Facebook：我们不会允许任何为盈利而欺骗用户的内容

新浪科技讯北京时间8月10日上午消息，在大众强烈抗议Facebook继续允许有害内容出现在平台上后，这家社交网络平台在周四公布了自己对于内容审查的大框架。

“我们不允许任何在身体上或财务上对用户造成威胁的内容、不允许利用仇恨言论恐吓用户的内容或是利用Facebook欺骗用户试图牟利的内容。”Facebook政策副总裁理查德·艾伦（Richard Allan）在博文中这样写道。

“我们的每一条政策都是基于三个核心原则。”艾伦写道，“给予用户话语权、保证用户安全以及平等对待用户。我们听闻大众对于我们的政策深感失望——公司内外都有这样的声音——但这种失望是源于这三条原则之间不可避免的对立关系。”

艾伦补充道，“除了其他原则之外，我们倾向于自由表达。这一点对于公司的定位以及平台存在的目的是至关重要的。”

艾伦表示基本框架依然有大量有待解释的空间。

最重要的是，Facebook会在有必要阻止伤害时对内容进行审查。他提到最为典型的例子就是暴力威胁。仇恨言论可能会被归为这一类，也可能不会。艾伦写道：“这也许是执行判断标准时最具挑战性的一点了，因为决定一些话是否是仇恨言论，这要取决于当时分享的语境信息。”

艾伦对于Facebook决定保留平台上一些错误内容进行了辩解。

“人权法规定那些觉得地球是平的人和那些觉得地球是圆的人都享有同样的表达权。Facebook也是如此。”他写道，“也许错误内容会违反我们的一些其他规定，但并非总是如此。”

他解释道，Facebook不会去屏蔽一些不真实的消息，而是会在News Feed中对这些消息进行降级处理，并且会引导用户就相同主题去查看其他文章。

艾伦的博文强调了Facebook“并非是一个政府”，并在文章后面进行了重申。“我们不会受限于一些国家已经签订的国际人权法。”他承认Facebook作为一个“让全球用户表达观点的平台”，它们有责任在社交网络上管理内容。

这篇博文发布的同一天，Facebook宣布它将禁止分享3D打印枪支蓝图的网站。

艾伦公布的框架也与前几天Facebook决定删除Alex Jones频道页面的决策相符。Alex Jones是一位臭名昭著的阴谋论者，他一直在宣扬2012年桑迪胡克小学枪击案事件是场骗局。Facebook表示自己决定删除平台上Alex Jones的频道界面，尽管这项决定是在苹果表示它将删除Alex Jones在其平台上的博客频道之后才公布的。

此前，Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，平台不会自动删除任何否认犹太人大屠杀的内容，大众对此表示出了强烈反对。

美国科技博客作者Chris Matyszczyk在ZDNet上记录了Facebook对于大屠杀否认者处理办法的变化，称随着平台变得愈加普遍、盈利越来越多，它们对此的处理办法也愈加糟糕了。(晴天)