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非洲在华留学生冒充美国大兵 网上骗中国女子近600万

非洲在华留学生冒充美国大兵 网上骗中国女子近600万
2018年08月10日 17:09 平安北京
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　　原标题：醉了！冒充美国大兵 竟骗了事主近600万

　　通过网络添加好友，尼日利亚籍男子冒充退役美国大兵，谎称在阿富汗执行任务时获得大量黄金准备邮寄到国内，以借邮费、关税为由骗取事主589万余元。近日，丰台公安分局刑侦支队破获了一起特大诈骗案。

　　2018年4月，北京丰台的陈女士到云南旅游，期间微信收到“附近的人”好友请求，添加后对方自称是退役的美国军人，曾经在阿富汗等地执行任务，期间获得了一大批黄金，现在要寄到国内，但是需要数额不菲的关税和邮寄费，资金周转不开需要借款。

　　对方承诺等收到黄金后借款一定归还，并支付一定比例的报酬。陈女士信以为真，自2018年4月开始，瞒着家人陆续汇款转账给这位所谓的“美国大兵”589万余元。

　　直到2018年5月底，对方再次联系陈女士要求汇款，这次竟一次就要700万，陈女士无力支付，家人也发觉了异常，到公安机关报警。

　　丰台公安分局刑侦支队接报后立即展开调查，发现陈女士汇款后被一女子从东城区某银行ATM机上提款，再次被转账到其他账户，6月21日晚23时许，侦查员在朝阳区某地将取款女子抓获，经审查，该女子为刘某（27岁，河北籍）。

　　据刘某供述，自己受外国男友指使代替收取诈骗得来的钱，留下报酬后再将余下的赃款转账给指定的银行账号。通过进一步工作，侦查员发现河南警方正在侦办的一起诈骗案中有同样的银行账号，相关案件的多名嫌疑人已被抓获。

　　为查明案情，2018年7月4日，丰台公安分局侦查员赶赴河南，在当地公安机关的配合下，对其中涉及北京丰台陈女士这起诈骗案的相关嫌疑人进行了讯问。据了解，其中一名涉案外籍男子中文名字叫“高卓”，尼日利亚籍，身份是辽宁某大学留学生，但已长期没有上课。

　　据“高卓”供述，自己是一个外籍诈骗团伙的成员，团伙各有分工，自己负责将诈骗资金流转给指定的银行账号。团伙中还有负责添加微信好友聊天物色上当事主的、有通过ATM机转账的。手段均是冒充美国退役军人，编造有黄金、珠宝寄到国内的谎言，以借用邮寄费、关税事后支付报酬为由骗取事主大量现金。北京丰台的这位陈女士只是被骗的事主之一，目前，案件正在进一步工作中。

留学生网上诈骗
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