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朋友圈发旅游广告能赚外快？上千人陷入“庞氏骗局”

朋友圈发旅游广告能赚外快？上千人陷入“庞氏骗局”
2018年08月11日 15:42 澎湃新闻
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　　在不影响本职工作的同时，如果还有一份动动手指就能轻松赚钱的“兼职”，你会不会心动？

　　最近，内蒙古呼和浩特不少市民却被星动网络公司的兼职“套路”了。只要在朋友圈发条旅游广告，一天可以挣20元，前提是先交298元押金。7月11日，这家公司又推出一项酒店业务，交530元入职，每天可以领70元工资。就在很多市民交押金后，次日突然传来公司跑路的消息。

　　今年6月，呼和浩特的张女士在微信朋友圈发现，一个好友每天晒兼职工资的截图，20元、88元，有时候还会上百元。好友告诉张女士，只要交298元押金，每天在朋友圈发布一条旅游广告即可领到20元工资。

　　“20元工资，半个月回本，以后的加油钱就有了着落。”张女士算了一笔账，然后在好友的推荐下，通过微信向星动网络一个叫小潘的组长交了298元押金办理了“入职”，成为一名广告分享员，组长随后将她分配到“5D工资群”。

　　“入职”后，张女士被公司告知，在朋友圈推送广告是精准营销，从而起到宣传商家及推广产品的效果。每天的广告任务和工资都是通过工资群来分配，早上9时推送任务，晚上7时30分领取工资，工资是组长以红包的形式发放。每推荐一个新人还可获得88元奖励，通过不断发展下线，工资也会随之增加。

　　张女士兼职了近一个月，除去本金共赚了600多元。7月11日，群里又推出扩展业务，称“星动网络平台与某某网达成酒店外宣协议，工资为每天70元，参加前提是需交入职金530元。”张女士当天便投入530元，当晚7时30分，她领到70元酒店工资和20元旅游工资。

　　第二天，眼看到了发工资的时间，群里一直没有动静，随后就传来公司管理层跑路的消息。此时，张女士才知道上当了。同时受骗的，还有张女士的朋友杨女士和康女士，她们刚刚交了298元入职押金，只领了20元。

　　记者在多个微信群看到，受骗者不仅来自呼和浩特，还涉及包头、鄂尔多斯、乌兰察布、通辽等内蒙古多个地区，甚至还有不少西安、焦作、北京等地的网友，其中以女性居多，尤其是一些在家带孩子的“宝妈”，仅记者所在的6个群就已有上千人。

　　在这起广告兼职的骗局中，包头市白女士一家人损失了1700元。“起初也有过质疑，还专门查询过工商局网站，确认这家公司确实存在，后面才大胆追加了530元。”白女士告诉记者，真正让她放松警惕的是，每天的工资是定时定点发放，从未出过差错，而且推送的任务都是途牛公司的旅游线路，一天发一条朋友圈，也不会占用太多时间。

　　记者就此事联系到途牛旅游网公关王蜜。她告诉记者：“我们从未委托‘星动网络’发布旅游宣传信息。其在微信群组发布招收兼职分享员的行为完全系自身的经营行为，与途牛旅游网无关。”

　　随后，王蜜给记者提供了一份“关于星动网络涉嫌侵权途牛旅游网的声明”，该声明称：“星动网络”的行为已经对途牛旅游网造成不必要的负面影响，途牛旅游网保留追究其法律责任的一切权利。

　　案发后，不少市民向公安机关报了警。“这种套路就是庞氏骗局，拆东墙补西墙，空手套白狼。”呼和浩特赛罕区刑警五中队中队长赵剑分析，“用新入职的钱支付老员工的短期回报，一旦没人投钱了，资金链断裂，就会导致模式崩盘。”

　　内蒙古善衡律师事务所律师艾国平认为，这是一起典型的网络诈骗，以非法占有押金为目的。“一般来说，诈骗金额达到2000元才可以刑事立案，虽然此案单笔数额较小，但是受害人众多。根据相关法律法规，两年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。本案受骗者可以联合报案，维护自己的合法权益。

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