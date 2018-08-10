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比特币要完了？技术走势破坏后或跌至4000美元

比特币要完了？技术走势破坏后或跌至4000美元
2018年08月10日 14:30 新浪科技综合
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　　就在比特币看上去开始好转、交易价格有望超过8000美元之际，价格却再度下跌。技术分析师警告称，这种流行的加密货币未来可能会面临更多麻烦。 

　　尽管本周有正面消息称，高盛（233.78， -2.59， -1.10%）集团正考虑为加密基金提供托管服务，但比特币价格在7月份突破8000美元后出现暴跌。对于原本希望今年夏天出现大幅反弹的多头来说，这种情况真的让他们感到非常失望。

　　情报分析师麦戈隆（Mike McGlone）表示，比特币没有持续反弹，这对比特币来说是一个负面信号。比特币正寻求测试去年的平均水平。麦戈隆在接受采访时表示，比特币正处于抛售模式。在重新获得近4000美元（去年的平均水平）的良好支持之前，抛售情况可能不会平息。

　　8月8日，美国证券交易委员会（SEC）宣布，将推迟决定是否批准由VanEck和SolidX提出的比特币交易所交易基金（ETF）。受此消息影响，比特币再次出现下滑。

　　实际上，对于围绕在比特币身边的不确定性和波动性，投资者并不感到陌生。去年，在短短12个月内，比特币的价格就从1000美元升至近2万美元。

　　不过，市场研究公司Renaissance Macro Research的数据显示，比特币可能会更加失控。该公司建议，如果比特币跌破今年迄今的支撑位，就应该对其进行反向操作。8月9日，该公司的技术研究主管Jeff deGraaf在给客户的报告中称，对卖空者来说， 抛物线走势都是出了名的危险。在几个月内呈现下降三角形走势后，随着波动性降低，通常会形成一个顶部。一旦突破支撑线完成顶部后，可以被认为走势被完全破坏，甚至可以说比特币的“游戏结束”。

　　高级技术分析师Jim Wyckoff预计，在比特币价格8月8日触及三周低点后，近期内将进一步下跌。 他还表示，看多人士依然努力阻止比特币价格继续下跌，但近期比特币进入下跌趋势，而看空人士仍具有整体短期技术优势。近期比特币出现重大技术破位，表明短期内将面临更多下行压力。

　　北京时间8月10日11：45，比特币价格报6492.21美元/枚。

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