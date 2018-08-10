星巴克全球CEO：47年来不乏对手 在中国市场不惧瑞幸

原标题：专访星巴克全球CEO：47年来不乏对手，在中国市场不惧瑞幸

来源：商业周刊中文版

星巴克总裁兼CEO凯文·约翰逊(Kevin Johnson)于北京时间8月3日证实，已与阿里巴巴集团正式签署合作协议，计划在中国打造送咖啡服务。根据它们签署的排他性协议，星巴克将可以利用阿里巴巴的所有资产来发展其在中国的送咖啡服务，包括送餐平台饿了么和连锁超市盒马鲜生。

星巴克臻选上海烘焙工坊

此次合作将帮助星巴克给其位于上海和北京的150家咖啡店提供送咖啡服务，并在2018年年底前将送咖啡服务拓展到中国30个城市的2000家咖啡店。

在星巴克的第三财季财报中，它的中国业务表现略显疲软。在中国市场上，星巴克的营收增长了17%，但是它的同店销售额却下跌了2%。而在历史上，中国市场是星巴克发展的重要推动力。

在证实将同阿里巴巴开展合作后，约翰逊接受彭博电视访问，称此次合作算得上是“现代零售业内革命性的战略合作”。

以下为部分访谈内容：

（Q= 彭博TV A= 约翰逊）

Q：同阿里巴巴的合作，有哪些关键的因素决定此举在中国是正确的？

A：灵感起源于一年前，当时我和张勇（阿里巴巴CEO）在杭州相遇。他谈起他们的发展目标，我分析现代社会零售业的两个变革性因素。双方有一些共同的愿景，所以才决定达成此次变革性的合作，我们认为此举必将让我们如虎添翼。

Q：你怎么看待中国先进的竞争形势？像瑞幸这种新成立的咖啡品牌扩张非常之快，星巴克会认为这些公司的存在是严重的威胁吗？

A：星巴克已经存在47年了，期间从来就不乏竞争者。我们在77个国家有业务，每个国家都有竞争对手。中国市场机遇是无穷的，所以当然会不断有竞争对手涌入，这是意料之中的。对我们来说，我们要做好自己本来的业务——做高级咖啡，提供高级的用户体验。

Q：你们会不会通过并购打击竞争对手？

A：没有，我们有自己系统的发展策略。星巴克每年会新建600多家店面，如今在中国总共有超过3400家星巴克，未来几年中国的星巴克数量将很快突破6000家。另外，同阿里的合作也是战略的一部分。

Q：你似乎从这些初创企业中学到了不少经验？

A：我意识到创新无处不在，不得不说中国企业有着非常先进的创新理，所以星巴克同阿里巴巴合作就显得尤为重要，我们在中国的业务是专门针对中国市场做的的，研发中心团队都在这。他们负责设计店面、研究推出新的食品和饮料，开发数字业务，整个团队的创新能力非常强，而现在同阿里的合作必将会给我们带来新的业务突破。

Q：在中国市场上，星巴克的营收增长了17%，但是它的同店销售额却下跌了2%，什么时候开始有这种转变的？

A：我们在中国的业务一定程度上受到了干扰，因为我们在大幅扩张。每年新开600家店的速度是我们目前的关注点，未来我们会增加送咖啡业务、数字业务、并将虚拟店整合到阿里巴巴所有资产中，这让我们能为阿里巴巴5亿日活用户提供星巴克的服务，这也会促进星巴克在中国业务的发展。

Q：能透露一下你们到2019年前的计划吗？

A：北京上海将有150家店从9月份开始提供送咖啡服务，到今年底中国30个城市的2000家店面也会参与进来。这样必将对我们2019年的盈利有所助益，我有信心接下来两个季度盈利将会增长。

Q：如今中美贸易摩擦不断，你有没有担心摩擦会让星巴克成为受害者？

A：我们同中国消费者以及中国的文化有着非常紧密的联系，所以我们会一直专注于做好自己的业务，毕竟我们看重的是长期发展。