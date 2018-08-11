盐城破获非法获取个人信息案 10万余条信息被倒卖

原标题：盐城警方侦破一非法获取公民个人信息案 10万余条个人信息被倒卖

新华社南京8月11日消息，记者近日从江苏省盐城市公安局获悉，盐城警方在“净网清源”行动中发现一装饰工程公司非法购买公民个人信息，抓获非法贩卖10万余条个人信息的两名男子。

家住盐城某小区的业主阿华（化名）常接到某装饰工程公司推销电话。他并未去过该公司，更未留下过手机号码。意识到个人信息被泄露，阿华向当地警方报警。进行网络巡查后，盐城警方对该公司开展突击检查，现场查获大量涉及公民个人信息的纸质文档与电子文档，内容精确到业主门牌号码、面积等。

经查，该公司为推广装修业务，通过阿华所在小区物业公司中层干部王某，非法收购大量业主个人信息，后进行电话推销。此外，该公司还从温某处购买大量盐城当地居民个人信息。涉案人温某专门从事公民个人信息倒卖，按小区收费，老小区便宜，新小区贵，每条信息5角钱至8角钱不等。共有10万余条个人信息被温某等倒卖或交换，涉案装饰工程公司借此获利2万余元。

目前，盐城警方对非法获取公民个人信息从事广告推销活动的涉案装饰工程公司作出罚款10万元的处罚。对非法贩卖小区业主等个人信息的犯罪嫌疑人王某、温某等另案查处，并采取强制措施，将依法追究其刑事责任。

盐城市公安局城南新区分局网安大队大队长周游表示，当前公民个人信息安全问题突出，公民个人信息的非法泄露、售卖、使用等已形成一条地下产业链，严重威胁人民群众生命财产安全。

“房产中介、物业管理、投资咨询等行业内部人员要注意保护掌握的公民个人信息。在履职或者提供服务过程中将获得的公民个人信息，出售或提供给他人的，从重处罚。”周游说。