行业薪酬“大跳水” 区块链真的凉了？

区块链行业人才薪酬的下滑是理性回归的信号，但这个行业的人才需求缺口依然巨大。

作者 | 张少华 编辑 | 安心

过去两年，随着区块链的热潮涌起，行业内人才薪资水平也一度被捧上天价。

据媒体报道，区块链工程师的月薪最高触及10万元，区块链媒体编辑、记者的月薪也一度达到6万元。有的区块链公司甚至用虚拟货币向员工支付薪酬，随着币价飙升，持币员工在短时间内就实现了财务自由。

然而，盛夏之后是凉凉之秋，随着区块链热潮褪去，行业人才的薪酬也开始骤然下降。

目前，国内几大招聘网站显示，区块链人才的薪酬水平已大不如去年。据BOSS直聘研究院透露，今年二季度，与区块链密切相关的Golong技术岗位，薪资环比上季度下滑超过4%，岗位对人才的吸引力已跌出前十位，受关注度显著下降。

从区块链公司给出的具体薪资来看，很多岗位的“天价”薪酬不复存在，无论是技术开发人员，还是区块链媒体从业人员，薪资都已和其他互联网行业别无两样。

图：一些区块链岗位目前的薪资

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区块链人才市场降温

对于区块链行业人才市场降温，身为hr的唐青有明显感受。过去一年，唐青在上海一家科技公司负责区块链业务人才的招聘。她表示，今年3月左右，区块链人才招聘迎来热潮，当时也正是3点钟区块链微信群最火的时候。

“我们给技术岗的薪资纷纷给到30k+，区块链分析师的薪资也超过25+”。唐青依然清晰记得当时的招聘“盛况”，“热门岗位每天能收到超过20份简历，一些能力尚有欠缺的应聘人员也非常希望加入进来”。

但到了下半年，情况发生了很大的变化。唐青透露，目前公司给区块链技术岗的薪资降已低到20k左右，每天收到的简历数量也寥寥无几，不少应聘人员犹犹豫豫，“有几个之前谈得差不多的开发人员，现在也开始质疑区块链行业的发展前景，不怎么愿意加入了”。

开源链公司CEO张洪为称，区块链人才一直难招，但现在自己公司招人趋于理性，不再急急忙忙用超常规薪酬招人了。

招聘方变得理性，求职者也开始冷静看待区块链行业的前景。

刘浩是在杭州工作的软件开发工程师，近两年一直关注人工智能、区块链行业发展动向。他坦言，去年区块链行业“高高在上”的薪资对他诱惑很大，为此他专门学习了共识算法、智能合约等区块链相关知识。同时，他还亲身实践，积极参与到数字货币的投资中。

一年之后的今天，刘浩称，自己对区块链的兴趣已经不那么浓厚了，一方面是行业的招聘薪酬普遍下滑，另一方面， 他认为，“区块链概念在去年被炒得太热了，行业存在泡沫是必然的……别的不说，我投的币现在都已经跌到了地板上……长期来看，还是人工智能发展前景更靠谱”。

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行业薪酬缩水背后

到底是什么打压了区块链人才的薪酬？

ICO是区块链行业特立独行的融资方式，也被外界痛斥是“割韭菜的游戏”。但今年以来，“韭菜”越来越难割了，全球ICO融资金额在不断缩减。ICOdata.io的统计显示，全球ICO融资总额已经从今年1月的15.22亿美元骤降至7月份的1.07亿美元，总体下跌态势明显。

数据来源：ICOdata.io

从“古典的”私募股权融资情况来看，目前区块链公司融资停留在种子轮、天使轮的占比超过60%，获得D轮以上融资的企业屈指可数。这意味着，大量区块链创业公司接下来资金缺口依然巨大。

据张洪为了解，今年以来，全球90%的ICO数字货币都破发，ICO融资不顺利，导致很多创业公司不再能负担得起高昂的员工薪水。与此同时，公链的创始团队发现，维持一个公链的运作成本十分高昂，按照平均100个以上节点来计算，一年的费用支出起码超过500万元，加上开发、宣传和管理费用，一些寻求落地的公链年费更是超过1500万，没有坚实的应用基础自然是负担不起的。

从更深层次的原因来看，区块链人才“贬值”与行业发展大环境变化密切相关。

今年以来，随着区块链概念被被广泛关注，人们对区块链热潮的质疑声也不断增多。除了早期入局的行业大佬因为圈钱、割韭菜行为遭到“千夫所指”，区块链领域也暴露出不少问题。

