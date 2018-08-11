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Uber劲敌Ola成长史

Uber劲敌Ola成长史
2018年08月11日 00:19 新浪科技综合
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　　从运营城市、多项服务和总市场份额来看，Ola 的数据似乎都要好于 Uber。

　　印度的旅游业一直处于蓬勃发展之中，然而，这对消费者来说，还存在诸多不便，比如他们要与人力车司机讨价还价，要在当地的火车上争夺最后一寸立足之地，还要应对不准时的公共汽车。

　　而当网约车平台 Ola 出现后，情况开始迅速得到好转，总算让个人出行领域取得了突破。此时，西方国家早就有了像 Uber、Lyft 和 Waze 这样的平台。

　　起步

左为 Bhavish Agarwal，右为 Ankit Bhatti左为 Bhavish Agarwal，右为 Ankit Bhatti

　　Ola 由 Bhavish Agarwal 和 Ankit Bhatti 共同创办，两人同为孟买理工学院的计算机科学专业毕业生。Bhavish 开了一家旅游策划公司，当时正处于起步阶段，需要进行大量的城际旅行。

　　在一次出行中，他和出租车司机闹翻了，司机在途中一再要求涨价，但 Agarwal 拒绝了，然后司机将他撵下了车。这让他意识到每天都有成千上万的乘客面临着类似问题，因此可靠的出租车服务将具有无限潜力。因此，他将自己的创业想法从开一家旅游规划公司变成了创造一个名为 Ola Cabs 的打车平台。

　　2010年，Bhatti 成为了 Agarwal 的合伙人。此时，两位创始人的家人对此都感到担忧，因为他们所做的只不过是开一家“出租车公司”。然而，当 Ola 拿到第一批天使投资时，情况便开始好转。Ola 不会按常规方式来提供出租车服务。它将使用现代技术，聚集空前数量的车辆，让出租车服务提升到一个新的档次。

　　融资

　　2011年4月，Ola 获得了第一笔天使轮融资，总共筹集了33万美元。

　　2012年4月，Ola 在以老虎基金领投的A轮融资中，总共筹集了500万美元。

　　2013年11月，Ola 完成 B 轮融资，总共筹集了2000万美元。这一轮的投资者是老虎基金和经纬创投。

　　2014年，Ola 完成了 C 轮和 D 轮融资。2014年7月，红杉和 Steadview Capital 领投了4000万美元的 C 轮。同年10月，D轮融资大幅增加，Ola 从软银获得了2.1亿美元的投资。

　　2015年，Ola 完成了 E 轮、F 轮和 G 轮融资。在 E 轮融资中，以 DST Global 为首的9家投资机构总共投入了4亿美元。Baillie Gifford 领投的 F 轮融共资筹集了5亿美元。相比而言，G 轮融资数额较小，仅有领航 （Vanguard） 投资了5730万美元。

　　2017年 Ola 完成了5轮私募股权融资和1次债务融资交易。5轮私募股权融资分别筹集了3.3亿美元、67亿卢比（973万美元）、5000万美元、3600万美元和11亿美元。软银、腾讯、Tekne Capital 和 Falcon Edge Capital 分别是这些融资轮的主要投资者。债务融资轮由 YesBank 领投，筹集了100亿卢比（1.5亿美元）。

　　坎坷

　　Ola 在取得成功的同时，也遇到了一些棘手的问题。对 Ola 来说，2016年过得有些艰难，除了没有取得融资外，同年还出现了231.37亿卢比（3.4亿美元）的巨额亏损，这让资金缺口变得更大。导致亏损的因素有多个，包括罢工、司机奖励和用户折扣。

　　2018年2月，Ola 开始对其人力资源主管兼首席行政官 Yugantar Saikia 进行一系列内部调查。根据印度科技媒体 FactorDaily 发布的一份报告，这次内部事件据称源自一起招聘欺诈，这也导致1000名 Ola 员工受到了资质调查。 

　　2017年，软银因为财务和融资决策问题下调了 Ola Cabs 的估值。

　　Ola 还因为一则电视广告卷入的一场争议。该广告隐射女性就是其伴侣的经济负担，许多人认为这是性别歧视，让也让 Ola 这家年轻公司的形象急转直下。

　　增长

　　多年来，Ola 在其业务计划中纳入了许多增长战略，其中就包括收购 FoodPanda 印度 和 Ridlr。FoodPanda 是一个外卖配送平台，而 Ridlr 则是一个售票和通勤应用。这两次收购都为 Ola 在新领域发展其基础设施提供了很大帮助。

　　2015年，Ola 还收购了旅行规划应用 Geotagg。这次收购是为了扩大 Ola 的业务生态系统。除了收购，Ola 还拥有强大的伙伴。目前，Ola 与即时通讯公司 Hike 和电子钱包服务公司 PhonePE 都达成了合作。

　　最近，Ola 已经超越了其在印度市场的主要竞争对手 Uber。这两家公司在司机激励、用户折扣，甚至公关策略等多个方面展开了激烈的竞争。截至2016年，从运营城市、多项服务和总市场份额来看，Ola 的数据似乎都要好于 Uber。

　　（文章来源：36氪）

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