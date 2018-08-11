巴黎共享汽车先驱项目黯然退场

□本报记者 韩冰 巴黎报道

从今年8月始，经营七年之久的巴黎共享电动汽车项目——Autolib由于累计亏损近3亿欧元而难以为继，正式结束项目运营。巴黎街头从此少了一道独特风景。

Autolib是由法国大型工业集团博洛雷和巴黎市政府联合开展的电动汽车分享项目，在全球一度独领风骚。该项目2011年正式启动，使用特制的银色电动小汽车Bluecars，并开发出包括充电桩、停车位、手机客户端、收费模式等在内较完整的成套产品。官方公布的最新数据显示，2016年该项目在整个巴黎地区投放近4000辆汽车，注册用户达15.4万，巴黎地区每100个已符合驾龄要求的人中就有近5个使用过这一服务。如今，银色小车黯然离去，令人感到遗憾。

Autolib的失败和运营中遭遇维护难题有一定关系。尽管博洛雷为银色小车们安排了专业的清洁和维修人员，但在部分投放地区，车辆维护依然令人头疼。

一些视频资料显示，部分银色小车在被使用后，内部“伤痕”累累，剐蹭痕迹比比皆是；一些用户缺乏公德，甚至让自家的狗在车内撒尿，导致车内臭气熏天。据法国媒体报道，在一些治安较差的街区，一些流浪汉甚至夜晚会设法打开车门在车内过夜。在用户体验不佳的日积月累中，项目失败的种子已悄然埋下。

Autolib失败的另一关键原因，在于博洛雷对盈利前景预测过于乐观，低估了项目的强大“烧钱”属性和时代风云的变化莫测。

法国《世界报》日前披露的安永会计事务所2017年初就Autolib项目所完成的一份秘密审计报告显示，2016年，博洛雷就已告知相关合作方，Autolib项目亏损超过1.79亿欧元，大大超出2011年项目启动时，博洛雷在合同中预计的6000万欧元的亏损线。

报告透露，到2016年该项目的实际投入额比2011年预计的高出8000万欧元，几乎达到预算的两倍，从配套停车场的建设到银色小车专用信息系统的开发和使用，实际费用统统高于预期。带来的直接后果是，博洛雷原本预计用户达到10万时就可以实现盈利，结果2016年用户数量已到达13万，项目依然亏损。

同时，Autolib的推广速度和普及程度也未达预期。自2011年至今，随着优步等拼车软件的兴起，人们的出行有了更便宜、更便捷的方式，这是Autolib项目启动时未曾预料到的。不少人发现，使用Autolib总得先把车开到固定的停车点，而停车点距离自己的目的地可能还有一段距离，里外里算下来，并不比使用优步划算，更谈不上方便。从这一点来说，Autolib败给了时代。

生意虽然失败，但日子还得过。最近，博洛雷一边设法处理银色小车，比如把核心元件——电池取出来再利用，或者把车辆整修一下用到其他项目中；一边设法寻找新的合作伙伴。值得一提的是，博洛雷集团7月初宣布，和中国阿里巴巴集团将探索合作开发电动汽车互联网解决方案及针对中国市场的共享汽车解决方案。项目的进展值得关注。

对巴黎而言，银色小车的离去并不意味着共享汽车告别“花都”，恰恰相反，你方唱罢我登场，法国的两大汽车厂商标致雪铁龙和雷诺最近都相继表示将在巴黎推出共享汽车服务，从两家公司已宣布的消息来看，新服务的运营模式明显吸取了Autolib的教训，各有各的调整。从历史的眼光看，未来当人们回顾共享汽车发展史时，Autolib必将占有一席之地。