现形式。

“一直以来，政策在多个层面上屡次提到小微企业融资难，但是要规模化、系统化地解决这个难题，并没有可行的路可以走，亟需各个层面的创新。”人人贷所属集团友信金服首席执行官、联合创始人张适时认为，目前以网贷（P2P）为核心的金融科技企业开始有能力为初创期的小微企业20万以内的融资需求提供更好的服务。

然而，当前P2P网贷正遭遇前所未有的危机。自6月起，全国已有北京、上海、杭州、深圳等多地数百家平台发生风险事件。

“我们关注到网贷行业问题平台呈快速增多趋势，如何防范风险传染至遵循监管要求正常经营的网贷机构已成为当务之急。”中国互联网金融协会会长李东荣近日在接受《中国新闻周刊》采访时表示，一些偏离信息中介定位的网贷平台大量退出，是市场的正常出清，但已波及到一些尚在正常经营的网贷平台。

探索数字普惠金融

“从衡量金融发展的四个维度——深度、效率、可获得性、稳定性来看，近些年我国金融业改革开放和监管取得了令人瞩目的成绩，但一些不平衡、不协调、不可持续的问题依旧突出。解决这些问题根本上要靠深化金融改革。”国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤在《21世纪金融监管》一书做的序言中写道。

正是小微企业、三农等领域的“贷款难、贷款贵”，政府鼓励数字普惠金融业务发展，而P2P网贷应运而生。

中国人民银行数据显示，中国约有7300万小微企业，占全国所有企业数量的80%。截至今年第一季度，小微企业的债务余额总和为25万亿人民币。

“这笔钱数额不小，占中国GDP的比例有30%。”友信金服首席财务官王海琛在一次《经济学人》的活动中表示，在中国，整体企业债务余额占GDP的比例是160%。这意味着，中国80%的企业债务融资集中在20%的大中型企业，80%的小微企业，仅获取20%的金融资源。这是由于传统银行和金融机构还远没有覆盖到这部分巨大的未满足需求，但也就给了创新型企业更多机遇。

“以网贷模式为主的金融科技企业，在解决小微企业主融资问题上的核心突破，在于20万元以内的小额经营性融资需求。这一额度区间，依然存在很大的服务空白。”张适时认为，在起步阶段的小微企业，或者以个体、家庭为核心组成的小业主，经营规模有限，会有装修扩店、季节性以及应急性资金周转的需求，资金量本身并不巨大。可以通过评估个人信用而非企业信用的方式通过金融科技手段完成可规模化的授信。《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》给予了借款人单一平台余额不得超过20万元的规定，这也体现了监管希望将网贷这一模式聚焦于小微人群的小额信贷需求，与传统金融机构形成有效的互补关系。

网贷平台人人贷发布的2018年半年度报告显示，人人贷平台有80%以上的借款用途为生产经营类资金周转，平均借款金额约为8万元，借款期限平均25-36个月，整体贷款余额超过300亿元，服务了超过80万小微企业主、个体经营户这样的普通借款者。目前在行业逆境中，依然处于稳步增长阶段。

如果P2P平台严格执行“同一自然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币20万元”这一规定，由于整体还款金额在20万元以内，借款人还款压力可控，即便小微企业经营失败，仍属于个体劳动力可以承受的负债范围。如果金额达到几十万元甚至数百万，则作为个体在生意失败之后较难承担，逾期风险陡然上升。上百万元的中小企业借款，属于传统银行重点服务的领域，两种模式下，区别与互补明显。

“国家一直在战略层面上积极推动和支持金融科技与互联网金融的健康发展。”国家金融与发展实验室高级研究员黄国平撰文指出，网贷（互金）行业毕竟是新生事物，行业自身发展确实具有定位不准的盲目性，行业监管也无先例可循，基本是摸着石头过河、见招拆招，这也导致互联网金融专项整治工作收官一再延期。

