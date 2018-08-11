“淘宝差评师”删帖索8888元被抓

崔宁宁

广州日报深圳讯（全媒体记者崔宁宁 通讯员匡金营）深圳龙华一家做电脑配件的网店，遭遇了连续的网络恶意差评，要删帖需要“赔偿”8888元。近期，深圳龙华警方成功侦破“淘宝差评师”系列网络敲诈勒索案。

一年遭遇三次恶意差评

2009年，小童（化名）大学毕业后和朋友创业，在深圳开了一家主营电脑配件的公司，业务主要在电商平台上。经过几年的发展，销量在同行业排名靠前。但是近一年，他的网店却每隔一段时间就遭受到一些买家的差评。第一次是在2017年9月，一款电脑主机链接下有近400字的差评。经营网店多年，买家因服务或物流等原因给出差评，本是正常现象，但类似这样直指商品质量、面面俱到的差评并不多见。而且他还有3C认证、进货发票，保证商品质量没问题，被差评的商品还是店里的一款“爆款”电脑主机，销量一直不错，鲜有差评。

收到差评后，小童赶紧和买家沟通。让他纳闷的是：“我们提出购物不满意可退款、退货，甚至提出若认为有问题，可凭票报销维修费用，但各种解决方案对方都不满意。”小童这才意识到，他可能遇到差评师了。他先是提出给500元，但对方一直不理他，他再加价，对方仍不回话，最终对方抛出所谓8888元的“补偿”。抱着多一事不如少一事心态，小童妥协了，给了钱，对方删除了差评。没想到，这一次仅仅是个开始。

半年后，小童又遭遇如上“套路”，对方直接开出8888元价码，经讨价还价，给了6999元，对方删除了差评。时隔不到2个月，“套路”第三次上演。这回小童注意到一个细节：第三次和第二次给差评的买家使用的是同一个手机号，而且第一次给差评的买家昵称和第二次的也高度相似。“这三次的买家极有可能是同一个人。”想到这里，小童赶紧报警寻求帮助。

接报警后，龙华公安分局油松派出所迅速展开立案调查。6月22日，专案组民警在广州将涉嫌敲诈勒索的邓某某抓获。经审讯，邓某某供述了另外一名同伙，此人正是其丈夫王某。

据邓某某交代，其发现通过在淘宝购买商品后给予差评并以删除差评为由可以获得“赔偿”后，便产生了通过故意差评再敲诈赚钱的想法。于是邓某某和王某便在淘宝上面寻找“猎物”，先后敲诈勒索了多家淘宝店铺。

记者了解到，截至今年7月31日，龙华警方办理的“淘宝差评师”网络敲诈勒索系列案已抓获嫌疑人16名，并全部予以刑事拘留。