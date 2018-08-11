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直击|滴滴要将青桔替换ofo？ofo否认：完全虚构

直击|滴滴要将青桔替换ofo？ofo否认：完全虚构
2018年08月11日 11:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月11日午间消息，针对滴滴与ofo收购谈判已经接近尾声，且滴滴有意将投放市场的ofo置换成自己的品牌青桔的报道，ofo方面回应称内容完全虚构，保留诉诸法律的权利。

　　近日关于ofo的收购传闻不断。先是传出滴滴与ofo双方目前正在就收购的价格进行拉锯战。程维对ofo的预期收购价格只有摩拜卖身美团的一半，并且还在不断下降。而阿里巴巴和蚂蚁金服的出价则比滴滴更低。后又传出滴滴与蚂蚁金服将联合出资收购，作价14亿美元，同时还将另外承担ofo 2亿美元的债务。报道还称目前滴滴和蚂蚁金服已经与ofo签署了框架协议。

　　此前的传闻ofo方面均予以否认。

　　今日中国经营报报道称，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，收购ofo的公司以滴滴为主。不仅如此，滴滴有意将投放市场的小黄车置换成自己的品牌青桔。报道称，一位负责滴滴青桔、ofo城际物流的天津物流公司负责人透露，为置换部分北京的小黄车，天津富士达自行车有限公司与滴滴计划生产15万辆青桔单车，目前已经生产5万辆，并已运抵北京等待。“滴滴驻工厂的经理说，现在已经收购完了，未来可能希望置换一部分ofo的单车给青桔。”

　　对此报道，ofo方面表示否认，称内容完全虚构，保留诉诸法律的权利。

　　ofo目前正在推进其盈利计划，推出了车身商业化广告和App广告，试图在骑行租金之外实现收入多元化。同时，ofo先后上线了看看新闻信息流、小游戏等有商业化潜力的功能。根据ofo创始人戴威的规划，ofo将通过B2B、金融、本地生活等多元化方式进行商业布局。

　　近期，ofo还对海外业务进行了收缩，称将重点运营新加坡等规模大或增长迅速的市场，并先后在印度、以色列、中东、澳洲、德国、美国、西班牙等国家撤出或暂停部分业务。(张俊)

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