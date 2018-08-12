小红书称社区不赚钱 但刷单者掘到了“金”

没有什么广告比个人分享购物心得更有说服力。

于是，以微商、小红书、哔哩哔哩为代表的公司通过内容电商、网络红人效应、拼购模式等多种形式实现了社交流量变现，通过内容与店内商品相结合的方式为用户提供更加方便快速的消费场景，从而实现自身的社交网络闭环。

小红书这几年凭借社区内容和博主笔记吸引不少流量。小红书创始人瞿芳在以前的采访中曾坚定表示，不管是明星还是博主，小红书社区没有任何商业上的合作，也没有赚过一分钱，收入来源都是电商。但是，“不赚钱”的小红书社区却是是另外一群人的赚钱利器。

对于手握粉丝流量的博主们而言，通过发笔记赚钱并不难。

第一财经记者联系了一个在网络上发布小红书有偿发笔记的推广人士，该人士开出的条件简单明了，“小红书写+发长篇笔记，1篇稿费500+，号要有粉丝，即发即结”。

据该人士介绍，他手头上掌握着一批小红书上达人的发稿资源，四五十万粉丝的大网红，自己写笔记推荐才几千元 。如果是通稿发布，价格就更便宜了。

尽管头部达人是凤毛麟角的存在，但第一财经记者发现在小红书上只要稍微有点粉丝量，笔记就能变成赚钱的生意。

艾瑞咨询（iResearch）2018年3月的一项调查显示，和网红博主合作是现在中国的数字营销专家们在做跨境营销时最感兴趣的四大策略之一。

有营销策划方面人士主动联系记者，号称手中有800+小红书优质网红，粉丝最高80W，投放价格依据粉丝量报价300~4000元不等，同时还免费提供专业的营销咨询、内容策划和网红\达人对接服务。

不过，随着内容电商的走热，有些达人最近的报价有点虚高。

“有些小红书上粉丝只有两三千的一篇笔记要价都敢要3000元。”有广告业人士透露。

从社区本身来看，小红书一直坚持不允许在社区里打广告，所有内容的曝光、排序都不能带有商业目的，不然就要删帖甚至封号。但是很多时候品牌商会选择绕开小红书，直接跟网红博主合作。于是，小红书上的博主可能这边刚推荐完一款知名大牌的护肤品，那边没一会又更新了某个号称更平价的三四线品牌的同类产品。

这些网红博主的粉丝量、点赞数量等考核其影响力的各项数据如今也是可以造假的产业链。

有做刷单生意的人士向第一财经记者表示：“小红书不做订单数的业务，做收藏、点赞等业务。”但各家的打包服务还是稍有区别。

第一财经记者看到一份小红书网红博主的刷量报价，其中100个点赞和100个收藏都只要10元，而100个粉丝也只有20元，评论1元一条。此外还有各种冲热门套餐。其中，3180个点赞+2990个收藏的套餐总价也只有460元。报价单还强调，这些是纯人工操作的真人点赞，采用混合网名带头像的方式，可以保证稳定不掉粉。

对于小红书刷量的报价，记者获得的另一份资料显示如下：

为了尽量贴近真实用户的购买习惯，还涌现出了一系列的要求，比如要求最低的浏览时长、要求滚动浏览高度及停留时间等。第一财经还获得了这样一份报价：

当然，刷单平台也没有忘记小红书的电商。当记者问及刷单费用时，一位刷单平台客服表示根据实物的区间价格不同各有差异，并向记者提供如下价格表，并表示淘宝、京东、小红书等都可以。

对方还介绍了解详细的做单流程：

不过，由于电商平台对于虚假订单的打击，为了让交易显得更为真实，实物的邮递费用需商家自己承担。

瞿芳的公开信曾称，2018年5月小红书App注册用户突破1亿，月度活跃用户（MAU）是2017年年底的两倍。理论上来说，小红书上的笔记是用户对于购买产品的一个口碑记录。在小红书上面，数千万条来自客户的消费体验汇聚成了一个巨大的口碑库，也可以作为发展电商的借鉴。但是这样的口碑库里，消费者还能看到几条真实评论？还有多少交易数据是真实的？