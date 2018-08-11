诸多数字货币价格以毫厘计 持有人自建社群盲目维权

■本报记者 胡金华 杨柳 上海报道

XMX、PNT、FCoin、NPXS、DOGE、KIN、DCN、HOT、NTY……这些你听过、没听过的数字货币英文代码，随着数字货币市场刚刚经历的一场大暴跌，走到了“归零”的边缘。

8月8日、9日，在A股市场先抑后扬演绎着过山车行情的同时，数字货币市场正上演着单边重挫的惨烈戏码，比特币跌回6500美元下方，而以上述这些代码为代表的币种，价格只能以毫厘来计算，持有这些币种的投资者欲哭无泪。

“我手上持有的SC币，是2013年发行的，今年4月份最高价时是7毛，今天却只有4分钱一枚，我买了100万枚，如今的市值只有可怜的4万，损失了超过50万。而这些币的项目方早已消失无踪。”8月9日，一位上海炒币者何亮（化名）接受《华夏时报》记者采访时表示。

本报记者也查阅到一个名为KIN币的价格，在8月9日时只有0.00104元，当日跌幅还超过8%，该币在2017年9月12日发行，总量达到惊人的10万亿枚，在数字货币圈乱象丛生的今天，这些币仍然在交易所平台上出现零星的交易。

值得警惕的是，从去年开始到今年上半年，国内已经批量出现发币后项目方直接消失、团队创始人选择跑路至海外的现象。

归零项目之代表

利用圈内名人营销，拉上知名投资机构做标签，大建社群来推广，已经成为发行数字货币的流水线作业。

但是记者发现，这些流水作业造出来的币，已然成为无人问津的空气币。由圈内名人玉红拉人头传销式营销的XMX就是其中典型的代表。

“说起XMX，毕竟也是圈内名人的项目，当初发币者玉红在这个项目上的拉群营销广为人知。6月3日，玉红发起3点钟XMX全球社群战队。6月7日XMX正式上线，300多个战队社群已经成立了。一时间，包括薛蛮子、虫哥在内的币圈大佬也参与进来。6月7日当天，XMX刚刚登入交易所就直接暴拉至30元。就在瞬间摸高之后，紧接着就出现了断崖式的下跌，下午跌至2元，晚上跌至2分，一天之间竟然相差了1500倍之多。8月2日，交易所显示XMX的价格已近归零，为7厘。”8月10日，杭州一位XMX持有人张佳（化名）告诉本报记者。

从30元到2分，用了一天时间；从2分到7厘，用了两个月时间。数字货币炒作就是这样让外界目瞪口呆。

《华夏时报》记者从业内获悉，目前XMX的部分早期投资者对于这一次的“归零”危机非常惶恐，甚至已经产生了维权的念头。不仅如此，XMX的暴跌影响到很多投资者对于项目的判断，大有撤退之心。

XMX是一例，两个月之前在币圈炒作达到鼎沸之势的FCoin则是另外一个样本。

“如果说XMX暴红是因为社群共识，FCoin的暴红则是因为提出了交易即挖矿的创新。后者的创始人原火币CTO应该对此作出解释。”8月9日，有FCoin的持有人告诉本报记者。

据记者了解，FCoin在今年4月上线公测，声称自己是全球首家自治型数字资产交易平台。凭借着“交易即挖矿”模式在上线半个月之内迅速蹿红，一举超越了火币和币安两大交易所，其发行的币种FT交易量排在第一名，上线以来最高涨到13元。

但截至目前， FT只剩下1元多了。事实上，自FCoin上线交易挖矿以来，大家都对FCoin的新模式表示质疑。

有业内人士指出，FCoin实质上是一种持续进行的融资手段，以现在的手续费保守计算，团队和早期投资者拥有巨大的红利。同时由于FCoin返手续费的特性吸引了大量的做市商，使得传统交易所的流动性进一步枯竭，同样造成市场低迷。

除了对模式的质疑之外，还有人怀疑这个平台存在恶意刷单。在网络社区，一个FT投资者发布了一封给FCoin的公开信指出，平台发展初期可能需要交易量，但不能饮鸩止渴，纵容恶意刷单就是在透支未来！

对此，FCoin数字资产交易平台创始人、歌者资本合伙人张健回应称，FCoin所有的交易都是真实存在的，所有的刷量属于正常交易范畴。币安的CEO赵长鹏则质疑，交易所的核心是技术和服务、安全和速度。FCoin的模式无法持续，这是在不断地卖新币，用比特币或者以太币付手续费，然后平台百分百返还拿回平台币，这不就是用比特币在买平台币么。

跑路潮已经出现

退潮之后，才知道谁在裸泳。

在国内炒作数字货币这个链条上，位于顶端的那些创始人团队，开始纷纷撤退，留下一地鸡毛和无处维权的散户炒币者。XMX、FCoin还是能找得到项目方的，还有一些则连项目方在哪里都不知道，只剩下持有人自建社群在盲目地维权。

8月6日，有投资者向《华夏时报》记者透露称，海南蘑菇头网络科技有限公司创始人兼CEO朱潘，一名“90后”，投资神脑链获得了百倍的回报，然后自己发项目ZJLT（终极账本），通过挪用私募币投资、拉盘操纵币价的方式花式割韭菜，导致大量用户损失惨重。很多投资者聚集在朱潘的公司维权。但朱潘没有现身，疑似跑路。

另外一名“90后”波场创始人孙宇晨，北大毕业，21岁就登上2011年亚洲周刊封面人物，在波场ICO之后，私自卖掉私募的4000个比特币套现。在今年初，孙宇晨还遭爆料，在币安中卖出高达60亿枚TRX（当时价值约3亿美元），打算将募得的TRX抛售套现并跑路。

“区块链资产是一个风险非常大的资产，如果你相信区块链行业是一个增长非常快的行业，那么个人投资者把可以负担得起的一部分闲置资产投进来，切记不能太贪婪。对于个人投资者来讲，很可能会选择到一些空气币，这些资产风险巨大，所以只用闲钱投资，不要影响自己的生活。尽量不要投资自己看不懂的资产，只投资一些优质的、大家比较认可的、有共识的资产，一定要控制风险。” 8月9日，ThinkBit数字交易平台创始人王桂杰受访时指出。

在王桂杰看来，在巨大的危机面前，所有人都恨不得稳捞一把，趁乱走人，每一棵韭菜都有一颗成为镰刀的心，这样下去，绝对不会利于行业的健康发展。真正的有识之士应该思考怎样为行业正本清源、怎样排除没有价值的空气项目，怎样使投资者更具慧眼关注价值投资。

国家千人计划专家、安达链创始人韩永飞则分析指出，市场行情严峻，资本迟疑入场，数字货币还有很长的路要走，因此，项目团队一定要认真审视自己的问题，为用户提供可信赖的服务，只有稳得住底盘才是坚持“过冬”的上上之计。