趣头条计划上市，资讯行业的“拼多多”估值会是多少

三线以下的用户对产品的体验没那么挑剔。

靠着三四线城市用户的推动，资讯行业的“拼多多”也要赴美上市了。

8月10日，据腾讯消息，新闻聚合应用趣头条将于9月在美股上市。此前彭博报道，趣头条计划在美股市场融资3亿美元，估值不超过30亿美元。

针对上市传闻，36氪就此求证趣头条，对方表示，“我们一直对各种融资渠道保持开放态度，其中也包括上市。”

趣头条是于2016年上线的一款内容资讯APP，通过与媒体和PGC的合作的方式产生内容。据其官网介绍，趣头条主打“轻阅读”，以娱乐生活为主体内容。今年3月，趣头条完成了超16亿美元的B轮融资，由腾讯产业共赢基金领投，尚珹资本、顺为资本、小米科技等跟投。

目前趣头条主要通过阅读新闻、App签到、以及分享邀请码收徒等方式吸引用户，完成任务即可获得一定数量可转化成现金的金币。

在运营模式上，趣头条与今日头条类似，都是基于算法向用户推荐内容，在用户画像上，与拼多多更类似，都以三四线的用户为主。趣头条最开始就选择了不同的打法，避开一二线城市，专注下沉市场，其分享邀请码的行为也与拼多多砍价行为类似，同是基于社交关系链，抢夺三四线用户，趣头条的发展路径与拼多多基本相同。

此前趣头条创始人、董事长谭思亮在接受36氪采访时表示，目前趣头条三线以下用户会偏多，超过80%，接近70%以上的用户是女性，比较愿意去分享。此外用户就是真的在阅读，是对互联网不是特别熟练的小白用户。40岁以上的用户占了35%，40岁以下还是主流。

此外，谭思亮还表示，目前三线以下，行业老大的渗透率一直没有超过20%。这个市场确实太大，打起来是有难度的。而且三线以下的市场，可能越往后发展会有不一样，但至少有2年的时间，三线以下的用户对产品的体验没那么挑剔。

三四线城市的用户已经将未满三岁的拼多多送去了美国上市，估值高达300亿美元，现在，靠着三四线城市用户的推动，资讯行业的“拼多多”也要赴美上市了，最终估值会是多少呢？

（文章来源：36氪）