北京大学数字金融研究中心沈艳、李苍舒所著的《网络借贷风险缓释机制研究》显示，我国中小企业和个人“贷款贵、贷款难”，主要是因为信息不对称导致正规金融机构从他们中识别合格借款人的成本较高。因此，正规金融机构的业务对象主要是前20%的优质借款人。对网络借贷平台来说，正规金融供给不足为其提供了巨大发展空间，但如何从后80%的借款人群中遴选相对优质借款人、给出合理风险定价，则是他们面临的主要挑战。

条件成熟可申请备案

“任何金融产品只能分散风险，不能消灭风险。创新，难以为继；危机，就成为必然。”中国人民银行副行长陈雨露在其著作《世界是部金融史》中写道，创新艰难，每次创新成功能带来的都是巨大利益。其后，模仿者会蜂拥而至。

自2007年国内出现首家P2P网贷平台起，行业经历野蛮生长期，数量一度近6000家。从2015年7月18日，中国人民银行等十部委联合下发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》算起，监管层对于互联网金融行业的监管和整治已经持续了3年时间。据中国互联网金融协会数据显示，自专项整治开展以来，共有5074家从业机构退出，不合规业务规模压降4265亿元。但对行业的冲击从未如6月至今的风险潮强烈。

“中国P2P网贷行业正徘徊在十字路口。”中国银行法学研究会理事肖飒认为，实体经济去杠杆一定程度上提升了企业违约的概率，而目前网贷的主要客户中小微企业（含个体工商户）遭遇了较大冲击。网贷平台比拼的不是规模有多大，而是风控和催收是否高效。风控能力和催收追款能力决定着平台在洗牌中到底能走多远。当前在监管及市场作用下，P2P网贷行业整装重塑再出发的脚步虽然愈发沉重，但也更为坚决。

可是，备受煎熬的日子还要持续多久？

“存量风险尚未完全消化，增量风险时有发生，单点风险爆发可能性较大，防止乱办金融、乱搞创新的监管体制机制尚未健全，违法违规活动反弹压力不小，监管合力尚待进一步形成。为此，专项整治工作领导小组对下一阶段的工作明确提出了新的要求，争取再用1-2年的时间完成相关工作任务。”李东荣表示，银保监会正在快速有序推进专项整治下一阶段整改验收相关工作，协会也将充分发挥行业自律作用，与监管部门做好协调联动。

近日新华网记者从互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室了解到，上述小组对稳步推进互联网金融特别是网络借贷风险专项整治工作提出了明确要求，将允许合规机构继续经营。经有关部门认定，基本符合信息中介定位和各项标准的机构将接入信息披露和产品登记系统，继续开展网络借贷业务。经过一段时间运行检验后，条件成熟的机构可按要求申请备案。“经过市场出清，活下来的将是合规的，稳健的，资产端真有识别能力的平台，市场定位将符合政府期望，坚持做融资体系的有益补充，坚持服务小微三农领域。”一位来自城商行副行长向记者称。

“人人贷所代表的这类经典的P2P模式，是监管真正希望看到并鼓励的模式。我们很高兴看到大多数用户能够冷静判断形势，也懂得甄别平台的优劣，理解人人贷交易结构的合规性和商业模式的合理性。我们会用更好的业绩和行业影响力，来证明大家选择的正确。”人人贷联合创始人杨一夫表示，服务于小微企业主的融资需求是人人贷的核心关注点，平台整体近80%的资金流入了生产经营领域。通过数据挖掘与风险管理实践，人人贷在对小微企业主资金需求充分研究的基础上，连接借款人和出借人两端，用专业的服务为实体经济发展助力。

“目前我们正处于历史上金融与科技最紧密融合的过程之中，金融业已经迎来了全方位的变革。科技对金融的影响巨大而深远，金融科技对传统金融的解构与重塑，已经使以往对金融的认识发生了巨变。”财政部副部长廖岷等著的《金融科技发展的国际经验和中国政策取向》一书这样表示。长远来看，网络融资虽然无法根本取代传统金融业在社会资源配置上的作用，但却是对现有金融体系的一大重要补充，对于服务小微、提振实体经济，将有不可忽视的作用。（胡群/文）