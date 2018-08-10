浙江网信省军转办等约谈一公众号：发涉军虚假信息

来源：浙江省网信办

原标题：浙江省网信办、省军区转业办、省军转办及杭州市网信办联合约谈微信公众号“浙江军转在线”

根据国家网信办关于开展清理整治违法违规涉军网站账号和有害信息的相关工作要求，8月9日，省网信办联合省军区转业办、省军转办及杭州市网信办对微信公众号“浙江军转在线”的运营主体负责人进行约谈。

经查，“浙江军转在线”运营主体未能切实履行主体责任，使用与省军转办官方微信公众号近似的名称，混淆视听，同时疏于内容管理，长期发布涉及军队干部转业安置的新闻资讯及其他敏感信息和内部资料，其行为对军队干部的转业安置工作造成了负面影响。

省网信办依据《网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》等法律法规，要求“浙江军转在线”微信公众号不得违规发布涉军新闻信息、涉军敏感信息、涉军虚假信息等有害信息，不得炒作涉军负面舆情。相关网站、公众号不得使用军队标识，不得关联涉军单位。同时及时开展自查自纠，全面清理各类涉军有害信息并加强对发布信息的审核，完善应急处置机制，及时处理各类违规信息。“浙江军转在线”微信公众号负责人表示完全接受整改要求，将修改微信公众号名称，并进行彻底自查，清理相关有害信息，同时完善审核管理机制，确保微信公众号发布的信息合法合规。

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