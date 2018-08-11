创投圈两级分化：有人已冻死在寒冬里

摘要：然而，即使在寒冬席卷了大半个创投圈的时候，头部VC募资捷报依旧频频传出，同样，一些创业公司的融资金额也在不断攀升，整个创投圈呈现两极化状态，头部效应凸显。

华夏时报记者 冯樱子 北京报道

2018年上半年，“寒冬”成为资本市场的高频词。尽管有头部VC机构表示“寒风”体感不明显，但募资难在行业中确实客观存在。从数据来看，上半年无论基金数量还是募资金额都有所下滑，其中募资金额下降尤其明显。

“钱荒”之外，目前在新老技术交替的背景下，创新动力略显不足，优质项目较为短缺，这些也为此轮寒冬的雪上又加了霜。

然而，即使在寒冬席卷了大半个创投圈的时候，头部VC募资捷报依旧频频传出，同样，一些创业公司的融资金额也在不断攀升，整个创投圈呈现两极分化状态，头部效应凸显。

“市场越不好，资金越聚集。”在金融领域，凡是资金都需要找一个投资出口。太创服创始人周子敬曾对《华夏时报》记者说。

募资金额同比下降52.6%

清科旗下私募通近期发布的数据显示，2018年上半年中国早期投资机构新募集36只基金，披露募集金额为38.22亿元。与2017年上半年数据对比，募集基金数同比下降41.9%，募资金额同比下降52.6%。

业内普遍认为，此轮资本寒冬的产生主要受政策和整体资本市场影响。周子敬总结说，影响创投市场好坏的主要有三个层面。第一要看创新周期，技术是否有进步。因为只有技术有了大进步投资才有机会；第二个层面是整个资本市场周期，主要取决于货币政策和信贷政策。第三是市场信息，二级市场的涨跌也会影响资产价格。

在接受《华夏时报》记者采访时，周子敬曾提道，今年资本寒冬主要受到资本市场周期的影响。在去杠杆的背景下，银行放款越来越少，导致整个社会都没有钱。“银行的钱加起来比所有其他金融机构的钱都多，VC市场的钱和银行比起来就是九牛一毛，所以银行贷款减少，导致上市公司、母基金等都没钱，VC也受到了影响。”他说。

同时，不少业内人士认为，创投行业被《资管新规》所误伤。虽然《资管新规》中明确了私募投资基金的特殊性，并提出创业投资基金、政府出资产业投资基金的相关规定另行制定，但实际上，基金募集端与各类资管产品有着密切联系，《资管新规》将私募基金与部分金融机构的联动关系切断了，这使得“基金募集难”问题更加凸显。

然而，对于创投行业而言，“如果有了创新机会就可以秒杀所有利空。”周子敬提出。但事实是，2018年上半年，在新老技术交替的背景下，创新动力不足为这个寒冬的雪上又加了霜。

星瀚资本创始合伙人杨歌对《华夏时报》记者表示，今年影响VC市场的主要有两大因素，一个是金融市场钱较为紧张。更主要的是目前行业处于转化期，互联网的流量红利迅速减退，新行业还没有充分被大家所信任，如区块链等行业发展速度还比较慢，且存在很大泡沫。“目前处于行业发展的交叉点，这也许是VC面临困境的最大原因。”他如此表示。

对此，汉富资本合伙人陈俊宇也提道，所谓的资本寒冬，本质上说，除了市场上钱变少了，还涉及政治经济及社会原因。目前，中国人口红利到期，创业创新找不到新的来源，整个行业比较疲软。

实际上，与几年前相比，如今VC机构的募资渠道更加多元化，因此头部机构并不缺钱，缺的是优质项目。在LP智库秘书长杨幸鑫看来，2003年左右，私募股权行业最值钱的是“人”，大家对这个行业还没有充分理解，所以从业者最关键；2013年前后，最重要的是“钱”，很多VC/PE通过被投企业IPO获得高回报，也享受到了行业红利；2018年，机构面临的最大问题已经不是缺钱，而是缺“项目”。

前10%企业获55.2%资金，头部效应明显

上半年尽管寒风凛冽，一些创业公司的融资金额依旧在不断攀升。从投资数据可以看出，上半年早期投资总金额同比小幅上升，投资案例数同比略有下降。这表明了投资方对成熟项目青睐有加，早期融资企业的头部集中效应越发明显。

清科旗下私募通统计显示，2018年上半年度国内共发生989起早期投资案例，同比下降6.0%，披露投资金额约为75.51亿元，同比上涨1.1%，披露投资金额案例数为766起，平均单笔投资金额为985.77万元，同比增长29.2%，早期投资市场估值上升的趋势仍在延续。

另外，数据显示，与2017年同期相比，2018年上半年早期投资市场前10%企业获得的总投资额占比从50.1%上升为55.2%。

举例来看，商汤科技，这家曾明确表示过不以融资为目的的AI初创公司，在今年4月刚刚获得6亿美元C轮融资； 5月，商汤科技又宣布获得6.2亿美元C+轮融资，此次C轮商汤科技共融资12.2亿美元，其估值超过45亿美元。

商汤科技副总裁柳钢曾提道，商汤不是一家以融资驱动的公司，有很多机构争着想投资，但不是谁想投就可以投的。

柳钢一语道出了头部项目“唐僧肉”的本质。其实不仅优质创业企业，有些VC头部机构也表示“不差钱”。今年5月，君联资本对外宣布完成10亿元二期人民币医疗健康专业基金的首轮募集；随后，达晨创投宣布最新一期40亿的基金迅速募集完成，圆满收官。

有头部VC机构投资人对《华夏时报》记者说，今年募集完成的一只基金比上一期规模还大。

在寒冬中，需要界定清楚是哪些基金和创业公司受到影响，有投资人提出，创投市场虽小，但不同基金、创业项目、FA可能处境完全不一样，同一个市场中，可能有的人日子过得很舒服，有些人日子过得很艰难。

“市场越不好，资金越聚集。”周子敬对《华夏时报》记者如此表示。在金融领域，凡是资金都需要找一个投资出口。在钱紧的背景下，LP出钱会更加谨慎。在风险投资中，头部机构效应特别明显，尤其是在市场不好、优秀的标的不多的情况下，头部项目争抢得会更加激烈。因此，资产泡沫减少的时候，资金会更多地向头部机构流入，这对回报没那么好的长尾机构来说更是雪上加霜，处境比较尴尬。

周子敬分析认为，对于GP而言，因为市场不好大家对风险更加敏感，最常见的方法就是投一些风险低的创业项目，可能不追求特别高的回报，但尽量规避一些风险。对于很烧钱的项目，市场好的时候会有很多人愿意去投，因为有很多钱可以去烧，但在钱紧的情况下，这些烧钱的公司就会难以为继，成熟创业项目会越来越抢手。