滴滴5万辆青桔单车已秘密抵京 ofo卖身在即？

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挣扎独立的ofo似乎难逃被收购的命运。

《中国经营报》记者获悉，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，收购ofo的公司以滴滴为主。不仅如此，滴滴有意将投放市场的小黄车置换成自己的品牌青桔。

从2015年高校中孕育而生的90后创业公司，ofo这辆“单车”已经叱咤风云三年多，然而，共享单车行业疯狂吸金的同时，很难独自造血盈利的难题悬在众多行业参与者的头上，以至于2017年的冬天，共享单车淡季击垮了几乎所有的业内企业。期间不断有中小平台宣布退出市场或停止运营，而两大巨头也因为无法承压，摩拜被美团收购，ofo则一直在寻求独立发展的出路。

在不断爆发的危机当中，最严重的当属资金问题。而对于现在的ofo来说，“卖身”或许就存在一定的必然性。

5万辆青桔单车抵京等待

虽然收购事宜被ofo官方否认，但与滴滴、ofo合作的物流公司早已事先知晓了收购事宜，并在秘密做着准备工作。一位负责滴滴青桔、ofo城际物流的天津物流公司负责人向《中国经营报》记者透露，为置换部分北京的小黄车，天津富士达自行车有限公司与滴滴计划生产15万辆青桔单车，目前已经生产5万辆，并已运抵北京等待。“滴滴驻工厂的经理说，现在已经收购完了，未来可能希望置换一部分ofo的单车给青桔。”

之前，ofo天津欠款严重，被ofo拖欠款项的某物流公司李勇（化名）向记者表示，ofo的物流款项还款已经有六成，目前还在逐渐还款的过程中。“收购的时候欠款不能太多，所以ofo近期回款还是挺多的。但不是全都还完，大家都是只被还了一部分。估计是收购之前债务必须清了，不然影响他出售的价格。”

一位不愿具名的共享单车业内人士向记者透露，ofo的收购以滴滴为主。而滴滴这样做是为了上市，而且青桔在天津等地一直没有大规模的进入，加上各大城市已经限制共享单车的数量，要增加已经很困难，收购ofo之后，青桔能通过置换市场铺设各大城市。

“现在的ofo与摩拜被收购之前的状态很像。”一位不愿具名的单车业内人士总结了近期ofo整体给业内的感觉：ofo的业务和活动很多都暂停了。“（天津）之前每年都和消防部门做活动，今年也不做了。8月初，福州的ofo办事处暂停运营了。”上述业内人士表示，ofo离职人员也比较多，有的人并不看好ofo未来，也不知道收购的消息，有了好的机会就离开了。

近期，有媒体报道援引共享单车业内资深人士称，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，与此前不同的是，这次是滴滴与蚂蚁金服联合出资收购，同时还将另外承担ofo 的2亿美元的债务。该人士进一步透露，目前滴滴和蚂蚁金服已经与ofo签署了框架协议。

《中国经营报》记者就此向ofo方面核实此事，ofo相关负责人对记者表示，上述消息不实。而本报记者同时向滴滴、蚂蚁金服方面相关人士核实，其均表示称“ofo已经澄清”，其他的事情并不清楚。

“卖身”倒计时

ofo创始人戴威将企业的现阶段称为“至暗时刻”不无道理。除了资金链紧张、拖欠供应商款项，从年初开始的“筹资”“被收购”传闻一直不断。7月底，就有消息称滴滴对ofo的收购已经接近尾声，但双方还在就收购的价格持续拉锯。彼时，该消息亦被ofo否认。在ofo澄清上述报道后不久，又有媒体报道称，从多个信源处获悉，ofo“卖身”已成定局。

根据资料显示，今年3月，工商信息显示，ofo创始人戴威通过动产抵押方式，先后两次将其资产共享单车作为质押物，换取阿里巴巴共计17.7亿元的借款。

记者查阅资料了解到，第一笔质押发生于2018年2月5日，位于北京、深圳、上海、广州四地的共计4447572辆自行车被作为资产，抵押给了“上海云鑫创业投资有限公司”，债权数额为5亿元。第二笔质押发生于2018年2月12日，抵押物为浮动数量的共享单车，抵押权人为浙江天猫技术有限公司，债权数额为12.66亿元。此外，阿里巴巴向美国证券交易委员会（SEC）递交的年报披露了对ofo小黄车的持股比例。

年报显示，截至2018年3月31日，阿里巴巴完成对ofo小黄车3.43亿美元（22.72亿人民币）投资，持有ofo大约12%的股权，蚂蚁金服也是ofo的股东。

“ofo内，创始人戴威和滴滴出行都有对公司决策的一票否决权，阿里融资一直没到位，可能是滴滴出行不同意的原因。”上述不愿具名共享单车业内人士透露，目前戴威股权稀释，所持股权仅有个位数。

在ofo为融资、收购之事困扰时，今年上半年发生了多起改变共享单车行业的事件。先是1月份小蓝单车拿到了“复活卡”被滴滴收购；4月份，摩拜拥抱美团，纳入王兴麾下，随后将打包赴港IPO。

盈利成单车心头病

被收购的命运或许已成定局，在业内人士看来，共享单车行业的并购重组为大势所趋。

独立分析师唐欣在接受本报记者采访时谈到，目前共享单车行业尚未找到符合自身情况的盈利方式，因此寻求资本支持仍然是共享单车运营商谋求生存的重要方式。而ofo的盈利能力是短板，严重制约估值。

刚刚过去的2018年上半年，共享单车行业迎来大洗牌，由曾经的ofo与摩拜两强争霸演变为如今的三国杀：哈罗单车、摩拜和ofo。然而最近的ofo却不好过，资金紧张、高管离职、业务关停、“卖身传言”等无一不透露着处境之艰难。

2016年11月，ofo在新加坡打响了出海的第一枪，此后，ofo开始了疯狂的“出海大跃进运动”。据不完全统计，ofo在新加坡、英国、美国、澳大利亚、奥地利、捷克、意大利、日本、哈萨克斯坦、马来西亚、荷兰、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、泰国、以色列等全球十多个国家推出了小黄车服务。

曾经的辉煌仿佛近在昨日，而如今ofo海外市场正面临全面收缩的境地，进入7月份， ofo又接连退出包括美国、澳大利亚、以色列、捷克、法国、德国、意大利、印度、西班牙等十余个国家的数十座城市，全面关闭当地小黄车业务，全球大规模裁员也在紧锣密鼓进行中。

摆在ofo面前，除了被收购以外，是否有第二条路？其实，作为ofo的早期投资人，金沙江创始人朱啸虎在去年年末一直主张摩拜和ofo的合并。虽然因两家创始人都不同意而不了了之，但是现在来看，这似乎是ofo最后一次机会。

一位不愿具名的业内人士向记者指出，一个月前双方就在谈判，目前主要在收购价格上拉锯。

电子商务研究中心分析师陈礼腾表示，现在共享单车的资本热度大不如前，更是留下了诸多问题尚待解决，时间拖得越久，其价值或许会更低。对于收购传言，滴滴对于ofo的迫切度应高于蚂蚁金服。而若小黄车置换完成，对于ofo单车来说是一个资源的浪费，其品牌形象也将受到影响。