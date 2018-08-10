微博二季度业绩超国际投行预期 当前股价具吸引力

北京时间8月10日消息，8月8日美股盘前，微博发布2018年第二季度财报。2018年6月，微博月活跃用户数增至4.31亿，与上一季度相比增长了2100万，净增量创下过去三个季度的新高，净营收4.266亿美元，同比增长68%，再次超出华尔街平均预期。

财报发布后，包括摩根士丹利、花旗、德银等多家国际投行发布报告指出，微博的用户增长和财务数据超出分析师预期，市场上流行的短视频平台并未对微博造成实际影响，下半年广告收入将持续增长，目前微博股价具有吸引力。

用户增长依然强劲 未受短视频平台影响

2018年6月，微博月活跃用户数增至4.31亿，日活跃用户数增至1.9亿，在基数相对较高的前提下依然保持了20%左右的用户增长。

里昂证券报告称，尽管来自短视频应用的竞争日益激烈，但微博用户增长依然强劲，月活跃用户环比净增长2000万（第一季度为1900万），总量达到4.31亿，同比增长19%，超出我们的预期。6月的平均日活跃用户达到1.9亿，超出我们1.88亿的预期，达到月活跃用户的44.1%。

富瑞指出，微博二季度MAU增长成为2017年第二季度以来最大单季净增长，主要原因在于：1）3线以下城市渠道覆盖增加，贡献了50%的新用户；2）世界杯相关短视频观看量增加。用户的短视频互动量有所增加，微博故事每天视频观看量环比增加一倍多，视频广告营收也同比增加一倍多，占总广告营收的25%。微博仍是媒体合作伙伴、明星和意见领袖实现网络曝光率最大化的必选渠道。

摩根士丹利表示，微博通过战略调整在激烈竞争中各种保持增长。虽然用户花费的时间转向短视频平台，微博的用户增长依然不受影响。微博2018年投资增强用户参与度以及用户与关键意见领袖之间的互动性，这可以最终提升关键意见领袖对该平台的粘度。

下半年广告收入持续增长 股价具吸引力

微博第二季度净营收4.266亿美元，同比增长68%。非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.561亿美元，同比增长80%。尽管受到经济环境、汇率变化等因素的影响，但微博的业绩依然超出华尔街平均预期。

花旗银行称，尽管遭遇人民币贬值2%的不利状况，但微博仍然在2018年第二季度实现强劲业绩，由于第二季度末新增了广告位，加之用户增长加速，且微博极速版向四五线城市渗透，而且采用了奖励式推广模式来保留和吸引用户互动，所以我们认为整体的流量势头和广告营收增长势头仍将在下半年保持强劲。更令人鼓舞的是，管理层指出大客户的每客户平均收入同比增长50%，表明微博仍在吸引品牌广告客户投入更高的广告预算。

德银预计，微博将在2018年下半年放出更多广告位，从而推动广告营收增长。微博最近在发现页面增加了广告位，包括视频流、视频内的横幅广告和启动页面广告。预计微博2018年的营收增长56%，包含了人民币贬值的影响。德银因此上调2018-2020年微博的营收和利润预期。

86证券认为，微博通过引入多个新的广告产品，进一步释放广告位，继续优化商业化能力。新广告产品，尤其是垂直小型视频广告的售出率预计将在目前的起步水平上继续提升，这将有力地支撑今年下半年和2019年的营收增长。微博正在逐步优化其内容分发和商业化技术，这对该公司的长期增长至关重要。由于宏观的疲软和投资情绪的低迷，微博股价已回调至80美元。我们认为微博的合理价值为每股ADS股份120美元，这意味着当前股价还有50%的上涨潜力。我们仍然看好微博作为领先移动社交媒体平台的独特地位，建议投资者“买入”微博。