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苏宁易购：计划以不超2.1亿美元认购云锋基金III份额

苏宁易购：计划以不超2.1亿美元认购云锋基金III份额
2018年08月10日 19:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月10日晚间消息，苏宁易购公告称，公司子公司苏宁国际参与投资云锋基金 III，协同其他有限合伙人利用各自的产业、资金、专业的优势共同打造一支目标规模不超过25亿美元的私募基金。该基金以豁免有限合伙企业形式组建，普通合伙人Yunfeng Investment III, Ltd.，苏宁国际作为有限合伙人，计划出资不超过2.1亿美元认购基金份额。

　　以下为《苏宁易购集团股份有限公司关于子公司参与投资基金的进展公告》：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司参与投资基金的议案》，为深化推进公司智慧零售战略的落地实施，进一步丰富苏宁生态圈，公司加强与专业投资机构的合作，在实现产业协同效应的同时也能获得相应的财务回报，基于此，公司子公司苏宁国际集团股份有限公司（以下简称“苏宁国际”）与Yunfeng Investment III, Ltd.合作，参与投资Yunfeng Fund III,L.P.（以下简称“基金”、“云锋基金III”），协同其他有限合伙人利用各自的产业、资金、专业的优势共同打造一支目标规模不超过25亿美元的私募基金。该基金以豁免有限合伙企业形式组建，普通合伙人Yunfeng Investment III, Ltd.，苏宁国际作为有限合伙人，计划出资不超过2.1亿美元认购基金份额。（具体内容详见2018-090号公告）

　　近日，苏宁国际与Yunfeng Investment III, Ltd.完成投资云锋基金III的合伙协议的签署，协议金额2.1亿美元，且依据合伙协议，苏宁国际已向云锋基金III缴付约占苏宁国际所认购基金份额之33%的首期出资款。

　　公司将按照深交所中小企业板《信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》要求持续履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月11日

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