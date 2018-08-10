埃森哲提交新区块链专利 提高区块链交易速度和安全

原标题：咨询巨头埃森哲提交新区块链专利，提高区块链交易速度和安全性

来源：巴比特

专业服务公司埃森哲已经提交了一项专利，该专利旨在提高使用拥有专利的硬件的区块链的交易速度和安全性。

除了加速软件过程，专利中描述的“硬件区块链加速”技术也将提高支持交易区块链的应用的安全性。

根据埃森哲的数据，这种技术的需求是由于通信和电子技术的快速发展，这导致了新的安全威胁。

根据2018年8月2日提交的专利申请，各种需要安全有效地执行复杂交易的实体不仅包括软件流程和硬件系统，还包括个人。

硬件和软件的共同责任

在专利申请中，埃森哲认为，这项发明带来的安全性和可扩展性的增强，是由于数据的加密和解密是由硬件设备和软件实现来进行的，因此并不局限于一方或另一方。

专利申请指出：

“因此，与之相比，所显示的实现增强了安全性和可扩展性，例如，只基于软件的安全系统。”

埃森哲提交的区块链专利也观察到，所描述的这项发明可能会以多种方式实现，使用不同的软件和硬件组合。

“例如，全部或部分的实现可能是包含指令处理机，如中央处理器（CPU）、微控制器或微处理器；或者作为应用程序特定集成电路（ASIC）、可编程逻辑器件（PLD）或现场可编程门阵列（FPGA）；或者作为电路，包括离散逻辑或其他电路元件，包括模拟电路元件、数字电路元件或两者；或者是任何组合，”专利申请说。

各种各样的存储媒介

此外，执行指令可以存储在不同的介质中，而不是短暂的信号，这可能包括闪存和磁碟，如硬盘驱动器，CDROM，可擦除可编程只读存储器，只读存储器和随机存取存储器。

埃森哲的“硬件区块链加速”专利是在这家全球管理咨询公司提交一项旨在追踪使用区块链技术的专利的专利之后推出的。正如CCN两年前所报道的，这家专业服务公司在开发了一个区块链原型后引起了轩然大波，该原型允许管理员编辑、重写和删除来自许可的区块链的区块。当时，埃森哲的一位高管Richard Lumb认为，金融机构的绝对不变性对银行来说是负面的。

Lumb说，