张近东再联手马云:苏宁易购拟2.1亿美元投资云锋基金

苏宁创始人张近东和阿里创始人马云再度牵手。

8月10日晚间，苏宁易购集团股份有限公司（002024，苏宁易购）公告称，通过子公司计划与云锋基金合作，参与投资云锋基金一期25亿美元基金。

苏宁易购公告称，为深化推进公司智慧零售战略的落地实施，进一步丰富苏宁生态圈，公司加强与专业投资机构的合作，在实现产业协同效应的同时也能获得相应的财务回报，基于此，公司子公司苏宁国际集团股份有限公司（以下简称“苏宁国际”）与Yunfeng Investment III, Ltd.合作，参与投资 Yunfeng Fund III,L.P.（以下简称“基金”、“云锋基金 III”），协同其他有限合伙人利用各自的产业、资金、专业的优势，共同打造一支目标规模不超过25亿美元的私募基金。该基金以豁免有限合伙企业形式组建，普通合伙人 Yunfeng Investment III, Ltd.，苏宁国际作为有限合伙人，计划出资不超过2.1亿美元认购基金份额。

近日，苏宁国际与 Yunfeng Investment III, Ltd.完成投资云锋基金 III的合伙协议的签署，协议金额2.1亿美元，且依据合伙协议，苏宁国际已向云锋基金III缴付约占苏宁国际所认购基金份额之33%的首期出资款。

云锋基金成立于2010年初，是以阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋的名字命名而成，联合一批行业领袖、企业家和成功创业者共同发起创立的私募基金。

目前云锋基金旗下拥有多支美元基金、人民币基金和专项基金。云锋基金主要涉足互联网、医疗、大文娱、金融、物流与消费等领域。

2015年，阿里巴巴集团和苏宁交叉持股，阿里成为苏宁重要股东。双方近期合作紧密，阿里参与苏宁体育A轮融资，在苏宁金服拟增资53.35亿中，云锋投资出资10亿元。