一论坛含大量儿童色情内容 全国扫黄打非办部署核查

新京报快讯（记者康佳 实习生 陈怡帆）近日，公益组织@女童保护 爆料一个名为“小妹子”的论坛充斥大量儿童色情内容。今日（8月10日），全国扫黄打非办公室表示已部署工作人员进行核查，有关线索明确后将第一时间请执法部门进行查处。据了解，该论坛服务器在境外。目前，该网站已无法正常打开。

“女童保护”相关负责人介绍，在上周接到举报私信后对该网站进行跟踪核实，发现该论坛仅能通过网址进入，里边有大量关于儿童的色情文字、图片和视频，用户注册后可看到一部分，如充值后升级为VIP会员，有权限查看更多内容。

该负责人介绍，也有很多网友在该论坛发帖售卖或交换儿童色情内容。一周来，该网站每日有2000至4000名用户登录浏览。

记者今日搜索该网址发现，已无法正常打开，但仍可显示其注册会员140423，今日登录1284人。

今日下午，全国扫黄打非办公室官方微博表示，已部署工作人员进行核查，有关线索明确后将第一时间请执法部门进行查处，将坚决打击危害少年儿童健康成长的不法行为。

全国扫黄打非办公室热线回复称，近日已接到多人投诉“小妹子”论坛，目前了解到其服务器在境外，相关工作仍在进一步进行。