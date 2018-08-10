盛大游戏谭雁峰:今年是游戏“三荒年” 市场后劲不足

新浪科技讯 8月10日晚间消息，盛大游戏副总裁谭雁峰近日在谈及中国游戏市场环境时指出，2018年是行业的“三荒年”——产品荒、流量荒、用户荒，所展现出的市场层面，则是游戏产业竞争更加激烈，中小企业生存愈发困难。

谭雁峰称，“三荒年”的具体表现为产能下降，市场中新游数量急速下滑；流量集中度高，头部APP占据着行业大部分流量；新品用户获取难，头部产品生命周期延长，行业人口流量逐渐消失，增量市场后劲不足。“三荒年”所展现出的市场层面，则是游戏产业竞争更加激烈，中小企业生存愈发困难。

他认为，产业格局的变化及“三荒年”，促使众多企业将海外市场列为重要目标之一。事实上，中国游戏企业及产品在海外竞争力逐步提升，也与游戏企业多种方式并举，快速提升自身在海外影响力与品牌认知度密不可分。例如，盛大游戏一直都将海外列为企业最重要的战略之一，并在韩国、新加坡等地直接拥有子公司，今年还投资了有韩国微信之称的Kakao旗下Kakao Games。

“中国游戏企业在做手游这一块，起步比海外的很多企业都要快，我们的品质是有一定的优势的”，谭雁峰认为，海外市场的强劲表现，一方面是中国游戏企业及游戏产品持续引领着全球移动游戏产品类型的迭代；另一方面，则是国内原创游戏品质已上升至新的台阶。

据中国音数协游戏工委和伽马数据联合发布的《2018年1-6月中国游戏产业报告》显示，今年上半年，中国自主研发网络游戏海外销售收入46.3亿美元，同比增长16%，在全球游戏市场中占据了重要位置。(韩大鹏)