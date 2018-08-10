新浪科技> 互联网 > 正文

厦门金融办严打网贷“恶意逃废债”行为 将纳入征信

厦门金融办严打网贷“恶意逃废债”行为 将纳入征信
2018年08月10日 21:49 每日经济新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　8月10日，厦门市金融工作办公室发布“关于打击网贷平台借款人逃废债工作的通告”。

　　通告称，近期，网络借贷信息中介平台（以下简称“网贷平台”）风险频发，部分借款人借机“恶意逃废债”，逾期不还款，等待网贷平台资金链断裂倒闭，从而逃脱还款义务，加剧了网贷平台的风险爆发。

　　对此，通告进一步表示，“在我市网贷平台签订合法借款合同的借款人，有可供履行债务的资产，但逾期后仍拒不履行还款义务的，我办将上报国家互金整治办并把逃废债信息纳入征信系统和‘信用中国’数据库，对相关逃废债行为人形成制约。同时，试图通过信访、投诉等方式借机恶意逃避债务，造成不良影响的，我办将把线索移送相关部门依法处理。”

　　值得注意的是，这与近日监管层向各地下发的《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》表述基本一致。

　　《每日经济新闻》记者注意到，8月9日，深圳市互联网金融协会发布公告称，已向会员单位收集了部分借款人逾期履行还款义务的相关信息，并进行了核实和脱敏处理公布。在公布的部分逾期履行还款义务的个人借款人名单中，逾期最高金额为54174.2元。

　　除了厦门市金融工作办公室、深圳互金协会外，广州互金协会日前也发布通知要求网贷机构应将逾期借款人及时报给各类征信机构，增加违约成本。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有