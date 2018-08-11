网易净利润下降股价连跌 游戏业务高增长走到尽头

张一诺 来源：界面新闻

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网易（NTES.O）第二季度财报公布后，股价连跌两日，下挫近14%。

北京时间8月9日，网易公布了2018年第二季度财报。数据显示，网易二季度净收入24.61亿美元，同比增加21.7%，净利润3.18亿美元，同比下降27.4%，但较上一季度1.2亿美元的净利润环比大幅上涨。

从网易净收入的结构来看，在线游戏服务净收入为15.2亿美元，同比增长6.7%；电商业务净收入为6.6亿美元，同比增长75.2%；广告服务净收入为0.96亿美元，同比增长6.5%；邮箱及其他业务净收入为1.85亿美元，同比增长42.5%。

也就是说，虽然在线游戏的同比增幅不大，但依然是网易的营收支柱，占整体营收的61.76%。

网络游戏是网易的“看家”业务，但其2015年开始的游戏业务高增长已经到了尽头。

2017年，网易网络游戏业务呈现出老游戏增长停滞、新产品后继乏力的局面。有分析就指出，这种高增长结束并非偶然，因为网易网络游戏业务的“大块头”——手游市场的风向已变。2017年开始“手游竞技化”取代“端游转手游”，而网易2017年产品线的“寒冬”显示公司要在休闲竞技领域进行品类拓展难度不小。

所以2017年网易开始强调自己的电商等新业务增长强劲，连续超过50%的同比增速让其成为网易各个业务中的新星，也让投资人似乎看到已经“迟暮”的网易又找到了新的增长动力。

但今年二季度的财报数据给网易泼下一瓢冷水，事实证明，网易能依靠的依然是游戏，转变赛道并没有那么容易。

国金证券点评网易业绩时表示，非游戏业务将在很长一段时间内无法完成“接棒”任务。虽然公司广告业务增长稳定，但是基数较小而且受制于网易新闻及网易云音乐等产品的用户总量，天花板较为明显。电商业务虽然短期增长迅猛，但是毛利率较低。

2018年二季度网易在线游戏毛利率为64.3%，较上一季度的62.1%和2017年同期的63.1%均有增长；电商业务毛利率为10.1%，同比下降2.5个百分点， 财报显示，网易电商毛利率的降低主要由于电商促销和网易音乐版权方面的投入。

这让对网易新业务充满期待的投资人感到失望。

这是因为，虽然网易的游戏业务保持稳定，但是游戏产业最困难的时期已经到来。

中国音数协游戏工委近期一组报告显示，今年1-6月，中国游戏产业在整体收入上的增幅创下新低。今年上半年，游戏产业实际销售收入达到1050.0亿元，同比增长5.2%。而过去三年来，这一增幅同比达到21.9%、30.1%、26.7%。

业内人士分析，下半年中国游戏市场将变得更加困难。

网易在电商等新业务尚未大举商业化之际，依靠什么来接力游戏这一支柱仍未可知。