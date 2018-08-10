Uber联手美军及高校 打造无人驾驶空中出租车

新浪科技讯 北京时间8月10日下午消息，Uber已经挑选好了两位合作伙伴来帮助其开发无人驾驶空中出租车UberAIR技术。

公司将与德克萨斯大学奥斯汀分校（UT）以及美国陆军研究实验室合作来开发应用于空中出租车上的新转子技术。

Uber目前专注于实现飞行并希望于2023年之前在达拉斯-沃斯堡、洛杉矶以及迪拜推出这项商用服务。德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院的研究人员将参与实现这项目标，他们将与陆军研究实验室一同为Uber Elevate助力——Uber Elevate指的是一个包含Uber空中所有业务的网络。

据大学的报道称，Uber项目将包含垂直起落飞机，这项飞机均采用电动设计、巡航速度在每小时150到200英里。巡航高度在1000到2000英尺之间，一次充电最远能够飞行60英里。

“德克萨斯大学奥斯汀分校非常适合参与这项技术的研发，Uber也意识到了这一点。”航空航天与工程力学的副教授兼UT项目团队负责人Jayant Sirohi在声明中解释道，“除了在该领域内我们拥有技术专业经验以外，我们还在校园内安排了设备来测试新的转子配置。”

这所大学称Sirohi是全国无人驾驶飞行器技术、垂直起落飞机以及固定翼或旋翼气动弹性领域的领先专家。他和他的团队将会研究垂直起落飞机上的堆迭螺旋桨技术。UT称这项新技术中，两个转子系统会被堆迭在一起、联合作业。

解释了转子技术的需求之后，UT又指出“将要推广Uber Elevate的城市交通堵塞问题严重，尤其是在高峰期时。举个例子，达拉斯-沃斯堡国际机场到附近弗里斯科城市的距离不到25英里，但在高峰期车程大约需要一个小时。而搭乘uberAIR的话，那么车程时间不到10分钟。”

在白皮书中，Uber表示从长远角度来说，垂直起落飞机要比买车实惠。人们之所以认为飞机是一个昂贵且不经常使用的飞行工具，那是因为如今飞机的低产。白皮书中还补充了一个有趣的事实：即便小型飞机和直升飞机与汽车的大小、重量和复杂程度相似，但是价格却是汽车的20倍以上。

因此，开发空中无人驾驶出租车刻不容缓。当然，其他公司也开始行动起来了，比如说Audi以及Rolls-Royce都开始进军该领域。Uber绝不是一个人在战斗。(晴天)