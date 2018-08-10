上市交易十余日 极光大数据股价下跌近40%

新浪科技讯 8月10日下午消息，截至8月9日美股收盘，大数据第一股极光跌7.39%，报收5.89美元，较近半月前股价最高点9.8美元下跌近40%，较开盘价8.5美元下跌超30%。作为率先在美股上市的大数据服务商，股价跌跌不休，让极光的未来蒙上了一层阴影。

今年7月26日，极光正式登陆纳斯达克，发行价8.5美元，首日收盘报8.8美元，较发行价上涨3.53%，随后的交易日中极光股价上涨至9.8美元，达到高点。然而，在随后的交易日中，极光的上升势头不再，开启了连续下跌之势，股价最低至5美元，接近腰斩。

极光在资本市场的表现，背后或许是资本市场对其业务模式的担忧。根据招股书，极光目前还处在亏损之中。2016年极光净亏损则为6140万人民币，2017年净亏损为9030万人民币，截至2018年3月31日的季度净亏损为2210万人民币，巨额的亏损在短时间难以扭转。

同时，欧美市场对数据使用和用户隐私的关注或许会对极光产生影响。按照极光的业务模式，极光主要是从给开发者提供的服务工具中获取数据，如设备信息，位置数据等，并将数据输出成解决方案获取利润。在欧美对数据监管越来越严苛的背景下，这种数据来源和风险皆有隐忧。

目前，科技股普跌，极光巨幅下跌的表现，在近期的美股市场中依旧显得突兀。从财务表现到业务模式，极光的风险都不容忽视，如何提振资本市场的信心，还需要极光再行解答。