首当其冲的是安全问题。过去一年中，全球多家数字货币交易所遭到黑客攻击，不少投资者数字货币资产被盗且难以追回；今年5月，EOS平台被发现高危漏洞，更是让很多人重新审视区块链的安全问题。

5月29日，360技术团队宣布发现了区块链平台EOS一系列高危安全漏洞，部分漏洞可以在EOS节点上远程执行任意代码，通过远程攻击直接控制和接管EOS上运行的所有节点。受此影响，EOS主网的上线时间被迫推迟了两周。EOS是被业内寄予厚望的“区块链3.0”平台，与比特币和以太坊相比，EOS网络的数据吞吐量和交易效率大幅升级。然而，被曝出安全漏洞使其魅力大减，EOS数字货币价格从6月开始阴跌不休。

除了安全问题，数字货币交易所“中心化”、“集权”的现状也和区块链技术去中心化的初衷格格不入。数字货币交易所是区块链生态中极其重要的组成部分，但业内对它们的抱怨声越来越多。

如同股市是一国经济发展的晴雨表，数字货币币价可谓是区块链行业的晴雨表。今年以来，主流数字货币币价纷纷大幅走低。市值最高的两类数字货币——比特币和以太币，目前币价相比1月份最高点跌幅分别超过60%、70%，其它数字货币价格也普遍出现下跌。

今年7月，新华社就区块链的投资价值专门发文，文章称，在数字货币领域，一定程度存在泡沫、甚至集资欺诈现象。文章援引深圳市互联网金融协会秘书长曾光的观点称，区块链技术仅仅是对现有的信任机制能够起到一定程度的优化作用，其是否具有不可替代性仍有待观察。

业内观点认为，区块链技术发展需要经历3大阶段。首先是技术实验阶段，这一阶段区块链只被一些小众的极客群体关注，时间跨度从比特币诞生开始，持续到2012年左右；之后，区块链概念被主流人群了解，这一阶段从2012年持续到2017年。第三阶段才是产业真正落地的时期，此时区块链技术不断成熟，与更多应用相结合，开始创造价值，但可能需要比以往更长的时间周期。

火币资深分析师肖晓接受全天候科技访谈时称，目前区块链底层技术的一些瓶颈还没有解决，比如可拓展性方面，还没有达到能承载大规模商业应用的程度。因此，区块链应用场景大规模落地短期内还无法看到，除了分布式存储、身份认证等通用技术方案可行性较高，应用落地总体还处于很早期的阶段。

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区块链人才需求仍然缺口巨大

今年6月，链塔智库BlockData与拉勾网联合发布的《2018中国区块链人才现状白皮书》显示，今年一季度，区块链相关人才的招聘需求达到2017年同期的9.7倍，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4.6倍。虽然人才供应量同比增加了235%，但专业区块链技术人才的供需比仅为0.15：1，供给严重不足。

在7月举行的“2018中国第二届区块链新金融高峰论坛”上，上海交通大学电子信息与电气学院教授、博士生导师龙承念直言，目前国内区块链“专家”太多，人才太少。

从区块链企业的招聘要求来看，他们需要的一般是技能复合型人才，比如，不仅要求应聘者熟练掌握GO、C++、Java三种编程语言之一，还要求应聘者对以太坊、超级账本、共识算法、智能合约等区块链相关知识有足够了解。

作为新兴行业，区块链人才目前主要还是从互联网、金融等行业流入，今后行业需要的是科班出身、专业对口的人才。但国内对区块链人才的培养环境才刚刚建立，目前只有浙江大学、西南财经大学等少数高校开设了区块链教学课程。

肖晓建议高校开设区块链课程，企业和高校在区块链人才培养方面加强合作，专注技术、行业发展趋势的研究。井通科技联合创始人武源文认为，区块链人才培养，政府、行业协会应主导建立对区块链从业者的评级认证体系，推动人才走向专业化。

武源文表示，区块链热潮褪去也有其积极意义，从现在开始，整个行业开始向正确的方向发展，开始积极和行业应用相结合，未来传统产业都将基于区块链技术来构建互联互通、协同合作的产业生态，区块链将作为产业生态的基础设施。

此轮人才薪酬的调整，一定程度上正是行业回归理性发展的信号，随着人才薪酬、币价泡沫双双破裂，区块链行业离“正确的发展方向”可能又近了一些。