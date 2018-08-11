巨人网络305亿并购海外棋牌类游戏公司审核遭暂停

雷帝网 乐天 8月10日报道

巨人网络今日发布公告，宣布2018年8月10日收到中国证监会通知，决定对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（简称“本次重组”）暂停审核。

据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，巨人网络股票自2018年8月13日（星期一）上午开市起复牌。

根据介绍，巨人网络从2016年开始就在推进对Playtika资产重组，这是一家核心业务为休闲社交棋牌类网络游戏的以色列公司。

具体而言，巨人网络拟向Alpha原股东重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方非公开发行股份及支付现金，购买其持有的Alpha全部A类普通股。

本次交易完成后，巨人网络将合计持有Playtika 100%股份。巨人网络拟确定Playtika全部A类普通股的交易对价为305亿元。

2017年，Playtika母公司Alpha营业收入为77亿，归属于母公司股东的净利润为20.1亿元。

2018年1-3月Alpha实现归属于母公司股东净利润略有下降，官方称系Playtika于第一季度通过DSandDELabLtd。开展了对人工智能领域的战略性投资。

巨人网络收购Playtika审核被喊停背后，是国内大环境也发生了改变。

最明显的例子是，今年4月，公安部指挥河南、北京、广西等地公安机关联合行动，侦破北京联众公司棋牌事业部利用网游平台开设赌场案。

公安机关抓获联众公司执行副总裁秦某、棋牌事业部负责人徐某、大客户部负责人周某及“银商”张某等36名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金6500余万元。

这之前有消息称，今年3月各大渠道运营商如华为、腾讯、豌豆荚、小米及苹果等均收到文化部发出的“特急”《协助调查函》，要求调查平台上的棋牌游戏。