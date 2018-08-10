巨人305亿并购游戏公司审核突遭暂停:涉重大事项核查

原标题：巨人网络305亿并购游戏公司审核突遭暂停：涉重大事项核查

澎湃新闻记者 陈宇曦 实习生 刘婷婷

巨人网络305亿收购以色列游戏科技公司Playtika的交易，突然急刹车。

8月10日，原本是证监会上市公司并购重组审核委员会审核巨人网络（002558）重大资产重组方案的日子，不过当天证监会公告显示，因巨人网络涉及重大事项核查，根据《中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作规程》相关规定，决定对巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停，待相关事项明确后视情况决定是否恢复审核。

证监会上市公司监管部称，根据相关规定，我部取消召开并购重组委2018年第38次工作会议。

证监会的公告并未明确说明巨人网络涉及重大事项核查的详细情况。

值得一提的是，巨人网络在8月9日晚间发布了《海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组项目证券服务机构相关事项之专项核查意见》及《北京中企华资产评估有限责任公司关于公司重大资产重组项目评估机构相关事项之专项核查意见》。

北京中企华资产评估有限责任公司为本次巨人网络重大资产重组的资产评估机构。海通证券股为本次重组的独立财务顾问。

两份公告显示，北京中企华资产评估有限责任公司在7月收到了证监会北京监管局下发的处罚决定书（中国证监会北京监管局北京证监局〔2018〕7号），称中企华公司在过去两项评估时未勤勉尽责。

海通证券认为，为本次重组出具评估报告等文件的签字评估师未涉上述事项，该等行政处罚不影响中企华从事证券业务的资格，不影响中国证监会受理其出具的文件，不影响本次重组相关评估报告等文件的效力。

巨人网络从2016年开始就在推进对Playtika的资产重组。根据重组方案，巨人网络拟以305亿元的价格，收购注册于开曼群岛的Alpha公司全部股权。Playtika为Alpha的全资子公司，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。

巨人网络介绍，Playtika总部设立于以色列，是世界知名的网络游戏开发商和发行商，团队 分布于以色列、乌克兰、白俄罗斯、罗马尼亚、美国、加拿大等国家。Playtika 的网络游戏产品主要为《Slotomania》《WSOP》《House of Fun》《Caesars Slots》《Bingo Blitz》等休闲社交类游戏。

具体而言，巨人网络拟向Alpha原股东重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方非公开发行股份及支付现金，购买其持有的Alpha全部A类普通股 。

巨人网络是由史玉柱设立的游戏公司，2015年借壳世纪游轮登陆A股。2017年，巨人网络营业收入为29亿元，归属于母公司股东的净利润为12.9亿元，2018年1至3月，巨人网络营业收入为10.7亿元，净利润3.4亿元。

史玉柱通过巨人投资和腾澎投资控制巨人网络37.53%的股份，为公司实际控制人 。

值得一提的是，此次巨人网络拟收购的Playtika，其营收规模要高于巨人网络，2017年，Playtika母公司Alpha的营业收入为77亿元，归属于母公司股东的净利润为20.1亿元。

目前Playtika在往人工智能这一概念靠拢，公告称，2018年1-3 月 Alpha 实现的归属于母 公司股东的净利润略有下降，主要原因系 Playtika 于2018年第一季度通过DS and DE Lab Ltd。开展了对人工智能领域的战略性投资，招募了众多以色列顶尖的人工智能领域科研人员。

附：并购重组委2018年第38次工作会议补充公告

根据《并购重组委2018年第38次工作会议公告》，8月10日下午拟召开并购重组委会议，审核巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产申请方案。会议公示期间，因巨人网络集团股份有限公司涉及重大事项核查，根据《中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作规程》相关规定，我部决定对巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停，待相关事项明确后视情况决定是否恢复审核。

根据相关规定，我部取消召开并购重组委2018年第38次工作会议。

上市公司监管部

2018年8月10日