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FB成立Connectivity部门 整合多个互联网普及项目

FB成立Connectivity部门 整合多个互联网普及项目
2018年08月11日 08:11 新浪科技-自媒体综合
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　　来源：cnbeta

　　Facebook Connectivity技术副总裁耶尔 马奎尔（Yael Maguire）在星期四接受采访时说，“联通世界没有什么灵丹妙药，没有一种神奇的技术、商业计划或监管政策能实现这一目标。我们相信，实现这一目标要求进行多种努力。”

　　Facebook还表示，公司将聘请丹 拉宾诺维茨基（Dan Rabinovitsj）——前无线网络公司Ruckus Networks总裁——出任副总裁，领导Connectivity。他向Facebook 技术和基础设施业务负责人杰伊?帕里克（Jay Parikh）报告工作。

Facebook及旗下高管未就此置评。Facebook及旗下高管未就此置评。

　　Connectivity部门负责的项目包括面向人口稠密地区的Terragraph、面向农村地区的开放源代码平台OpenCellular、与无线产业合作的项目Telecom Infra Project。

　　Facebook表示，Connectivity旗下还包括Internet.org。虽然过去5年Internet.org一直是Facebook推广互联网连接的同义语，新的Connectivity品牌表明Facebook尝试摆脱Internet.org带来的负面影响。

　　Facebook由高空向地面发射WiFi信号的“高空平台”项目也在Connectivity麾下。Facebook今年6月宣布停止设计和生产翼展与波音737相当的无人机Aquila，但表示将继续与空中客车等合作伙伴联合类似技术。

　　Facebook星期五还公布了新款分析工具，利用更多用户数据向移动运营商和设备厂商提供帮助。其中之一是Advanced Network Planning，目的是帮助移动运营商更好地建设未来的网络。(编译/霜叶)

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