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房屋租赁网络平台“夜宿长城”活动遭质疑后取消

房屋租赁网络平台“夜宿长城”活动遭质疑后取消
2018年08月11日 07:52 新浪科技综合
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　　来源：南方都市报   作者：苏海伦

　　南都讯 记者苏海伦 实习生李昊 “把家安在了长城之上！”这是近日一家外企（某知名旅行房屋租赁网络平台）于8月2日发起的长城“奇屋一夜”活动的宣传语，主办方在长城一座敌楼里布置房间，邀请“幸运儿”入住。此举引发爱好者追捧，也招致非议，网友质疑其合法性，并表示担忧文物是否会受损。

　　8月6日晚，北京市延庆区表示不支持在长城上开展民宿体验活动。次日，该公司发表官方声明称，“将不再继续举办此项活动”。

　　“保护文物和宣传传统文化之间如何平衡”的问题引发思考。专家表示，世界上有很多地方利用与保护双赢的案例，但长城是民族象征，存在特殊性，因此要慎重。

　　长城烽火台里布置特殊房间

　　该公司是一家提供民宿短租的网络平台，网站房源种类繁多。8月2日，该公司在官方微博发布，“这一次，我们把家安在了长城之上！#奇屋一夜#新晋房东———2600岁的长城，邀请你成为他的房客。我们会为你这次千载难逢的体验买单……。”

　　微博链接实景拍摄的宣传视频显示，在一座长城敌台里，有一张床、几盏灯，头顶是长城上的星空。公司官微推送显示，这个特殊的“房间”没有网络、电视、空调、洗衣机，只有毛巾、床单、香皂等生活必需品，提供早餐和晚宴，有古典音乐表演。活动面向全球用户，免费参加。

　　“住长城里，这也太酷了吧”有网友在评论里表示。也有人质疑：“长城也算是文物吧，是保护建筑吧，这样的项目可以通过审批吗？确定是合法的吗？”

　　文物部门发声表示不支持

　　该公司8月5日接受北京当地媒体采访时解释，“这是临时活动，不涉及固定物搭建，也不破坏长城风貌，而且本着保护长城和文化遗产的宗旨，我们的活动事先与相关文物部门进行了沟通，得到了举办地政府和市区两级旅游部门的支持”。

　　虽然策划方承诺，“不会在长城墙体上动一颗钉子”，“所有的设施都是临时、可复原的，床下面会铺设地毯跟地面隔离”，但活动方案仍然受到公众和舆论质疑。

　　8月6日，招募房客进程近半。负责管理该段长城的北京延庆区文物保护部门表示，未收到任何公司或机构关于此项活动的报审文件，也未审批过任何在长城上开展民宿体验活动的项目。根据《中华人民共和国文物保护法》、《长城保护条例》、《北京市长城保护管理办法》相关规定，这种活动方式不符合长城文物保护理念，不支持在长城上开展此类活动。

　　8月7日，该公司在官网发表最新消息，表示已决定不继续推进这一活动。该公司也在官微曾表示，“项目启动是基于过去数月与相关部门的沟通与协定”。

　　中国文化遗产研究院长城项目组成员张依萌向南都记者分析，长城首先是文物，其次才是旅游资源，“审批应该是由文物部门负责，而不是旅游部门”。他认为，该公司“可能只是不懂程序”，“文物部门也缺乏担当”。

　　专家：文物损害需量化监测

　　张依萌表示，该公司的做法是否会对文物造成损害不好定性，要量化。《长城保护条例》有相关规定，禁止在长城上架设与长城保护无关的设施，以及展示有可能损坏长城的器具。

　　中国长城协会副秘书长周幼马告诉南都记者，八达岭长城也举办过一些群众活动，“比如庆祝亚运会、长城飞跃等等，人们在长城上跳舞。但这些不仅需文物部门审批，还要与当地政府、公安沟通，没几个月办不下来。”对于“夜宿长城”，周幼马持反对态度，“今天允许有人在长城上搞民宿，明天就有人想在长城上搞其他活动。”

　　张依萌表示，“流水不腐，户枢不蠹”，文化遗产只有用起来，才是长久保护之计。他介绍，世界很多地方有这种利用与保护双赢的案例，比如欧洲很多古城堡，也是作为旅店等设施存在的。“可那些古城堡是私人所有，长城名气太大，又是中国的民族象征，所以做事情要慎重，考虑周全。”

长城文物
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