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有信心再赢一次谷歌的百度 陷入怎样的负面舆论浪潮

有信心再赢一次谷歌的百度 陷入怎样的负面舆论浪潮
2018年08月10日 14:44 澎湃新闻
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　　原标题：“有信心再赢一次谷歌”的百度，陷入了怎样的负面舆论浪潮

　　7月中旬：历史遗留，百度外卖风波

　　自2017年8月份，百度外卖与饿了么合并后，前路似乎并不平坦。2018年7月中旬，有媒体报道称，来自全国各地的百度外卖代理商，陆续来到百度总部百度科技园楼下维权。7月16日，现场维权人数已超100人，更有代理商撰写《十问李彦宏》，质疑百度外卖对代理商“采取过河拆桥政策”。

　　而这对百度来说，或许只是近期危机开始的一个预警。

　　7月底：危机初现，《百度没有文化》遭热传

　　2018年7月30日，公众号“乱翻书”又发表了一篇《百度没有文化》的文章，称百度一直缺乏文化和管理上的建设和进步，李彦宏也缺乏对市场更长远的看法和更大的视野，该文章迅速引发热议，更有吐槽者续了下去：“阿里没有社交；华为没有生活；拼多多没有真货；网易没有态度；乐视啥也没有。”

　　知微事见数据显示，该事件影响力指数达42.2，高于“百度称东方IC‘勒索式维权’ 东方IC官方微博发文怒怼”（40.8），舆论热议高频词有“沦落、动荡、遗憾”等。

　　8月初：集中群嘲，搜索被吐槽，百度真的能再赢谷歌？

　　8月初，@王星WX @曾鹏宇 两位大V先后吐槽百度搜索，前者是因感冒发烧，在百度上搜索药物出现了莆田系医院；后者则是在百度上搜索空调售后，靠前的搜索结果都号称是“官方售后”，却都标注着“广告”二字。

　　其中@曾鹏宇 的微博获得了近4000的转发，由于本身就有较高的影响力，加上微博内容故事性较强，@战争史研究WHS @开水族馆的生物男 @罗昌平 @严锋 @秦祎墨 等多位大V纷纷转发，微博迅速扩散。

　　虽然评论中多表示“可耻、诈骗”，然而，对于一直以来就因为广告推广、虚假售后饱受诟病的百度搜索来说，这似乎只是“日常受挫”。真正让百度被群起而攻之的，则要将目光转移到百度的“老对头”——谷歌身上。

　　8月初，网传谷歌计划重返中国大陆的消息，随后证券日报报道称“从相关部门获悉，有关谷歌或重返中国的传闻并不属”。但至8月6日，人民日报在海外刊文表示“欢迎谷歌重返中国大陆，但前提是必须遵守中国法律”，虽然此前屡次出现谷歌返华的消息，但人民日报的公开回应，似乎一时间又让这次消息的可信度增加了不少。

　　8月7日，网上热传的百度CEO李彦宏就《人民日报》欢迎Google回归一事发朋友圈称：“非常有信心再赢Google一次”。然而就是这次回应，连百度的员工都忍不住吐槽“小马哥，憋说了……”

　　在知微事见关于谷歌或将返华的分析中，热议高频词也与李彦宏与百度息息相关，如“PK”、“竞争”、“diss”等。

　　没有对比就没有伤害。网友也纷纷开始将谷歌和百度进行对比，在微博平台一项关于“你选B还是G？”的投票中，谷歌以压倒性的优势胜出。8月8日，大V@吕健中 @千面娇娃杨老师 @戈蓝V 等于10时起开始集中发博，将“嫩滑”、“雪白”等词分别于百度、谷歌的图片搜索进行对比，从结果来看，相较于谷歌，百度似乎更“爱美人”。

　　@吕健中 的微博获得了2000余次转发，微博热门转发包括@殆知阁2 @布尔费墨 @蓝鲸财经记者工作平台 @Zodzod_张浩 等，传播最大深度达8层。

　　而这波负面舆论的情感则比此前更为严重，从知微传播分析看，对于@曾鹏宇 的微博吐槽网友情感值尚为正数，@吕健中 单条微博的情感值却仅有-58。转评负面高频词更是“怒、毛病、鄙视”等。

　　时隔8年，谷歌真的会重回中国吗？我们尚且无从得知。但不论如何，从目前的舆论环境来看，李彦宏和百度面对的，是新一轮的负面舆情风暴。

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