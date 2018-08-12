亚马逊10亿收购PillPack 送药O2O还能怎么玩？

来源：硅谷密探

为了让你按时吃药，创业公司操碎了心。

说起吃药，小探还记得，小时候医生开完药后，最爱千叮万嘱“按时吃药”，然鹅，如果没有爸妈督促，就总有那么几次忘记吃药，于是，病好的自然也就慢一些咯……

现在好了，有各种分药盒子提醒我们，这是哪天、哪顿、该吃啥药，但还是得自己分装进去啊！难道就没有送到嘴边告诉我们啥时吃药的工具吗！（小探啊，你能不能更懒点……）

不过，千万不要以为只有我们国人有忘记吃药的时候，美国人也不例外。因为，小探发现，有些创业公司，就是希望提醒你，按时吃药。

这不，继买买买线下零售连锁 Whole Foods 和智能门铃 Ring 之后，美国电商巨头亚马逊又在不久前宣布，以 10 亿美元收购一家医药创业公司 PillPack，这家公司简单说，就是在做着提醒你吃药的事。

难怪网络有传出这张贝索斯化身贝医生的照片了……

这家成立于 2013 年的公司，2017年药品销售额超过了 1 亿美元。到底它怎么提醒病人吃药？除了提醒吃药，PillPack 其实还兼具了送药上门功能。那跟国内一众 O2O 有何不同？为什么亚马逊就盯上了这家公司呢？今天密探就跟大家说说，吃药的那些事。

一次吃一包，送药上门

如果说我们可以靠一个个分药盒子来提醒吃药的话，美国人民又是怎么提醒自己吃药的呢？分药盒子当然是一种。除此之外，小探还发现了一些土办法……

比如这个：进阶版闹钟，按吃药时间提醒你；

又比如这个：进阶版的分药盒子MedMinder。

MedMinder 这家创业公司，成立于 2007 年。设计了一款不仅会亮起灯光，还会发出哔哔声和给病人打电话的盒子，可真是全方位提醒病人吃药了…… 但这个盒子只能按月租，从30美元到80美元不等，无法一次性购买。如果是高阶版本，不仅可以把盒子锁上，防止孩子拿，还可以在有紧急情况时直接求助。（这公司只融了2百万美元就运营至今…… 看来市场不小啊~）

那 PillPack 又是怎么做的呢？

首先，需要上网注册你的个人信息，包括日常服用的处方药、非处方药（维他命等维生素）也一并登记，甚至你日常在看的医生信息，也需要登记，这是因为，如果你选择寄送处方药的话，PillPack 会跟你的医生进行核实。

添加药方、维他命、非处方药

如果有保险的话，保险公司信息也请尽情填上，因为 PillPack 希望帮你跟保险公司确认，某种药品，到底保险公司能报销多少。（对于讨厌跟保险公司打交道的人来说，这项服务该有多么贴心！）

填保险信息

然后，药物就会每月一次送到你的家门口了。他们甚至还会提前联系医生确认药物处方的情况，在病人处方量变化时提前告诉病人。

你需要做的就是：注意每个包装上印刷的时间和日期，一次一包，乖乖吃药就行！不用担心拿错药，因为药盒里一次只会出一包。

PillPack 还有一款配套 APP，允许用户全天设置各种提醒，为的就是告诉你：记得吃药！

跟医生确认处方，可送处方药

看到这里估计你会问， PillPack 感觉除了提醒吃药+送药上门之外，跟国内的快方送药、阿里健康、叮当快药等各种送药上门的公司有什么不同？

你别说，小探研究了一把，还真是不太相同。

第一，从送药频率来看，PillPack 的频次并不高，一个月一次，所以严格意义上，并不属于医药类 O2O。自然就不像国内各大医药 O2O 宣称的，28分钟、1小时之类的送药上门，更无法做到夜间送药了。PillPack 针对的病人群体，更多是在日常保健（比如维他命之类）和慢性病人方面；

大家比较熟悉的是国内 O2O 在医药领域的尝试。2015年 O2O 火的同时，确实带动了医药领域火了一把。比如现有的阿里健康、叮当快药、快方送药、药给力、药急送等多家公司，都提供了送药上门、在线问医等多种服务。用过的朋友赶紧说说哪家服务好？

第二，从送药的种类来看，PillPack 能够送处方药。

小探稍微简单介绍下，美国是医药分离的，医生只管看病开处方，不卖药，诊所里也没有药房。即使在医院，也只提供住院病人的药品，不提供门诊病人的药品。所以，如果是处方药的话，看完病，医生会给你开一张处方，你拿去家附近的药房，递给药剂师，交钱拿药。

为了节省病人时间，医生还会习惯问病人去哪间药房，如果你已经知道自己常去哪间药房，把药房名字报给医生，他直接传处方过去，病人连处方纸都不会看到。美国常见药房是 Rite Aid、Walgreens 和CVS 这三家，占据了美国近40%的药品销售市场。

尽管是医药分离，但并不意味着，送处方药与送常规的电子商务或各种日用杂货一样简单。

在美国，在线销售处方药同样受到严格监管，PillPack 已在美国 49 个州完成了繁琐的认证工作，获得监管机构批准在这些市场运营，所以可以由病人在网上上传处方，PillPack 跟医生进行确认，然后派送。这一点对亚马逊来说，也极具吸引力，这意味着亚马逊可以在几乎全美开始销售处方药品，而不仅仅是营养保健品和非处方药。

