7月中国网贷指数断崖式下跌 创历史新低

核心提示：2018年7月中国网贷指数由6月的94.11断崖式下跌至7月的78.81，行业收缩幅度较上月急剧扩大。

来源：中国金融信息网

中国金融信息网讯 金智塔中国网贷指数（简称“中国网贷指数”）10日发布了2018年7月最新数据。数据显示，2018年7月中国网贷指数由6月的94.11断崖式下跌至7月的78.81，行业收缩幅度较上月急剧扩大。

交易规模和效率的大幅下降是导致中国网贷指数骤跌的主要原因。数据显示，中国网贷指数已持续8个月位于100分界线以下，行业持续收缩，面临重大考验。

从中国网贷指数的具体指标（规模、效率和透明度）来看，7月各维度指标较上月“降温”明显，尤其是交易规模与融资速率指标呈现过冷迹象，这与7月网贷平台频繁暴雷、行业动荡加剧有关。

7月全国各省份网贷指数均位于100分界线以下，呈现进一步收缩态势。相比而言，安徽、广西、河北、上海和福建收缩程度较小。各省份监管趋严以及市场进一步出清使得网贷行业整体低迷，风险较大。

以2018年7月的成交量为依据，位列全国网贷成交量前10的平台占7月全国网贷总成交量的34.07%。相较于2018年二季度的30.51%有所上升，表明面临大洗牌的网贷行业，头部合规平台发展崛起。平台指数值则代表其与上月相比的扩张或收缩情况，100为分界线。

此外， 7月中国网贷行业平均利率为9.96%，环比增长0.05个百分点，同比增长0.21个百分点。由于7月网贷行业波动较大，部分平台为吸收投资人而提高利率，致使近期利率微升。

金智塔中国网贷指数，是由浙江大学互联网金融研究院（浙大AIF）作为学术指导（浙大AIF司南研究室和网贷研究室具体执行），杭州金智塔科技与中国金融信息网作为合作机构，于2017年7月24日在伦敦与杭州首发的指数产品，此后每月月底发布上月数据。

中国网贷指数通过跟踪中国网贷平台，从金融和互联网的本质特征出发，以网贷行业规模、效率、透明度三大类一级指标以及平台规模、交易规模、用户规模、融资速率、行业协会等五个二级指标构建指标体系，而后利用大数据对各个指标进行量化分析，建立了一套持续稳定、覆盖面广、代表性强的中国网贷指数系统。指数围绕100上下波动，超过100说明行业处于扩张状态，低于100说明行业处于收缩状态，指数越大说明扩张程度越大。

为获取准确客观的中国网贷指数数据，指数编制过程中充分考虑了数据的广度和代表性。截至2018年6月，中国网贷指数编制过程中所采集的数据覆盖了超过900家国内正常运营的网贷平台。在时间跨度上，本指数采集了国内自2017年1月至2018年6月的样本数据。