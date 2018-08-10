国内首部《电子竞技场馆运营服务规范》正式发布

全国网络文化标准化技术委员会、中国互联网上网服务行业协会秘书长郭阳

中新网8月10日电 日前，“竞放津彩――中国《电子竞技场馆运营服务规范》标准发布仪式”在联盟电竞天津馆举行，这是国内首部《电子竞技场馆运营服务规范》。该标准是受文化和旅游部委托，由中国互联网上网服务行业协会提出并归口的首部涉及电子竞技场馆管理与服务的团体标准，标准由联盟电竞牵头起草，并已经文化和旅游部向国家标准化管理委员会申请国家标准立项。

天津生态城产业园运营管理有限公司总经理杜浩为（左一）接受中国互联网上网服务行业协会秘书处授权成立《电子竞技场馆运营服务规范》标准宣贯办公室

根据伽马数据发布的《2018年电子竞技产业报告》称，中国电子竞技产业正处于高速增长轨道，2018年市场规模将逾880亿元人民币，电子竞技距离千亿市场只有一步之遥。电竞用户规模达到2.6亿人，几乎占到全国总人口的20%，这一庞大的用户群体预示着未来电竞市场的发展潜力将十分巨大。在这一背景下，如何保证产业健康有序发展成为相关主管部门与企业需要正视的问题。

在发布仪式上，全国网络文化标准化技术委员会、中国互联网上网服务行业协会秘书长郭阳指出，在电子竞技快速发展的过程中，电子竞技场馆已成为行业转型升级的核心领域。《电子竞技场馆运营服务规范》规定了电子竞技场馆运营服务的基本要求、服务设备设施、服务环境、人员要求、服务内容、安全管理要求以及服务质量评价与改进，适用于开展电子竞技场馆的运营服务与管理，内容突出“服务”二字。在编制过程中，起草单位还针对该电子竞技产业的新技术、新模式，进行了全面完整地考虑和归纳，并通过深入的政策研究和实地调研，为本标准的先进性和可操作性提供良好的保障。

郭阳表示，《电子竞技场馆运营服务规范》将成为国内最完善、最权威的电子竞技场馆服务标准，它将有助于行业做到经营有规范、服务有标准、操作有程序，从而持续推动电子竞技行业持续健康繁荣发展。位于中新天津生态城的联盟电竞天津馆就是该标准发布后依标准打造的首家大型专业电竞馆。活动上，郭阳还代表中国互联网上网服务行业协会秘书处向中新天津生态城授权挂牌成立《电子竞技场馆运营服务规范》标准宣贯办公室。未来，该机构将在有关主管部门和全国协会的指导下，在推进规范落地实施过程中发挥重要窗口作用，不断提高标准的落地实施和标准化示范效果。

作为《电子竞技场馆运营服务规范》的牵头起草单位、中国电子竞技场馆概念最早的提出者，联盟电竞自公司成立之初就将场馆建设与运营视为最重要的业务基础。联盟电竞CEO冯青表示，作为标准的牵头起草单位，联盟电竞深感作为一家电竞企业所肩负的社会责任之重，未来联盟电竞也将继续积极热情地投身于推动电竞行业健康有序发展的工作中。

目前，联盟电竞在全球已经拥有8家场馆，遍及中国、北美、欧洲，同时公司还拥有丰富的各级别电竞赛事运营经验，通过实践与积累不仅形成了《联盟电竞场馆建设服务标准》，还不断革新推出了1.0、2.0版本。基于该企业标准，联盟电竞牵头起草的《电子竞技场馆运营服务规范》规定了电子竞技场馆运营的基本要求、服务设备设施、服务环境、人员要求、服务内容、安全管理要求、服务质量评价与改进措施。《电子竞技场馆运营服务规范》的制定与发布，为电竞场馆的运营者提供了切实可行、有据可查的统一标准，有助于保证未来各类电竞赛事在不同场馆举办的规范性与专业性。

随着电竞产业的进一步发展，人们将更加注重线下的场景体验，线下电竞的繁荣，将有效促进整个电竞产业的良性循环并带来新的消费增长点。未来，联盟电竞还将继续发挥自身的优势引领作用，担负更多的社会责任，以推动中国电子竞技健康发展，拥有更加积极正面的国内外影响力。