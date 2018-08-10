厦门金融办严打网贷“恶意逃废债”行为 将纳入征信

8月10日，厦门市金融工作办公室发布“关于打击网贷平台借款人逃废债工作的通告”。

通告称，近期，网络借贷信息中介平台（以下简称“网贷平台”）风险频发，部分借款人借机“恶意逃废债”，逾期不还款，等待网贷平台资金链断裂倒闭，从而逃脱还款义务，加剧了网贷平台的风险爆发。

对此，通告进一步表示，“在我市网贷平台签订合法借款合同的借款人，有可供履行债务的资产，但逾期后仍拒不履行还款义务的，我办将上报国家互金整治办并把逃废债信息纳入征信系统和‘信用中国’数据库，对相关逃废债行为人形成制约。同时，试图通过信访、投诉等方式借机恶意逃避债务，造成不良影响的，我办将把线索移送相关部门依法处理。”

值得注意的是，这与近日监管层向各地下发的《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》表述基本一致。

《每日经济新闻》记者注意到，8月9日，深圳市互联网金融协会发布公告称，已向会员单位收集了部分借款人逾期履行还款义务的相关信息，并进行了核实和脱敏处理公布。在公布的部分逾期履行还款义务的个人借款人名单中，逾期最高金额为54174.2元。

除了厦门市金融工作办公室、深圳互金协会外，广州互金协会日前也发布通知要求网贷机构应将逾期借款人及时报给各类征信机构，增加违约成本。