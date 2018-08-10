新浪科技> 互联网 > 正文

行业薪酬“大跳水” 区块链真的凉了？

行业薪酬“大跳水” 区块链真的凉了？
2018年08月10日 17:50 全天候科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　区块链行业人才薪酬的下滑是理性回归的信号，但这个行业的人才需求缺口依然巨大。

　　作者 | 张少华  编辑 | 安心

　　过去两年，随着区块链的热潮涌起，行业内人才薪资水平也一度被捧上天价。

　　据媒体报道，区块链工程师的月薪最高触及10万元，区块链媒体编辑、记者的月薪也一度达到6万元。有的区块链公司甚至用虚拟货币向员工支付薪酬，随着币价飙升，持币员工在短时间内就实现了财务自由。

　　然而，盛夏之后是凉凉之秋，随着区块链热潮褪去，行业人才的薪酬也开始骤然下降。

　　目前，国内几大招聘网站显示，区块链人才的薪酬水平已大不如去年。据BOSS直聘研究院透露，今年二季度，与区块链密切相关的Golong技术岗位，薪资环比上季度下滑超过4%，岗位对人才的吸引力已跌出前十位，受关注度显著下降。

　　从区块链公司给出的具体薪资来看，很多岗位的“天价”薪酬不复存在，无论是技术开发人员，还是区块链媒体从业人员，薪资都已和其他互联网行业别无两样。

图：一些区块链岗位目前的薪资图：一些区块链岗位目前的薪资

　　1

　　区块链人才市场降温

　　对于区块链行业人才市场降温，身为hr的唐青有明显感受。过去一年，唐青在上海一家科技公司负责区块链业务人才的招聘。她表示，今年3月左右，区块链人才招聘迎来热潮，当时也正是3点钟区块链微信群最火的时候。

　　“我们给技术岗的薪资纷纷给到30k+，区块链分析师的薪资也超过25+”。唐青依然清晰记得当时的招聘“盛况”，“热门岗位每天能收到超过20份简历，一些能力尚有欠缺的应聘人员也非常希望加入进来”。

　　但到了下半年，情况发生了很大的变化。唐青透露，目前公司给区块链技术岗的薪资降已低到20k左右，每天收到的简历数量也寥寥无几，不少应聘人员犹犹豫豫，“有几个之前谈得差不多的开发人员，现在也开始质疑区块链行业的发展前景，不怎么愿意加入了”。

　　开源链公司CEO张洪为称，区块链人才一直难招，但现在自己公司招人趋于理性，不再急急忙忙用超常规薪酬招人了。

　　招聘方变得理性，求职者也开始冷静看待区块链行业的前景。

　　刘浩是在杭州工作的软件开发工程师，近两年一直关注人工智能、区块链行业发展动向。他坦言，去年区块链行业“高高在上”的薪资对他诱惑很大，为此他专门学习了共识算法、智能合约等区块链相关知识。同时，他还亲身实践，积极参与到数字货币的投资中。

　　一年之后的今天，刘浩称，自己对区块链的兴趣已经不那么浓厚了，一方面是行业的招聘薪酬普遍下滑，另一方面， 他认为，“区块链概念在去年被炒得太热了，行业存在泡沫是必然的……别的不说，我投的币现在都已经跌到了地板上……长期来看，还是人工智能发展前景更靠谱”。

　　2

　　行业薪酬缩水背后

　　到底是什么打压了区块链人才的薪酬？

　　ICO是区块链行业特立独行的融资方式，也被外界痛斥是“割韭菜的游戏”。但今年以来，“韭菜”越来越难割了，全球ICO融资金额在不断缩减。ICOdata.io的统计显示，全球ICO融资总额已经从今年1月的15.22亿美元骤降至7月份的1.07亿美元，总体下跌态势明显。

数据来源：ICOdata.io数据来源：ICOdata.io

　　从“古典的”私募股权融资情况来看，目前区块链公司融资停留在种子轮、天使轮的占比超过60%，获得D轮以上融资的企业屈指可数。这意味着，大量区块链创业公司接下来资金缺口依然巨大。

　　据张洪为了解，今年以来，全球90%的ICO数字货币都破发，ICO融资不顺利，导致很多创业公司不再能负担得起高昂的员工薪水。与此同时，公链的创始团队发现，维持一个公链的运作成本十分高昂，按照平均100个以上节点来计算，一年的费用支出起码超过500万元，加上开发、宣传和管理费用，一些寻求落地的公链年费更是超过1500万，没有坚实的应用基础自然是负担不起的。

