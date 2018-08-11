两少年打滴滴1400公里去旅游 车费6700元只带了200元

来源：IT之家 作者：守一

IT之家8月10日消息 据《羊城晚报》报道，8月4日，深圳两名13岁同班男孩打滴滴前往重庆，次日到达的时候，车费总共6700元，而两人才带了200元钱。

据报道，两名少年相约在暑假的时候到重庆旅游，8月4日，两人通过滴滴叫车从深圳到重庆，路程约1400公里。在滴滴司机接到这个单的时候，曾向滴滴确认订单有没有问题，而滴滴则表示没有问题。

在司机接到两名少年的时候，滴滴司机曾经问他们有没有钱付车费，其中一名少年表示其姑姑在重庆，到了能给钱。

在将两人载到重庆之后，因为总的费用为6700元，两名少年身上只有200元，所以便把他们拉去了派出所。民警联系上了其中一名少年在重庆的姑父，经过协商之后，同意先给2000元的打车费，滴滴司机则自己垫付了高速路过路费。其他费用则继续由小孩家长和滴滴等进行协商。

据报道，两名少年之所以选择打滴滴到重庆，可能是因为两人年纪小，购买飞机票或者火车票存在问题；又或者是因为两人没有钱，可以通过打滴滴到了之后然后让大人付钱。

而两名少年打滴滴的账号则是其中一名少年的母亲的账号。