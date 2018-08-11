支付业7月以来罚没超1.35亿 国付宝领最大罚单

■本报记者 朱丹丹

实习记者 孙梦 北京报道

进入7月份以来，支付机构乱象的整治仍在进行。

8月7日，本报记者统计发现，7月份以来，央行及其分支机构公布对支付机构的罚单数量至少有13张，罚单金额数超1.35亿元。具体来说，罚单金额超千万的有4张，分别开给了国付宝信息科技有限公司（简称“国付宝”）（4646万元）、联动优势电子商务有限公司（简称“联动优势”）（2425万元）、银盛支付服务股份有限公司（简称“银盛支付”）（2247万元）、卡友支付服务有限公司（简称“卡友支付”）（2582万元）。

一位业内人士坦言，目前金融行业严监管态势不变，支付行业自然也不例外。此外，本报记者还注意到，支付机构被罚的事由包括违反银行卡收单相关规定、违反支付结算管理相关规定、违反反洗钱法等等。

千万级罚单频现

今年，监管部门对第三方支付行业的处罚已经常态化，千万级的罚单亦是屡见不鲜。日前，本报记者统计发现，7月以来，监管部门加大对各地区支付机构的监管力度，央行以及分支机构对支付企业共开出罚单至少达13张，罚单金额超1.35亿元。这其中，罚款金额最多的为国付宝，合计被罚没4646万元。

根据中国人民银行营业管理部公布的行政处罚信息，8月6日，国付宝共收到了两张罚单。第一张罚单显示，国付宝违反了清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，央行对其给予警告，没收违法所得2217.6万元，并处罚款2229.6万元，合计处罚金额4447.2万元。第二张罚单则显示，央行还对国付宝处以199万元罚款。

“经查实，国付宝未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，客观上为非法交易提供了网络支付服务。还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定披露相关事项、未按规定存放和使用客户备付金、未留存商户档案等违法违规行为。” 央行营业管理部指出。

资料显示，国付宝成立于2011年1月，是一家以第三方支付为基础的科技金融综合服务平台，并于2011年12月22日获得央行颁发的互联网络支付、移动电话支付业务许可，2015年1月获基金支付业务许可，2016年5月获跨境人民币支付业务许可，2016年续牌成功，同期合并海南海岛一卡通支付网络有限公司支付业务，增发预付费卡发行与受理业务许可。

除了国付宝之外，对卡友支付、联动优势、银盛支付的罚单金额也在千万以上，分别是2582.5万元、2425万元、2247.7万元。

央行营业管理部更是指出，国付宝、联动优势均引起大量举报投诉，社会影响恶劣。

而在千万罚单之外，在上述罚单中的百万级的罚单也不少。比如付临门支付被罚892.2万元；支付宝被罚412万元；易通金服支付被罚189.86万元等等。

央行方面亦指出，下一步将继续依据相关法律规定，持续加强支付结算市场监管，从严惩处支付结算违法违规行为，保障支付市场的持续、稳定和健康发展。

银行卡收单业务违规较多

值得一提的是，在上述13张支付机构的罚单中，被罚的原因包括违反银行卡收单业务管理规定、违反支付结算管理规定、违反非金融机构支付服务管理办法等，其中，因为银行卡收单业务相关问题被罚占的比例较高。比如，付临门支付、卡友支付、随行付等支付机构均因违反银行卡收单业务相关法律制度规定被罚款。

除了收到巨额罚单之外，付临门支付、卡友支付还被要求在一年内有序退出严重违规区域的银行卡收单业务。具体来说，卡友支付公司退出贵州、海南、甘肃、河北、辽宁、黑龙江、浙江、湖南、吉林、宁夏、重庆、安徽、广东（不含深圳）、广西、上海、江西、陕西、江苏、内蒙古、山西、湖北、新疆、福建、河南、西藏等25个省、自治区、直辖市的银行卡收单业务；付临门支付公司退出四川省的银行卡收单业务。

上述业内人士也向记者坦言，在银行卡收单市场迅速发展的同时，特约商户资质审核和管理不严、外包服务管理薄弱等一系列问题也日益暴露，因而，近年来，监管部门频频发文规范或整顿银行卡收单市场秩序。

有监管人士亦曾表示，加强银行卡收单业务监管的重点在于提高相关监管制度的法律级次，提升对违规行为的处罚力度，增加市场机构的违规成本等等。

与此同时，多家支付企业还因为反洗钱不力等问题被罚。比如迅付信息科技有限公司因违反《中华人民共和国反洗钱法》以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等相关规定被罚款170万元。国付宝和联动优势也违反了包括《中华人民共和国反洗钱法》在内的相关规定等等。

近年来，监管部门不断升级反洗钱的监管，多家保险、银行和券商机构等均被央行以及其分支机构所罚。数据显示，2017年，人民银行全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查，对违反反洗钱规定的行为按规定予以处罚，罚款金额合计约1.34亿元，“双罚”比例进一步提高。

不久前的7月26日，央行更是同时发布包括《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发[2018]130号）等4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件，要求各类金融机构强化客户及其受益人的身份识别管理等全流程反洗钱工作。