　　从更深层次的原因来看，区块链人才“贬值”与行业发展大环境变化密切相关。

　　今年以来，随着区块链概念被被广泛关注，人们对区块链热潮的质疑声也不断增多。除了早期入局的行业大佬因为圈钱、割韭菜行为遭到“千夫所指”，区块链领域也暴露出不少问题。

　　首当其冲的是安全问题。过去一年中，全球多家数字货币交易所遭到黑客攻击，不少投资者数字货币资产被盗且难以追回；今年5月，EOS平台被发现高危漏洞，更是让很多人重新审视区块链的安全问题。

　　5月29日，360技术团队宣布发现了区块链平台EOS一系列高危安全漏洞，部分漏洞可以在EOS节点上远程执行任意代码，通过远程攻击直接控制和接管EOS上运行的所有节点。受此影响，EOS主网的上线时间被迫推迟了两周。EOS是被业内寄予厚望的“区块链3.0”平台，与比特币和以太坊相比，EOS网络的数据吞吐量和交易效率大幅升级。然而，被曝出安全漏洞使其魅力大减，EOS数字货币价格从6月开始阴跌不休。

　　除了安全问题，数字货币交易所“中心化”、“集权”的现状也和区块链技术去中心化的初衷格格不入。数字货币交易所是区块链生态中极其重要的组成部分，但业内对它们的抱怨声越来越多。

　　如同股市是一国经济发展的晴雨表，数字货币币价可谓是区块链行业的晴雨表。今年以来，主流数字货币币价纷纷大幅走低。市值最高的两类数字货币——比特币和以太币，目前币价相比1月份最高点跌幅分别超过60%、70%，其它数字货币价格也普遍出现下跌。

　　今年7月，新华社就区块链的投资价值专门发文，文章称，在数字货币领域，一定程度存在泡沫、甚至集资欺诈现象。文章援引深圳市互联网金融协会秘书长曾光的观点称，区块链技术仅仅是对现有的信任机制能够起到一定程度的优化作用，其是否具有不可替代性仍有待观察。

　　业内观点认为，区块链技术发展需要经历3大阶段。首先是技术实验阶段，这一阶段区块链只被一些小众的极客群体关注，时间跨度从比特币诞生开始，持续到2012年左右；之后，区块链概念被主流人群了解，这一阶段从2012年持续到2017年。第三阶段才是产业真正落地的时期，此时区块链技术不断成熟，与更多应用相结合，开始创造价值，但可能需要比以往更长的时间周期。

　　火币资深分析师肖晓接受全天候科技访谈时称，目前区块链底层技术的一些瓶颈还没有解决，比如可拓展性方面，还没有达到能承载大规模商业应用的程度。因此，区块链应用场景大规模落地短期内还无法看到，除了分布式存储、身份认证等通用技术方案可行性较高，应用落地总体还处于很早期的阶段。

　　3

　　区块链人才需求仍然缺口巨大

　　今年6月，链塔智库BlockData与拉勾网联合发布的《2018中国区块链人才现状白皮书》显示，今年一季度，区块链相关人才的招聘需求达到2017年同期的9.7倍，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4.6倍。虽然人才供应量同比增加了235%，但专业区块链技术人才的供需比仅为0.15：1，供给严重不足。

　　在7月举行的“2018中国第二届区块链新金融高峰论坛”上，上海交通大学电子信息与电气学院教授、博士生导师龙承念直言，目前国内区块链“专家”太多，人才太少。

　　从区块链企业的招聘要求来看，他们需要的一般是技能复合型人才，比如，不仅要求应聘者熟练掌握GO、C++、Java三种编程语言之一，还要求应聘者对以太坊、超级账本、共识算法、智能合约等区块链相关知识有足够了解。

　　作为新兴行业，区块链人才目前主要还是从互联网、金融等行业流入，今后行业需要的是科班出身、专业对口的人才。但国内对区块链人才的培养环境才刚刚建立，目前只有浙江大学、西南财经大学等少数高校开设了区块链教学课程。

　　肖晓建议高校开设区块链课程，企业和高校在区块链人才培养方面加强合作，专注技术、行业发展趋势的研究。井通科技联合创始人武源文认为，区块链人才培养，政府、行业协会应主导建立对区块链从业者的评级认证体系，推动人才走向专业化。

　　武源文表示，区块链热潮褪去也有其积极意义，从现在开始，整个行业开始向正确的方向发展，开始积极和行业应用相结合，未来传统产业都将基于区块链技术来构建互联互通、协同合作的产业生态，区块链将作为产业生态的基础设施。

　　此轮人才薪酬的调整，一定程度上正是行业回归理性发展的信号，随着人才薪酬、币价泡沫双双破裂，区块链行业离“正确的发展方向”可能又近了一些。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有