国内 O2O 送药如今一个明显的政策壁垒也是：不可以送处方药。曾有媒体多次报道，有O2O 偷送处方药。

根据我国现有药品管理法规定，药品不允许邮购。因为第三方送货无法避免药品在配送途中被污染、破损、调换等问题。因此，经营网上药店获批的前提条件之一就是必须有连锁经营的实体门店。“网上下单，门店送货”，是目前网上药店唯一合法的经营模式。

可以看到的是，叮当快药等多家公司开了线下药房，也开始了电子处方的相关尝试。但处方药+电子处方+打通保险/医保，依旧是制约国内医药电商或医药 O2O 发展的天花板。

今年4月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，为处方药网售提供了一种可能性：《意见》中提到，可在线上开具常见病、慢性病处方，经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。

第三点不同，提供了一站式服务：从拿药到跟医生、保险公司对接，再到日常吃药、自动补充药物的提醒等，可以说，PillPack 提供的一站式服务，简直是不少懒人的福音！

美国：一年4500亿医药市场

那这个送药+提醒吃药的市场有多大？小探把美国的情况说说给大家参考参考。

先给大家说一个数字，仅 2016 年，美国民众在药店的花费就超过 4500 亿美元！你没看错，就是 4500 亿美元，大概一年能花掉个苹果公司一半的市值吧。

皮尤基金会数据显示，2016年预估数额为4770亿美元

再给个概念你就知道美国人购买药品有多疯狂了。2017年，我国药品销售额为 16118 亿人民币（包括市级公立医院终端、零售药店终端、公立基层医院终端），如果按照汇率折算的话，大概在 2300 亿美元左右。人口约为中国 1/3 的美国，药品花费达到了中国的两倍！

在这么庞大的市场里，都是谁占据着销售大头呢？前面说的 Rite Aid、Walgreens 和CVS 三家。这三家公司年度销售额就超过了 1700 亿美元。

亚马逊宣布收购 PillPack 的当天，Rite Aid、Walgreens 和 CVS 等

股票就下跌了8—10%，最明显的是 Walgreens（- 9.2%），CVS 下跌 8.1%，Rite Aid 下跌了 3.1%。亚马逊这一收购，使行业里公司市值损失近 130 亿美元。

同时，在药品销售量高的背后，美国还有着十分庞大的慢性病人数量。

根据美国疾病控制与防御中心（CDC）数据，每四个成年美国人之中，拥有 1 种以上的慢性病，而跟心脏相关的疾病、糖尿病、癌症，是美国人致死和致残的三大主要原因。有相关数据估计，美国慢性病人数据高达 1.13 亿，服用五种药物以上的慢性病患者数量约为 3500 万。中国确诊的慢性病人数量更是高达3亿。

慢性病人们，是其中最典型需要长期服药、定期服药、被提醒服药的群体。比如高血压、糖尿病、心血管疾病患者等。

但现状是，不仅仅在美国、中国乃至全球，都有慢性病患者不按时服药的情况。世界卫生组织（WHO）数据指出，中国和美国分别只有 43% 和 51% 的患者坚持服用高血压药物，其他疾病如抑郁症（40%—70%），哮喘症（急性治疗组为43%，维持治疗组为28%）也有类似的不按时服药的情况。

慢性病人不按要求服药是一个全球性的、巨大的问题

在 WHO 看来，不按时服药对于慢性病人来说，就意味着患者生活质量的降低，增加耐药性发展的可能性，并浪费医疗保健资源。

在美国庞大的慢性病人当中，老年人又是医药产品的最大消费者，特别是处方药。

这次亚马逊收购 PillPack ，让亚马逊的客户群体无形中又拓宽了。亚马逊的 Prime 会员年龄段在 18-34岁的比例较高，通过 PillPack，亚马逊可以针对老年人群中的更多客户，将更多客户转换为 Prime 客户。

一场划算的收购

在亚马逊收购 PillPack 之前，相关的医疗行业举动并不多，相反，苹果、谷歌是纷纷传出进军医疗行业的两大巨头。

今年，苹果公司尝试利用苹果手表中的心率传感器与斯坦福大学合作，为心脏研究收集大量匿名数据，希望由此能够为用户提供医疗建议的 APP。当然，需要获得 FDA 的批准。

而谷歌同样在今年初传出，有一款可以嵌入日常物品的光学传感器已经在申请专利，希望把光学传感器切入类似家中镜子这样的物品中，由此评估心血管功能并帮助用户改善心脏健康。

根据 CB Insight 数据，自2009年以来，谷歌在医疗领域的专利活动与苹果公司并驾齐驱——每年每家公司都会提交 40 多份申请。

尽管如此，亚马逊进入医疗领域的动作随着本次收购开始明显起来。

去年10月，路透社报道称，亚马逊正在向美国多州制药委员会申请许可，成为药品的网上分销商。这次 PillPack 在全美49个州都有许可，可以说让亚马逊大大简化了申请的程序，可以立刻开始销售工作。再加上对现有用户群的拓宽，这场10亿美元的收购，显然值得不能再值了。

可见，在送药上门的外表之下，PillPack 瞄准了庞大的慢性病人、老年人市场，同时又提供了跟保险公司和医生沟通的服务。大家觉得，PillPack 的模式在中国可行吗？现有的医疗 O2O 里，你们又觉得哪个比较好用？欢迎留言分享。