比特币大跌 “钱”途不明 矿机巨头加紧上市忙变现

■本报记者 刘思希 北京报道

今年的港交所很忙，科技企业扎堆上市，以至于有时候港交所的锣都不够用了，只能几家凑在一起图个喜庆。不过，对于前来上市的企业而言，这仅仅是途中的一个小插曲，产生不了丝毫影响，反而平添了几分热闹的气息。

《华夏时报》记者注意到，比特币大火之下，国内的几大矿机巨头，诸如比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际等，似乎也不愿错过这难得的场面，于近期加快了上市步伐，频繁奔走在投行与律所之间，忙着处理对内与对外的关系。

纷纷为上市做准备

有消息显示，8月7日，比特大陆得到了腾讯和软银担保，再次融资10亿美元，公司估值达到150亿美元。此次融资，也早被业界认为是比特大陆在为上市做最后的准备。

有投资人称，比特大陆计划于8月30日向香港联交所提交初次上市申请表，并于2018年底完成上市。不过，记者多次向比特大陆求证IPO一事，但是对方却始终缄口不言。

资料显示，此前，比特大陆共完成两轮融资：2017年9月，比特大陆获红杉资本、IDG资本等5000万美元A轮投资；今年6月获得红杉中国领投的3亿-4亿美元的B轮投资，估值为120亿美元。

事实上，除了比特大陆在全力向上市发起冲击之外，国内另外的两家矿机厂商嘉楠耘智、亿邦国际也早已流露出对资本市场的渴望。

2016年，嘉楠耘智欲以30.6亿元的估值“借壳”鲁亿通，但因监管机构怀疑交易估值过高而使得最终的挂牌计划不了了之。2017年，嘉楠耘智转道申请挂牌新三板，但最终也未见下文。2018年5月，嘉楠耘智再向港交所提交IPO申请书，力争成为港股第一家以区块链业务为主业的上市公司。此前有预测，嘉楠耘智2018年净利润可能超过30亿，年均复合增长率接近10倍。

而在从新三板摘牌3个月后，亿邦国际便于6月下旬透露了向港交所递交招股书的消息。招股书显示，亿邦国际去年净赚约3.8亿元，其中，区块链业务同比增长1690.3%，成为第一大主营业务。

国盛证券分析师丁琼分析，目前比特币矿机行业市场集中度高，市场份额排名靠前的几家占据了绝大多数的市场份额，行业竞争格局属于寡头垄断。不排除未来龙头企业通过上市持续巩固竞争优势，维持市场寡头格局。

竞争加剧带来焦虑

一直以来，挖矿作为区块链产业链的上游环节，利润丰厚，矿机生产更是一个暴利行业。有投资机构预测，比特大陆上市后，预期估值为300亿美元以上，或将达到350亿美元。而投行人士则认为，嘉楠耘智上市后的估值有望冲击千亿元。即使目前亿邦国际稍显逊色，但市场仍给出近200亿的估值。

虽然3家企业拥有绝对的市场优势，但也有圈内人士对记者表示，目前这些矿机商的日子并不好过，“就像坐在了火山口”，很难上下。尤其是面对产品迭代和业务天花板的压力，不得不使出浑身解数。

据了解，目前它们正在进行7nm ASIC的竞速赛。记者注意到，先是6月初有消息称，嘉楠耘智在台积电投片的7nm特殊应用芯片（ASIC）将于7月量产，进度比比特大陆还快。后是8月8日有商家在网上发布消息，由富士康代工的比特大陆7nm芯片的蚂蚁S10矿机即将面世，现可以接受预订，算力为蚂蚁S9的2倍多。而处于后者的亿邦国际也在夹缝求生，欲分ASIC市场的一杯羹。

某区块链公司创始人指出，现在的矿机芯片竞争已迈入7nm的工艺水平，投资巨大，而上百家新公司加入竞争，整个矿机产业链的毛利率下降，估计很快降到30%以下。所以，矿机巨头们现在寻求上市的一个原因是为了在资金方面未雨绸缪。

除此之外，转型发展也成为各大矿机商的突围之战。记者注意到，为实现可持续发展并提升公众形象，矿机商们的转型动作以进军AI芯片为主，但AI芯片市场面临与原有市场巨头的激烈竞争。

对数字货币失去信仰

截至8月8日18时，比特币报收于6837美元。此外，记者注意到，比特币等加密货币的价格在去年年底大幅上涨，但今年已远没有去年那般风光，其中关注度最高的比特币，价格在5月份就已跌至1万美元附近，6月底更是跌到了6000美元以下，在7月底虽曾有一定的复苏，再次回到了8000美元以上，但近期比特币价格又开始下滑，市场对其未来价格继续下滑的担忧也逐渐增加。

在高盛的分析师看来，比特币等加密货币不具备货币的三大传统职能，他们预计加密货币的价格在未来会继续下跌。

而据cointelegraph消息，美国证券交易委员会（SEC）延迟了对比特币交易所交易基金（ETF）上市和交易的决定至9月份消息传出后，也引发了加密货币市场暴跌。

中信证券认为，虽然矿机商作为上游企业，但随着比特币等加密货币持续大幅波动，同时也会产生一系列连锁反应，首当其冲的就是矿业市场。

面对市场的不断考验，也引发了矿机商的信仰之争。有投资者提出，矿机商到底是爱加密货币多一些，还是喜欢法币更深？

很显然，答案不言而喻。矿机商作为加密货币的生产者，现在却要靠资本市场进行变现。虽然它们都在鼓吹数字货币很赚钱，但背地里却是用股权市场来完成资本退出。