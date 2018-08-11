滴滴司机曝光外挂软件让车费翻倍 40多路费变100多元

叫车前App显示费用为8元，到达目的地后费用却是16.09元。10日，一位良心发现的滴滴快车司机向华商报记者展示了使用“外挂”增加实际费用的过程。滴滴回应称，一旦发现司机作弊将进行封号、罚款处理。

滴滴司机良心发现

曝光“外挂”骗局

王先生原本做手机生意。一个偶然的机会，一位买手机的滴滴司机向他透露跑滴滴快车每个月可以收入两三万元。起初，王先生不相信，但该司机表示正常跑不行，如果使用“外挂”的话就很容易了。王先生让该司机给他展示，该司机操作“外挂”，原本40多元的路费变成100多元，这让王先生非常震惊。

那段时间手机越来越难做，王先生便放弃手机生意，注册了滴滴快车，并购买装有“外挂”的手机开始跑滴滴快车。王先生说，如果不使用“外挂”，一天只能赚300多元，使用“外挂”后可赚七八百元。

王先生说，他有一次拉乘客去兵马俑，原本乘客定位的费用是90多元，他使用“外挂”后行驶至距兵马俑还有8公里左右时就达到180多元。

王先生说，他觉得赚这样的钱良心过不去，使用了一段时间后就没再用了，他曝光此事是希望提醒乘客别再被骗了，同时希望滴滴出行方面能拿出有效的办法严格控制此类情况。

为什么要使用“外挂”？

可使乘客定位的费用翻倍

10日上午，华商报记者见到王先生所说的“外挂”，它是一款英文App。

王先生称，这款APP不能下载，是跟手机一起买来的，好像只有苹果手机指定版本越狱后，由App开发者直接安装到手机上的，每个2000元左右。要购买“外挂”，必须要有人介绍到一个群里才行，否则无法购买。

为了弄清“外挂”的工作原理，记者让王先生展示“外挂”的使用方法。

记者使用滴滴出行App选定一个地点叫了快车，叫车前App预估车费为8元。王先生抢单打开“外挂”后，车还没开动滴滴出行App显示车辆已经开动，随后按照记者指定路线向目的地行驶，但导航上显示车辆在不停地变换线路，与实际位置不符。几分钟后，到达指定地点，王先生结束行程，这时产生的费用为16.09元。记者查看费用明细发现，车辆行驶里程为8.6公里，而车辆公里表显示实际距离只有1.8公里左右。华商报记者再次尝试一次，费用由12元变成了21.13元。

记者注意到，当车辆在南三环行驶时，导航上车辆的位置已经到达了临潼区，到达目的地雁塔路附近时，导航上显示车辆在渭河新丰大桥附近，距离实际地点40多公里，但王先生关闭“外挂”结束行程后，定位立即回到实际地点。

“外挂”主要针对哪些用户？

去机场的或长距离乘客

王先生表示，使用“外挂”的司机大多都是跑机场的或其他长途线路的，因为车辆行驶时间越长、路程越远，滴滴计费就越高，“外挂”作假的空间就越大。一般情况下，从西安城区叫快车到咸阳机场都是100多元，但使用“外挂”的司机费用可以达到300多元或400多元。

“外挂”还有什么功能？

可以抢任何指定地点的单

这种“外挂”除了增加费用外，还有作弊抢单的功能。根据王先生演示，无论他本人在哪都可以抢任何指定地点的单。王先生说，这样的话，使用“外挂”的司机可以抢到大量机场或其他长途线路的单。

为什么"外挂"难被发现？

“外挂”手机一直是静音状态

王先生称，使用“外挂”的司机一般都有两部手机，因为使用“外挂”后，滴滴出行APP的导航会不断提醒车辆在改变线路，车辆在导航上的位置也会一直变动。司机打开“外挂”后，有“外挂”的手机一直是静音状态，而另一部手机则会使用其他导航，司机则根据另一部手机的导航向目的地行驶，实际上这时滴滴出行App上的导航正在“乱飞”。即便这时乘客质疑司机线路问题，司机也以“导航不准确”等推脱。

为啥有司机被罚后还要用“外挂”？

处罚与实际所得相差太远

另外，也有不少乘客会向滴滴出行方面投诉实际乘车费用与预算费用相差太远的问题，一般情况下司机会先寻找借口推脱，即便推脱不过去，滴滴方面也没有证据证实司机使用“外挂”，这样滴滴出行方面就会进行处罚，但处罚的力度与司机实际所得相差太远，所以不少司机一直使用“外挂”作弊。

如何辨别是否使用“外挂”？

乘客多留意手机网约车App导航

记者在实验过程中发现，在“外挂”导致车辆虚假行程时，乘客手机上滴滴出行App的导航也会同步车辆虚假行程。例如，车辆明明行驶在西安城区南三环主路上，但导航上车辆已经到了临潼区，只要乘客稍加注意就会发现。王先生提醒，如果这时手机的导航是正常的话，那他可能正在使用另一部手机的导航，只要让司机操作导航看其在是否使用滴滴的导航就能辨别真假。

王先生表示，这种“外挂”可能适用于所有网约车App，对道路情况不熟悉的外地人以及夜间习惯在车上睡觉的乘客是使用“外挂”的司机重点欺骗的对象，他建议乘客乘坐网约车时多留意自己手机上网约车App的导航。

滴滴如何打击“外挂”？

一旦确认，立即封号处理

据媒体报道，今年4月，滴滴平台打击黑产小组在自查中发现，广东佛山出现大量天价订单，这些拼车订单的实际车费与预估一口价相差很大。调查后发现，这些订单通过虚构行程方法增加车费，向平台骗取车费。在初步理清黑产团伙的作案手法后，滴滴公司正式提交材料向佛山市公安局报案。7月初，广东警方在广州、深圳、佛山等共计刑拘嫌疑人105名。

对此，滴滴出行方面表示，公司已经监控到该作弊行为，平台上线了反作弊策略来识别这类作弊司机，一旦确认立即封号处理，并依据作弊订单金额进行罚款。作弊行为损害了诚信经营司机的利益，滴滴出行将与警方一起坚决打击网络黑产，共同保护出行平台的健康生态。