新浪科技> 互联网 > 正文

创投圈两级分化：有人已冻死在寒冬里

创投圈两级分化：有人已冻死在寒冬里
2018年08月11日 08:20 华夏时报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　摘要：然而，即使在寒冬席卷了大半个创投圈的时候，头部VC募资捷报依旧频频传出，同样，一些创业公司的融资金额也在不断攀升，整个创投圈呈现两极化状态，头部效应凸显。

华夏时报记者 冯樱子 北京报道

　　华夏时报记者 冯樱子 北京报道

　　2018年上半年，“寒冬”成为资本市场的高频词。尽管有头部VC机构表示“寒风”体感不明显，但募资难在行业中确实客观存在。从数据来看，上半年无论基金数量还是募资金额都有所下滑，其中募资金额下降尤其明显。

　　“钱荒”之外，目前在新老技术交替的背景下，创新动力略显不足，优质项目较为短缺，这些也为此轮寒冬的雪上又加了霜。

　　然而，即使在寒冬席卷了大半个创投圈的时候，头部VC募资捷报依旧频频传出，同样，一些创业公司的融资金额也在不断攀升，整个创投圈呈现两极分化状态，头部效应凸显。

　　“市场越不好，资金越聚集。”在金融领域，凡是资金都需要找一个投资出口。太创服创始人周子敬曾对《华夏时报》记者说。

　　募资金额同比下降52.6%

　　清科旗下私募通近期发布的数据显示，2018年上半年中国早期投资机构新募集36只基金，披露募集金额为38.22亿元。与2017年上半年数据对比，募集基金数同比下降41.9%，募资金额同比下降52.6%。

　　业内普遍认为，此轮资本寒冬的产生主要受政策和整体资本市场影响。周子敬总结说，影响创投市场好坏的主要有三个层面。第一要看创新周期，技术是否有进步。因为只有技术有了大进步投资才有机会；第二个层面是整个资本市场周期，主要取决于货币政策和信贷政策。第三是市场信息，二级市场的涨跌也会影响资产价格。

　　在接受《华夏时报》记者采访时，周子敬曾提道，今年资本寒冬主要受到资本市场周期的影响。在去杠杆的背景下，银行放款越来越少，导致整个社会都没有钱。“银行的钱加起来比所有其他金融机构的钱都多，VC市场的钱和银行比起来就是九牛一毛，所以银行贷款减少，导致上市公司、母基金等都没钱，VC也受到了影响。”他说。

　　同时，不少业内人士认为，创投行业被《资管新规》所误伤。虽然《资管新规》中明确了私募投资基金的特殊性，并提出创业投资基金、政府出资产业投资基金的相关规定另行制定，但实际上，基金募集端与各类资管产品有着密切联系，《资管新规》将私募基金与部分金融机构的联动关系切断了，这使得“基金募集难”问题更加凸显。

　　然而，对于创投行业而言，“如果有了创新机会就可以秒杀所有利空。”周子敬提出。但事实是，2018年上半年，在新老技术交替的背景下，创新动力不足为这个寒冬的雪上又加了霜。

　　星瀚资本创始合伙人杨歌对《华夏时报》记者表示，今年影响VC市场的主要有两大因素，一个是金融市场钱较为紧张。更主要的是目前行业处于转化期，互联网的流量红利迅速减退，新行业还没有充分被大家所信任，如区块链等行业发展速度还比较慢，且存在很大泡沫。“目前处于行业发展的交叉点，这也许是VC面临困境的最大原因。”他如此表示。

　　对此，汉富资本合伙人陈俊宇也提道，所谓的资本寒冬，本质上说，除了市场上钱变少了，还涉及政治经济及社会原因。目前，中国人口红利到期，创业创新找不到新的来源，整个行业比较疲软。

　　实际上，与几年前相比，如今VC机构的募资渠道更加多元化，因此头部机构并不缺钱，缺的是优质项目。在LP智库秘书长杨幸鑫看来，2003年左右，私募股权行业最值钱的是“人”，大家对这个行业还没有充分理解，所以从业者最关键；2013年前后，最重要的是“钱”，很多VC/PE通过被投企业IPO获得高回报，也享受到了行业红利；2018年，机构面临的最大问题已经不是缺钱，而是缺“项目”。

　　前10%企业获55.2%资金，头部效应明显

　　上半年尽管寒风凛冽，一些创业公司的融资金额依旧在不断攀升。从投资数据可以看出，上半年早期投资总金额同比小幅上升，投资案例数同比略有下降。这表明了投资方对成熟项目青睐有加，早期融资企业的头部集中效应越发明显。

　　清科旗下私募通统计显示，2018年上半年度国内共发生989起早期投资案例，同比下降6.0%，披露投资金额约为75.51亿元，同比上涨1.1%，披露投资金额案例数为766起，平均单笔投资金额为985.77万元，同比增长29.2%，早期投资市场估值上升的趋势仍在延续。

　　另外，数据显示，与2017年同期相比，2018年上半年早期投资市场前10%企业获得的总投资额占比从50.1%上升为55.2%。

　　举例来看，商汤科技，这家曾明确表示过不以融资为目的的AI初创公司，在今年4月刚刚获得6亿美元C轮融资； 5月，商汤科技又宣布获得6.2亿美元C+轮融资，此次C轮商汤科技共融资12.2亿美元，其估值超过45亿美元。

　　商汤科技副总裁柳钢曾提道，商汤不是一家以融资驱动的公司，有很多机构争着想投资，但不是谁想投就可以投的。

　　柳钢一语道出了头部项目“唐僧肉”的本质。其实不仅优质创业企业，有些VC头部机构也表示“不差钱”。今年5月，君联资本对外宣布完成10亿元二期人民币医疗健康专业基金的首轮募集；随后，达晨创投宣布最新一期40亿的基金迅速募集完成，圆满收官。

　　有头部VC机构投资人对《华夏时报》记者说，今年募集完成的一只基金比上一期规模还大。

　　在寒冬中，需要界定清楚是哪些基金和创业公司受到影响，有投资人提出，创投市场虽小，但不同基金、创业项目、FA可能处境完全不一样，同一个市场中，可能有的人日子过得很舒服，有些人日子过得很艰难。

　　“市场越不好，资金越聚集。”周子敬对《华夏时报》记者如此表示。在金融领域，凡是资金都需要找一个投资出口。在钱紧的背景下，LP出钱会更加谨慎。在风险投资中，头部机构效应特别明显，尤其是在市场不好、优秀的标的不多的情况下，头部项目争抢得会更加激烈。因此，资产泡沫减少的时候，资金会更多地向头部机构流入，这对回报没那么好的长尾机构来说更是雪上加霜，处境比较尴尬。

　　周子敬分析认为，对于GP而言，因为市场不好大家对风险更加敏感，最常见的方法就是投一些风险低的创业项目，可能不追求特别高的回报，但尽量规避一些风险。对于很烧钱的项目，市场好的时候会有很多人愿意去投，因为有很多钱可以去烧，但在钱紧的情况下，这些烧钱的公司就会难以为继，成熟创业项目会越来越抢手。

创投融资
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有