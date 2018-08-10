全国首张区块链电子发票在深圳落地

全国首张区块链电子发票10日在深圳实现落地 陈文 摄

中新网深圳8月10日电（陈文 陈舒曼） 全国首张区块链电子发票10日在深圳实现落地，深圳国贸旋转餐厅开出了全国首张区块链电子发票，宣告深圳成为全国区块链电子发票首个试点城市，也意味着纳税服务正式开启区块链时代。

当天，国家税务总局副局长任荣发、国家税务总局深圳市税务局局长张国钧、深圳市副市长艾学峰等见证了全国首张区块链电子发票的诞生。

全国首张区块链电子发票10日在深圳实现落地 陈文 摄

此次推出的区块链电子发票由深圳市税务局主导、腾讯提供底层技术和能力，是全国范围内首个“区块链+发票”生态体系应用研究成果，得到国家税务总局的批准与认可。国贸旋转餐厅之外，宝安区体育中心停车场、凯鑫汽车贸易有限公司（坪山汽修场）、Image腾讯印象咖啡店等为首批试点商户，支持开具区块链电子发票。未来，还将支持更多企业上链开具区块链电子发票。

据深圳市税务局副局长李伟介绍，采用区块链电子发票，经营者可以在区块链上实现发票申领、开具、查验、入账；消费者可以实现链上储存、流转、报销；而对于税务监管方、管理方的税务局而言，则可以达到全流程监管的科技创新，实现无纸化智能税务管理。

区块链电子发票具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，与发票逻辑吻合，能够有效规避假发票，完善发票监管流程。区块链电子发票将连接每一个发票干系人，可以追溯发票的来源、真伪和入账等信息，解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题。此外，还具有降低成本、简化流程、保障数据安全和隐私的优势。

张国钧表示，区块链电子发票既是一次税企双方通力合作、资源互补的积极探索，也是一次打造“科技创新+”纳税服务现代化方案的创新实践。围绕打造具有国际范的引领税收现代化体系“深圳版”，双方将促进“互联网+”前沿技术与税务行业的深度融合，引领税收科技创新的方向，更快实现新技术向税务生产力的高效转化。

区块链电子发票也是深圳市税务局、腾讯公司在此前“智税”创新实验室的一项重要落地产品。区块链电子发票是“智税”创新实验室重点项目之一。（完）